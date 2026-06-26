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和歌山県と甲南女子大学が就職支援協定を締結 ― 和歌山県でのU・Iターン就職を促進へ ―
甲南女子大学（兵庫県神戸市東灘区）は、学生の和歌山県内企業へのUIターンの就職支援について、相互に連携・協力をして取り組み、人材の育成・確保を目的とした「就職支援協定」を、和歌山県と2026年7月1日（水）に締結します。
甲南女子大学では、これまでに9府県（兵庫県、愛媛県、香川県、岡山県、京都府、福岡県、高知県、徳島県、石川県）との就職支援協定を結び、各府県の企業情報の提供や、行政と連携して学内イベントの実施などを行い、さまざまなエリアへの就職活動をサポートしています。
和歌山県出身者のUターン就職の支援だけでなく、和歌山県外出身者が和歌山県にIターン就職することへの支援・促進も行います。
【主な連携・協力事項】
（1）学生や保証人に対する県内企業の情報、各種イベントの周知に関すること
（2）学内で行う合同企業説明会やOBOG交流会の開催に関すること
（3）学生のUIターン就職に係る情報交換及び実績把握に関すること
（4）県内企業への学生のUIターン就職活動の支援に関すること
（5）県内企業における学生のインターンシップ受入の支援に関すること
（6）その他、県内企業への学生のUIターン就職促進に関すること
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課 (広報部門)
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
甲南女子大学では、これまでに9府県（兵庫県、愛媛県、香川県、岡山県、京都府、福岡県、高知県、徳島県、石川県）との就職支援協定を結び、各府県の企業情報の提供や、行政と連携して学内イベントの実施などを行い、さまざまなエリアへの就職活動をサポートしています。
【主な連携・協力事項】
（1）学生や保証人に対する県内企業の情報、各種イベントの周知に関すること
（2）学内で行う合同企業説明会やOBOG交流会の開催に関すること
（3）学生のUIターン就職に係る情報交換及び実績把握に関すること
（4）県内企業への学生のUIターン就職活動の支援に関すること
（5）県内企業における学生のインターンシップ受入の支援に関すること
（6）その他、県内企業への学生のUIターン就職促進に関すること
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課 (広報部門)
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/