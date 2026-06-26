ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのりカフェ・みのる食堂三越銀座店」で、６月２９日(月)～７月５日(日)の間、ＪＡおきなわとのコラボレーション企画「沖縄県産パインアップル＆シークヮーサーフェア」を開催します。 沖縄県では、亜熱帯海洋性の気候を活かした「パインアップル」や「シークヮーサー」の栽培が盛んで、どちらも日本一の生産量を誇ります。パインアップルは品種によって香りや味わいが異なり、果汁が多く爽やかな甘酸っぱさで子どもから大人まで人気の果実です。 フェアでは、スイーツのような際立つ甘さで少ない酸味が特長のパインアップル「サンドルチェ」と、８月～９月に旬を迎えるシークヮーサーのストレート果汁を使用した人気の飲料「ＪＡおきなわシークヮーサー１００」を使用した特別メニューを提供します。 当フェアで使用する沖縄県産食材は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「おきなわ ちゅら島」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c17/）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年６月２９日(月)～７月５日(日) ２．実施店舗：以下２店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）みのりカフェ銀座三越（東京都中央区銀座４-６-１６） （２）みのる食堂銀座三越（東京都中央区銀座４-６-１６）