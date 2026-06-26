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【土間土間】居酒屋で「沖縄旅行」気分！鮮やかな“青い海”のビールやカクテル、沖縄の魅力を詰め込んだ「沖縄グルメフェア」開催！泡盛を使ったサワーや島んちゅ天ぷら、創作沖縄そばも！〜沖縄気分満喫の全11品
【期間限定】 2026年7月1日（水）から9月30日（水）
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「土間土間」は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、沖縄の食文化や南国気分を楽しめる「沖縄グルメフェア」を実施いたします。
沖縄旅行への関心が高まる夏シーズンに合わせ、本フェアでは、あぐー豚やゴーヤ、沖縄そばなどの食材を使用したメニューや、カラマンシーと泡盛を使用したサワー、沖縄の海をイメージしたドリンクをご用意しました。沖縄ならではの味わいや文化を取り入れながら、気軽に楽しめるメニューを通じて、まるで沖縄を旅しているかのようなひとときをお届けします。
■沖縄の景色を表現した3種の期間限定ドリンク
ドリンクには、沖縄の海を思わせる鮮やかなブルーカラーが目を引くビール『ブルートロピカルビア』や、南国気分を味わう『たっぷり果実の南の島 パインサワー』をご用意しました。さらに、『無糖琉球サワー』は沖縄で四季柑（シキカン）と呼ばれるカラマンシーと泡盛を使用。無糖ならではのすっきりとした味わいで、食事との相性にもこだわりました。
沖縄の海や南国の開放感を表現した一杯から、沖縄ならではの素材を活かした食中酒まで、気分や料理に合わせてお楽しみいただけます。
■沖縄の食文化を取り入れた期間限定メニュー
フードメニューは、沖縄の食卓で親しまれている食材や料理を取り入れ、沖縄の魅力を一度に楽しめるラインアップに。
シークワーサー香る自家製ドレッシングで楽しむ『10種野菜のサラダ あぐー豚のしゃぶしゃぶ仕立て』や、沖縄そばを使った『オキナワヤキソバ』、『島んちゅ天ぷら3種盛り』などをご用意。また、沖縄で愛されるタコス文化をヒントにした『タコスいなり』や『ジャンキータコチーズポテト』など、お酒との相性も抜群なメニューを揃えました。
さらに、『でーじまーさん OKINAWANガーリックチキン』は、香ばしい香りが広がる、食欲を刺激する一品です。商品名にもなっている「でーじまーさん」は、沖縄の方言で「とても美味しい」という意味。味わいだけでなく、沖縄ならではの言葉や文化にも触れながらお楽しみいただけます。
■沖縄の景色を表現した3種の期間限定ドリンク
無糖琉球サワー ―490円（税込539円）
沖縄で“四季柑（シキカン）”と呼ばれる柑橘「カラマンシー」を使用したサワー。ベースには泡盛を使用し、料理との相性を考えて無糖で仕上げました。爽やかな酸味とすっきりとした後味で、食事の美味しさを引き立てます。
たっぷり果実の南の島 パインサワー ―590円（税込649円）
沖縄の青い海をイメージした、見た目にも華やかなサワー。パイナップルの甘みと果実感を楽しめる一杯で、南国リゾート気分を演出します。
ブルートロピカルビア ―490円（税込539円）
沖縄の海を連想させる鮮やかなブルーカラーが印象的なビアカクテルです。フルーティーな香りと爽快な飲み口で、暑い季節にぴったりの味わいに仕上げました。
■沖縄の食文化を取り入れた期間限定メニュー
10種野菜のサラダ あぐー豚のしゃぶしゃぶ仕立て
―790円（税込869円）
ゴーヤやオクラ、夏野菜など10種の野菜と「あぐー豚」を組み合わせたおつまみサラダ。シークヮーサー香る自家製ドレッシングで、さっぱりとお召し上がりいただけます。
オキナワヤキソバ
―690円（税込759円）
沖縄そばを使用した焼きそばは、沖縄そばならではの麺の食感と旨みを楽しめます。玉ねぎ、人参、ゴーヤ、キャベツ、スパムを合わせ、出汁と塩を効かせてさっぱりとした味わいに仕上げました。
