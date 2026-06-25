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シンプレクスのエンジニアが、AWSより各種タイトルを受賞
「AWS Ambassadors」「2026 Japan AWS Top Engineers」「2026 Japan AWS All Certifications Engineers」「2026 Japan AWS Jr. Champions」に選出
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下、シンプレクス）は、シンプレクス社員がアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下、AWSジャパン）より「AWS Ambassadors」、「2026 Japan AWS Top Engineers」、「2026 Japan AWS All Certifications Engineers」、「2026 Japan AWS Jr. Champions」に選出されたことをお知らせします。
https://digitalpr.jp/table_img/2319/137604/137604_web_1.png
「AWS Ambassadors」とは
AWSによって選出された技術スキルとクラウドの専門知識を持つ世界で300名ほどが認定されているエキスパートで、シンプレクスから河越 光が選出されました。河越は3期連続の選出となりました。
AWSパートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムAWS Ambassador Programでは、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWSの技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。AWS Ambassadorsに認定された個人は、複数のAWS認定資格を持ち、AWSに関する詳細な知識も持っています。
「Japan AWS Top Engineers」とは
AWSパートナーネットワーク（以下、APN）に加入している会社に所属しているAWSに精通したエンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。シンプレクスから石塚 詩織、小島 陽介、堀尾 諒平、盛本 篤司が選出されました。「2026 Japan AWS Top Engineers」は、AWSパートナー企業に所属するエンジニアのうち、2025年4⽉〜2026年3⽉の活動期間内で、こちらのブログ（https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers-criteria/）記載のクライテリアを基準にAWSジャパンでの審査を経て選出しています。
また、「Japan AWS Top Engineers」には特定技術領域にフォーカスした5カテゴリー（Services、Software、Networking、Security、AI/ML Data Engineer）があり、石塚、小島、堀尾、盛本はServicesカテゴリーで選出されました。シンプレクス社員のTop Engineers選出は、2021年より6期連続となりました。
「Japan AWS All Certifications Engineers」とは
APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」エンジニアを対象にした表彰プログラムです。シンプレクスから芦刈 翼、小島 陽介、倉重 俊介、島村 一歩、中村 悠河、堀尾 諒平、松本 頌の7名が選出されました。小島と中村は2期連続の選出、堀尾は3期連続の選出、松本は4期連続の選出となりました。
「Japan AWS Jr. Champions」とは
APNに加入している会社に所属している若手エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。シンプレクスから鈴木 達也、五十嵐 駿が選出されました。「2026 Japan AWS Jr. Champions」は、AWSパートナー企業に所属し、社会人歴1〜3年目のエンジニアのうち、2025年4月〜2026年3月の活動期間において、こちらのブログ（https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions-criteria/）記載のクライテリアを基準としてAWSジャパンでの審査を経て選出しています。シンプレクス社員のJr. Champions選出は、2023年より4期連続となりました。
シンプレクスでは挑戦を後押しする風土のもと、若手から経験豊富なエンジニアまでが継続的に成長できる環境づくりに取り組んでいます。技術分野ごとの横串組織「コンピテンシー」*を通じて、個人のスキル向上と知見の共有を推進しています。シンプレクスは今後も、高度な専門性と実践力を兼ね備えたプロフェッショナル人材の育成を通じて、顧客への価値提供をさらに強化してまいります。
*コンピテンシー https://recruit.simplex.holdings/organization/competency/
■シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/
シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。
2020年3月「Financial Services Technology Competency」、2022年3月「アドバンストティアサービス」、2023年9月「AWS 500 APN Certification Distinction」、2024年1月「AWS Well-Architectedパートナー」、2024年10月「内製化支援推進 AWS パートナー」認定。
本件に関するお問合わせ先
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 廣荑
TEL： 03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
関連リンク
シンプレクスのクラウドサービス
https://www.simplex.inc/service/cloud/
AWS関連サービス
https://www.simplex.inc/service/aws/
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下、シンプレクス）は、シンプレクス社員がアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下、AWSジャパン）より「AWS Ambassadors」、「2026 Japan AWS Top Engineers」、「2026 Japan AWS All Certifications Engineers」、「2026 Japan AWS Jr. Champions」に選出されたことをお知らせします。
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「AWS Ambassadors」とは
AWSによって選出された技術スキルとクラウドの専門知識を持つ世界で300名ほどが認定されているエキスパートで、シンプレクスから河越 光が選出されました。河越は3期連続の選出となりました。
AWSパートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムAWS Ambassador Programでは、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWSの技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。AWS Ambassadorsに認定された個人は、複数のAWS認定資格を持ち、AWSに関する詳細な知識も持っています。
「Japan AWS Top Engineers」とは
AWSパートナーネットワーク（以下、APN）に加入している会社に所属しているAWSに精通したエンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。シンプレクスから石塚 詩織、小島 陽介、堀尾 諒平、盛本 篤司が選出されました。「2026 Japan AWS Top Engineers」は、AWSパートナー企業に所属するエンジニアのうち、2025年4⽉〜2026年3⽉の活動期間内で、こちらのブログ（https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers-criteria/）記載のクライテリアを基準にAWSジャパンでの審査を経て選出しています。
また、「Japan AWS Top Engineers」には特定技術領域にフォーカスした5カテゴリー（Services、Software、Networking、Security、AI/ML Data Engineer）があり、石塚、小島、堀尾、盛本はServicesカテゴリーで選出されました。シンプレクス社員のTop Engineers選出は、2021年より6期連続となりました。
「Japan AWS All Certifications Engineers」とは
APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」エンジニアを対象にした表彰プログラムです。シンプレクスから芦刈 翼、小島 陽介、倉重 俊介、島村 一歩、中村 悠河、堀尾 諒平、松本 頌の7名が選出されました。小島と中村は2期連続の選出、堀尾は3期連続の選出、松本は4期連続の選出となりました。
「Japan AWS Jr. Champions」とは
APNに加入している会社に所属している若手エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。シンプレクスから鈴木 達也、五十嵐 駿が選出されました。「2026 Japan AWS Jr. Champions」は、AWSパートナー企業に所属し、社会人歴1〜3年目のエンジニアのうち、2025年4月〜2026年3月の活動期間において、こちらのブログ（https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions-criteria/）記載のクライテリアを基準としてAWSジャパンでの審査を経て選出しています。シンプレクス社員のJr. Champions選出は、2023年より4期連続となりました。
シンプレクスでは挑戦を後押しする風土のもと、若手から経験豊富なエンジニアまでが継続的に成長できる環境づくりに取り組んでいます。技術分野ごとの横串組織「コンピテンシー」*を通じて、個人のスキル向上と知見の共有を推進しています。シンプレクスは今後も、高度な専門性と実践力を兼ね備えたプロフェッショナル人材の育成を通じて、顧客への価値提供をさらに強化してまいります。
*コンピテンシー https://recruit.simplex.holdings/organization/competency/
■シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/
シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。
2020年3月「Financial Services Technology Competency」、2022年3月「アドバンストティアサービス」、2023年9月「AWS 500 APN Certification Distinction」、2024年1月「AWS Well-Architectedパートナー」、2024年10月「内製化支援推進 AWS パートナー」認定。
本件に関するお問合わせ先
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 廣荑
TEL： 03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
関連リンク
シンプレクスのクラウドサービス
https://www.simplex.inc/service/cloud/
AWS関連サービス
https://www.simplex.inc/service/aws/