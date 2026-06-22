Doritos Loaded、Gordon RamsayシェフとMercedes-AMG PETRONAS F1 TeamドライバーGeorge Russellを起用した迫力満点のCMを公開

Doritos Loadedの新CMでは、料理の創造性とFormula 1®レースのスリルを融合させた、壮大な架空のスタントが繰り広げられる

・Doritos Loadedは、Gordon Ramsayシェフと

Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamのドライバーGeorge Russellを起用した新しいグローバルCMを公開しました。

・このキャンペーンは、DoritosとMercedes-AMG PETRONAS F1 TeamおよびFormula 1®との公式パートナーシップに基づいています。

・以前に発表された通り、Ramsayシェフは、CMに登場する「Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos 」を含む、8種類のDoritos Loadedレシピを考案します。

ニューヨーク, 2026年6月19日 /PRNewswire/ -- 本日、Doritos Loadedは、著名なシェフであるGordon Ramsayシェフと、Mercedes-AMG PETRONAS F1 TeamのドライバーGeorge Russellを起用した、豪華キャストによる新CMを公開しました。このCMでは、それぞれの刺激的な業界を代表する2人が結集し、スピード、技術、味わいを融合させたエンターテインメント性あふれる作品となっています。

新しいDoritos Loaded CMの内容

CMは、Doritos Loadedのフードトラックの車内から始まります。Gordon RamsayシェフがDoritos Loaded Hellfire Chicken Nachosを調理していると、その謎の運転手が予想外に加速し、おいしそうな新鮮な食材が空中を舞います。混乱の中でも、Gordon Ramsayシェフは、走行中の車両が街中を巧みに縫うように進み、チップス、トッピング、ソースが車内を舞う中、「完璧なDoritos Loadedを作る」ことに集中し続けます。

最後の意外な展開として、トラックが停車すると、視聴者は、ハンドルを握っていた謎の運転手がほかでもないMercedes-AMG PETRONAS F1 TeamのドライバーGeorge Russellであることを知ります。

このCMの公開は、今月初めに発表された「Doritos Loaded」とシェフのGordon Ramsayとの提携、およびDoritosとMercedes-AMG PETRONAS F1 Team、Formula 1®との公式パートナーシップの双方をさらに加速させるものです。

Gordon RamsayとDoritos Loadedの提携

「Doritos Loaded」とのコラボレーションの一環として、Ramsayシェフは、この料理の多彩な使い方を紹介するため、8つのオリジナルレシピを考案します。これらのレシピでは、サクサクで風味豊かなDoritosに、家庭にあるフレッシュな食材を加えることで、サーキットサイドでも自宅で観戦するときでも、エネルギーに満ちたカルチャー・モーメントで楽しめる究極の食事になることを示しています。Gordon Ramsayが考案した最初のレシピはDoritos Loaded Hellfire Chicken Nachosで、CMにも登場し、彼のシグネチャーであるHellfireソースを使って作られています。

Gordon Ramsayが考案した8種類のDoritos Loadedレシピは、世界の主要市場のレストラン事業者およびホスピタリティ事業者に展開されます。

この提携は、DoritosとFormula 1®との関係にも広がり、レースシーズンを通じてファンに高揚感あふれるDoritos Loaded体験を提供します。これには、Formula 1®ファンゾーンのフードトラック専用に作られた、2種類のDoritos Loadedレシピが含まれます。

PepsiCo Food Venturesのマーケティング担当副社長Anshul Khannaは次のように述べました。「Doritos Loadedは、サクサクしたDoritosに、良質なタンパク質、野菜、フレッシュなシーズニング、風味豊かなソースをトッピングした、当社で最も急成長している食事メニューの一つです。そして、私たちはこの大胆な食のプラットフォームには、それに見合った大胆な舞台が必要だと感じました。Formula 1®の迫力と、世界で最も著名なシェフの一人による料理の創造性を組み合わせることで私たちはDoritos LoadedのCMを制作しました。このCMは興奮と驚き、そして何より素晴らしい味わいが詰まっています。最も期待が高まるのは、このコラボレーションが単なるCMにとどまらないことです。Formula 1®ファンは、自宅でもサーキットサイドでも、Gordon Ramsayシェフ自身が考案したDoritos Loadedレシピを楽しめるようになり、誰もがそのスリルを味わうことができます。」

Doritos Loadedの提供場所

Doritos Loadedは、フードトラック、デリバリーアプリ、提携レストランを通じてお楽しみいただけます。マドリード、バルセロナ、ロンドンの一部地域では、すでにさまざまなフードデリバリーアプリやレストラン事業者を通じてDoritos Loadedを注文できるようになっています。Doritos Loadedは、今後数か月の間に、オランダ、フランス、ドイツなどの追加都市でも順次提供開始される予定です。

PepsiCoについて PepsiCoの製品は、世界200以上の国と地域で、1日あたり10億回以上、消費者に親しまれています。PepsiCoは、Lay's、Doritos、Cheetos、Gatorade、Pepsi-Cola、Mountain Dew、Quaker、およびSodaStreamなどの飲料・食品ポートフォリオに支えられ、2025年には約940億ドルの純売上高を記録しました。PepsiCoの製品ポートフォリオには、年間小売売上高がそれぞれ10億ドルを超えると推定される多くの象徴的なブランドを含む、幅広い食品・飲料が含まれています。

当社を導くのは、「pep+ (PepsiCo Positive)で勝利を収め、飲料とコンビニエンス・フードのグローバル・リーダーになる」というビジョンです。pep+は、サステナビリティ（持続可能性）を事業戦略の中核に据えた戦略的なエンド・ツー・エンドの変革であり、成長を促進しながら、当社および事業を展開する地域社会にとってより強靭な未来を築くことを目指しています。詳細については、www.pepsico.comをご覧ください。また、X（Twitter）、Instagram、Facebook、およびLinkedIn、@PepsiCoをフォローしてください。

動画 - https://www.youtube.com/watch?v=C9vGB33SEF4

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2997398/Doritos_Loaded_Gordon_Ramsay.jpg?p=medium600



Doritos Loaded unveils its star-studded new commercial featuring renowned Chef Gordon Ramsay and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team driver George Russell.



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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