でーじまーさん OKINAWANガーリックチキン
―790円（税込868円）
にんにくをたっぷり使用した豪快な味のガーリックチキン。アルミホイルを開いた瞬間に香りが広がり、食欲をそそります。※「でーじまーさん」は沖縄の方言で「とても美味しい」という意味。
島んちゅ天ぷら3種盛り
―690円（税込759円）
白身魚（鱈）、スパム、ゴーヤの3種類を盛り合わせた沖縄風天ぷら。味付けされたしっとりとした厚めの衣が特徴で、スナック感覚で楽しめます。沖縄で親しまれているウスターソースをつけてお召し上がりいただけます。
タコスいなり
―390円（税込429円）
沖縄で愛されるタコス文化をヒントに、“いなり”スタイルにアレンジ。タコミートとチェダーチーズ、レタスを酢飯と合わせ、いなりで包むことで、タコスの旨みと酢飯のさっぱりとした味わい、いなりの甘みが絶妙に調和します。
ジャンキータコチーズポテト
―590円（税込649円）
タコミートとチェダーチーズソースをたっぷり使用した、食欲を刺激する一品です。スパイシーな旨みと濃厚なチーズのコクが後を引く味わいで、思わず手が止まらなくなる！
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「土間土間」は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、沖縄の食文化や南国気分を楽しめる「沖縄グルメフェア」を実施いたします。
沖縄旅行への関心が高まる夏シーズンに合わせ、本フェアでは、あぐー豚やゴーヤ、沖縄そばなどの食材を使用したメニューや、カラマンシーと泡盛を使用したサワー、沖縄の海をイメージしたドリンクをご用意しました。沖縄ならではの味わいや文化を取り入れながら、気軽に楽しめるメニューを通じて、まるで沖縄を旅しているかのようなひとときをお届けします。
■沖縄の景色を表現した3種の期間限定ドリンク
ドリンクには、沖縄の海を思わせる鮮やかなブルーカラーが目を引くビール『ブルートロピカルビア』や、南国気分を味わう『たっぷり果実の南の島 パインサワー』をご用意しました。さらに、『無糖琉球サワー』は沖縄で四季柑（シキカン）と呼ばれるカラマンシーと泡盛を使用。無糖ならではのすっきりとした味わいで、食事との相性にもこだわりました。
沖縄の海や南国の開放感を表現した一杯から、沖縄ならではの素材を活かした食中酒まで、気分や料理に合わせてお楽しみいただけます。
■沖縄の食文化を取り入れた期間限定メニュー
フードメニューは、沖縄の食卓で親しまれている食材や料理を取り入れ、沖縄の魅力を一度に楽しめるラインアップに。
シークワーサー香る自家製ドレッシングで楽しむ『10種野菜のサラダ あぐー豚のしゃぶしゃぶ仕立て』や、沖縄そばを使った『オキナワヤキソバ』、『島んちゅ天ぷら3種盛り』などをご用意。また、沖縄で愛されるタコス文化をヒントにした『タコスいなり』や『ジャンキータコチーズポテト』など、お酒との相性も抜群なメニューを揃えました。
さらに、『でーじまーさん OKINAWANガーリックチキン』は、香ばしい香りが広がる、食欲を刺激する一品です。商品名にもなっている「でーじまーさん」は、沖縄の方言で「とても美味しい」という意味。味わいだけでなく、沖縄ならではの言葉や文化にも触れながらお楽しみいただけます。
【沖縄グルメフェア】商品紹介
■沖縄の景色を表現した3種の期間限定ドリンク
※写真左から、無糖琉球サワー、たっぷり果実の南の島 パインサワー、ブルートロピカルビア
無糖琉球サワー ―490円（税込539円）
沖縄で“四季柑（シキカン）”と呼ばれる柑橘「カラマンシー」を使用したサワー。ベースには泡盛を使用し、料理との相性を考えて無糖で仕上げました。爽やかな酸味とすっきりとした後味で、食事の美味しさを引き立てます。
たっぷり果実の南の島 パインサワー ―590円（税込649円）
沖縄の青い海をイメージした、見た目にも華やかなサワー。パイナップルの甘みと果実感を楽しめる一杯で、南国リゾート気分を演出します。
ブルートロピカルビア ―490円（税込539円）
