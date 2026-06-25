パワー系アクションの第一人者・大東賢―アジアのスーパーヘビー級アクション俳優として注目
日本のアクション映画界において、独自の「パワー系アクション」を追求する俳優として注目を集めているのが、元アームレスリング日本王者の大東賢です。
アクション映画といえば、スピード感あふれる格闘技アクションやアクロバティックな動きが主流ですが、アクション俳優・大東賢はそれとは異なる「重量感」と「破壊力」を重視したアクション表現を追求しています。
アームレスリング日本王者として培った圧倒的なパワーを活かし、筋肉と筋肉がぶつかり合う迫力、実際に打撃を受けたかのような説得力のある肉体表現を特徴とする「パワー系アクション」は、日本では極めて珍しいスタイルです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353564/images/bodyimage1】
全盛期には前腕45センチ、握力85キロを記録したフィジカルを武器に、スピードだけでは表現できない重厚感あるアクションを確立。その存在感から「アジアのスーパーヘビー級アクション俳優」としても注目されています。
また、大東賢は俳優活動だけでなく、監督としても活動。監督・主演作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、運送業界の人手不足や労働問題、年齢による偏見など現代社会の課題をテーマにしながら、独自のパワー系アクションを融合させた作品づくりを行いました。
同作品はインディーズ映画として長期上映を実現し、多くの観客から支持を獲得。自主制作映画でありながら高い評価を受けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353564/images/bodyimage2】
近年はアクション俳優にも個性や専門性が求められる時代となっています。その中で大東賢は、「パワー系アクションの第一人者」として独自のポジションを築き、日本のみならずアジアにおけるスーパーヘビー級アクション俳優として新たな可能性を切り開いています。
今後、大東賢が追求するパワー系アクションが、日本アクション界にどのような新たな潮流を生み出していくのか、その挑戦に注目が集まっています。
カンフーアームレスラー
元アームレスリング日本王者
大阪府アームレスリング連盟元理事
パワー系アクション俳優・大東賢
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353564/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353564/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353564/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション映画といえば、スピード感あふれる格闘技アクションやアクロバティックな動きが主流ですが、アクション俳優・大東賢はそれとは異なる「重量感」と「破壊力」を重視したアクション表現を追求しています。
アームレスリング日本王者として培った圧倒的なパワーを活かし、筋肉と筋肉がぶつかり合う迫力、実際に打撃を受けたかのような説得力のある肉体表現を特徴とする「パワー系アクション」は、日本では極めて珍しいスタイルです。
全盛期には前腕45センチ、握力85キロを記録したフィジカルを武器に、スピードだけでは表現できない重厚感あるアクションを確立。その存在感から「アジアのスーパーヘビー級アクション俳優」としても注目されています。
また、大東賢は俳優活動だけでなく、監督としても活動。監督・主演作品『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、運送業界の人手不足や労働問題、年齢による偏見など現代社会の課題をテーマにしながら、独自のパワー系アクションを融合させた作品づくりを行いました。
同作品はインディーズ映画として長期上映を実現し、多くの観客から支持を獲得。自主制作映画でありながら高い評価を受けています。
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近年はアクション俳優にも個性や専門性が求められる時代となっています。その中で大東賢は、「パワー系アクションの第一人者」として独自のポジションを築き、日本のみならずアジアにおけるスーパーヘビー級アクション俳優として新たな可能性を切り開いています。
今後、大東賢が追求するパワー系アクションが、日本アクション界にどのような新たな潮流を生み出していくのか、その挑戦に注目が集まっています。
カンフーアームレスラー
元アームレスリング日本王者
大阪府アームレスリング連盟元理事
パワー系アクション俳優・大東賢
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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