経営者の時間を無駄にしない英語コーチング！トライズ、完全オーダーメイドでフレキシブル予約制の最上位サービス「エグゼクティブプラン」を新設
トライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）が展開する英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」は、中小企業の社長をはじめとする多忙な経営者・エグゼクティブ層に特化した新コース「TORAIZ エグゼクティブプラン」の提供を開始いたします。
本プランは、従来の固定スケジュールでは学習継続が困難だった多忙な中小企業の経営者、経営層といったエグゼクティブ層や芸能関係者、政治家などに向け、「英会話レッスンの曜日・時間の完全フレキシブル」「業務課題に直結した完全オーダーメイド教材」を組み合わせた、トライズ史上最上位のプレミアムプログラムです。
※自社調べ（国内英語コーチングサービスにおける「複数名ネイティブコーチのチーム体制」かつ「月単位の縛りがない完全フレキシブル予約制」「秘書等の代理予約対応」を組み合わせたハイブリッド型サービスとして）
■ 本プラン開発の背景：「不規則・多忙なスケジュール」の経営者層の課題を解決
海外展開を行っているもしくは関心のある中小企業の社長をはじめとする経営者層は、M&A交渉、取締役会、投資家対応（IR）、海外取引先との商談など、英語の必要性を強く認識しています。しかし、急な予定変更や国内外への出張、早朝・深夜・週末稼働といった「不規則なスケジュール」がネックとなり、既存の固定スケジュール型英会話スクールやコーチングサービスでの英語学習を継続できないという課題を抱えています。
トライズは、これら「学びたくても時間の制約で断念していた」エグゼクティブ層のニーズに応えるため、受講生側のスケジュールに合わせる「完全フレキシブル予約制」のプランを新設しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353716/images/bodyimage1】
図：TORAIZの英語学習サポート体制
■「TORAIZ エグゼクティブプラン」3つの特徴
(1) 「完全フレキシブル予約制」
曜日や時間は一切固定せず、受講生の都合に合わせて都度自由にレッスンを予約可能。さらに、一般的なスクールにある「月○回」という月単位の縛りを排除しました。繁忙期には回数を抑え、出張前などに集中してレッスンを受講するなど、契約期間内であれば柔軟にレッスン回数をコントロールできます。通学とオンラインのハイブリッド受講が可能。レッスンは完全オンラインのため、出張先や海外滞在中も日本と変わらないカリキュラムや専属サポートを継続して受講していただけます。
(2) チームで支える「複数名専属ネイティブコーチ＋日本人コンサルタント」体制
受講生1名に対し、日本人コンサルタントが2名、専属ネイティブコーチが2～5名「チーム」として学習をサポートします。チーム内で学習履歴や課題がリアルタイムに共有されているため、どのコーチが担当しても一貫性のある高品質なレッスンを提供。ご希望の時間帯に「コーチが対応できる」体制を確立しました。さらに、専属日本人コンサルタント1名に加え、バックアップのサブ担当コンサルタント1名がつき、受講生を4～7名規模で全方位からサポートします。
? 取締役会から海外交渉まで、業務に直結する「完全オーダーメイド教材」
市販の教材を画一的にこなすのではなく、初回コンサルティング時に受講生の現在の「リアルな課題・英語使用シーン」を徹底的にヒアリング。その内容に基づき、一人ひとりに最適な専用教材を完全オーダーメイドで作成します。業務内容や交渉ステージの変化に応じて、契約期間中も随時教材を更新します。
【プログラム内容】
● 学習計画を構築するコンサルティング（初回実施）
● 当プログラムに基づいた自己学習（1日3時間）
● 専属ネイティブコーチによるプライベートレッスン（1回25分／契約月数×12回）
● 専属コンサルタントとのプログレスチェック（面談）（25分／2週間毎に1回）
● 完全オーダーメイド教材（業務課題ヒアリングに基づき作成、随時更新）
● 当社指定のアセスメントテスト（月1回）
● 学習ポータル・予約システムへのアクセス権
● 学習報告フィードバック（毎日）
● 1ヶ月全額返金保証制度対象
【料金プラン（一括払いの場合）】
3ヶ月 855,800円（税込）
6ヶ月 1,383,800円（税込）
12ヶ月 2,439,800円（税込）
※別途、受講生様の目標に合わせた市販の教材をご購入いただく場合がございます
※レッスンは平日・土曜朝６時～夜23時開始。日曜定休、祝日は当社カレンダーに準ずる（すべて日本時間）
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）43 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 VERSANTはイギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。10 点～90 点で評価され、日本人の平均は 40 点（ピアソン調べ）。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 トライズ株式会社が実施したお客様満足度調査（2024年5月実施）に基づく数値
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
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＜ご取材など、本件に関する報道関係のお問い合わせ先＞
トライズ株式会社 コミュニケーション室
〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目12番9号 HF浜松町ビルディング6階
TEL：03-6257-1834／E-mail: press@toraiz.co.jp
配信元企業：トライズ株式会社
本プランは、従来の固定スケジュールでは学習継続が困難だった多忙な中小企業の経営者、経営層といったエグゼクティブ層や芸能関係者、政治家などに向け、「英会話レッスンの曜日・時間の完全フレキシブル」「業務課題に直結した完全オーダーメイド教材」を組み合わせた、トライズ史上最上位のプレミアムプログラムです。
※自社調べ（国内英語コーチングサービスにおける「複数名ネイティブコーチのチーム体制」かつ「月単位の縛りがない完全フレキシブル予約制」「秘書等の代理予約対応」を組み合わせたハイブリッド型サービスとして）
■ 本プラン開発の背景：「不規則・多忙なスケジュール」の経営者層の課題を解決
海外展開を行っているもしくは関心のある中小企業の社長をはじめとする経営者層は、M&A交渉、取締役会、投資家対応（IR）、海外取引先との商談など、英語の必要性を強く認識しています。しかし、急な予定変更や国内外への出張、早朝・深夜・週末稼働といった「不規則なスケジュール」がネックとなり、既存の固定スケジュール型英会話スクールやコーチングサービスでの英語学習を継続できないという課題を抱えています。
トライズは、これら「学びたくても時間の制約で断念していた」エグゼクティブ層のニーズに応えるため、受講生側のスケジュールに合わせる「完全フレキシブル予約制」のプランを新設しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353716/images/bodyimage1】
図：TORAIZの英語学習サポート体制
(1) 「完全フレキシブル予約制」
曜日や時間は一切固定せず、受講生の都合に合わせて都度自由にレッスンを予約可能。さらに、一般的なスクールにある「月○回」という月単位の縛りを排除しました。繁忙期には回数を抑え、出張前などに集中してレッスンを受講するなど、契約期間内であれば柔軟にレッスン回数をコントロールできます。通学とオンラインのハイブリッド受講が可能。レッスンは完全オンラインのため、出張先や海外滞在中も日本と変わらないカリキュラムや専属サポートを継続して受講していただけます。
(2) チームで支える「複数名専属ネイティブコーチ＋日本人コンサルタント」体制
受講生1名に対し、日本人コンサルタントが2名、専属ネイティブコーチが2～5名「チーム」として学習をサポートします。チーム内で学習履歴や課題がリアルタイムに共有されているため、どのコーチが担当しても一貫性のある高品質なレッスンを提供。ご希望の時間帯に「コーチが対応できる」体制を確立しました。さらに、専属日本人コンサルタント1名に加え、バックアップのサブ担当コンサルタント1名がつき、受講生を4～7名規模で全方位からサポートします。
? 取締役会から海外交渉まで、業務に直結する「完全オーダーメイド教材」
市販の教材を画一的にこなすのではなく、初回コンサルティング時に受講生の現在の「リアルな課題・英語使用シーン」を徹底的にヒアリング。その内容に基づき、一人ひとりに最適な専用教材を完全オーダーメイドで作成します。業務内容や交渉ステージの変化に応じて、契約期間中も随時教材を更新します。
【プログラム内容】
● 学習計画を構築するコンサルティング（初回実施）
● 当プログラムに基づいた自己学習（1日3時間）
● 専属ネイティブコーチによるプライベートレッスン（1回25分／契約月数×12回）
● 専属コンサルタントとのプログレスチェック（面談）（25分／2週間毎に1回）
● 完全オーダーメイド教材（業務課題ヒアリングに基づき作成、随時更新）
● 当社指定のアセスメントテスト（月1回）
● 学習ポータル・予約システムへのアクセス権
● 学習報告フィードバック（毎日）
● 1ヶ月全額返金保証制度対象
【料金プラン（一括払いの場合）】
3ヶ月 855,800円（税込）
6ヶ月 1,383,800円（税込）
12ヶ月 2,439,800円（税込）
※別途、受講生様の目標に合わせた市販の教材をご購入いただく場合がございます
※レッスンは平日・土曜朝６時～夜23時開始。日曜定休、祝日は当社カレンダーに準ずる（すべて日本時間）
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）43 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 VERSANTはイギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。10 点～90 点で評価され、日本人の平均は 40 点（ピアソン調べ）。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 トライズ株式会社が実施したお客様満足度調査（2024年5月実施）に基づく数値
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
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＜ご取材など、本件に関する報道関係のお問い合わせ先＞
トライズ株式会社 コミュニケーション室
〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目12番9号 HF浜松町ビルディング6階
TEL：03-6257-1834／E-mail: press@toraiz.co.jp
配信元企業：トライズ株式会社
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