沖縄の海を連想させる鮮やかなブルーカラーが印象的なビアカクテルです。フルーティーな香りと爽快な飲み口で、暑い季節にぴったりの味わいに仕上げました。
■沖縄の食文化を取り入れた期間限定メニュー
10種野菜のサラダ あぐー豚のしゃぶしゃぶ仕立て
―790円（税込869円）
ゴーヤやオクラ、夏野菜など10種の野菜と「あぐー豚」を組み合わせたおつまみサラダ。シークヮーサー香る自家製ドレッシングで、さっぱりとお召し上がりいただけます。
オキナワヤキソバ
―690円（税込759円）
沖縄そばを使用した焼きそばは、沖縄そばならではの麺の食感と旨みを楽しめます。玉ねぎ、人参、ゴーヤ、キャベツ、スパムを合わせ、出汁と塩を効かせてさっぱりとした味わいに仕上げました。
でーじまーさん OKINAWANガーリックチキン
―790円（税込868円）
にんにくをたっぷり使用した豪快な味のガーリックチキン。アルミホイルを開いた瞬間に香りが広がり、食欲をそそります。※「でーじまーさん」は沖縄の方言で「とても美味しい」という意味。
島んちゅ天ぷら3種盛り
―690円（税込759円）
白身魚（鱈）、スパム、ゴーヤの3種類を盛り合わせた沖縄風天ぷら。味付けされたしっとりとした厚めの衣が特徴で、スナック感覚で楽しめます。沖縄で親しまれているウスターソースをつけてお召し上がりいただけます。
タコスいなり
―390円（税込429円）
沖縄で愛されるタコス文化をヒントに、“いなり”スタイルにアレンジ。タコミートとチェダーチーズ、レタスを酢飯と合わせ、いなりで包むことで、タコスの旨みと酢飯のさっぱりとした味わい、いなりの甘みが絶妙に調和します。
ジャンキータコチーズポテト
―590円（税込649円）
タコミートとチェダーチーズソースをたっぷり使用した、食欲を刺激する一品です。スパイシーな旨みと濃厚なチーズのコクが後を引く味わいで、思わず手が止まらなくなる！
【沖縄グルメフェア】概要
■実施期間： 2026年7月1日（水）から9月30日（水）
■実施店舗：全国の土間土間店舗
■商品情報
・無糖琉球サワー ：490円（税込539円）
・たっぷり果実の南の島 パインサワー ：590円（税込649円）
・ブルートロピカルビア ：490円（税込539円）
・10種野菜のサラダ あぐー豚のしゃぶしゃぶ仕立て ：790円（税込869円）
・オキナワヤキソバ ：690円（税込759円）
・でーじまーさん OKINAWANガーリックチキン ：790円（税込868円）
・島んちゅ天ぷら3種盛り ：690円（税込759円）
・タコスいなり ：390円（税込429円）
・ジャンキータコチーズポテト ：590円（税込649円）
・冷んやりゴーヤチャンプルー ：390円（税込429円）
・沖縄黒糖アイス ：290円（税込319円）
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■商品情報
・無糖琉球サワー ：490円（税込539円）
・たっぷり果実の南の島 パインサワー ：590円（税込649円）
・ブルートロピカルビア ：490円（税込539円）
・10種野菜のサラダ あぐー豚のしゃぶしゃぶ仕立て ：790円（税込869円）
・オキナワヤキソバ ：690円（税込759円）
・でーじまーさん OKINAWANガーリックチキン ：790円（税込868円）
・島んちゅ天ぷら3種盛り ：690円（税込759円）
・タコスいなり ：390円（税込429円）
・ジャンキータコチーズポテト ：590円（税込649円）
・冷んやりゴーヤチャンプルー ：390円（税込429円）
・沖縄黒糖アイス ：290円（税込319円）
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【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、かまどか、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、かまどか、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200