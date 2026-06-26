【土間土間】居酒屋で「沖縄旅行」気分！鮮やかな“青い海”のビールやカクテル、沖縄の魅力を詰め込んだ「沖縄グルメフェア」開催！泡盛を使ったサワーや島んちゅ天ぷら、創作沖縄そばも！〜沖縄気分満喫の全11品

オキナワヤキソバ―690円（税込759円）沖縄そばを使用した焼きそばは、沖縄そばならではの麺の食感と旨みを楽しめます。玉ねぎ、人参、ゴーヤ、キャベツ、スパムを合わせ、出汁と塩を効かせてさっぱりとした味わいに仕上げました。