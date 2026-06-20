ドイツの自転車ブランドCanyonは、先進的なコンセプトモデル「Canyon Predict（キャニオン プレディクト）」を発表した。360度センサーアレイとEdge AI、レーダー、複数のカメラを搭載し、危険を"起きてから対処する"のではなく"起きる前に予測する"という新しい自転車安全システムを提案するプロトタイプだ。2026年6月24～27日にドイツ・フランクフルトで開催される世界最大の自転車見本市「Eurobike 2026」にて初公開される。

自転車の安全技術は、なぜ遅れてきたのか

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=7Wg894k6bqU https://www.canyon.com/ja-jp/

自動車の世界では衝突回避システムや自動ブレーキが急速に普及し、ドライバーの死亡事故は減少傾向にある。一方、自転車においては安全技術の革新がほとんど進んでいないのが現状だ。欧州交通安全協議会（ETSC）によれば、2024年にEU域内で命を落とした自転車利用者は1,926人にのぼり、EU全体の交通事故死者の10%を占める。 「車はより安全になり、モータリストの死亡事故はこの10年で減少しています。しかし自転車は、安全性において大きな改善が見られていません。テクノロジーがドライブをかつてなく安全にした一方で、路上での自転車走行はある意味でかつてなく危険になっています。それでも、現在利用できるテクノロジーをもってすれば、大幅な安全性向上は十分に可能です」―― Canyon’s head of design Fedja Delic

システムの概要 ―― 「見えないものを見る」バイク

Canyon Predictは、ハイパフォーマンスなロードバイクとしての走行性能を損なうことなく、ライダーの周囲環境をリアルタイムで認識・分析する知的安全システムだ。 カメラ・レーダー・分散センサー（DT Swissホイールハブ内の多次元モーションセンサーを含む）を組み合わせた360度マルチモーダルセンシングにより、死角をなくす。取得したデータはすべてバイク上のEdge AIがオンデバイスで処理するため、クラウド通信によるタイムラグやプライバシーリスクを排除し、即座の判断が可能だ。

システムはライダー自身の速度・ステアリング・安定性といった走行データと周囲の環境情報を統合し、状況モデルを構築。近接する車両や物体の将来軌跡を予測し、リスクスコアを算出。方向指示ライト・触覚フィードバック（ハプティクス）・ハンドルバー内蔵ディスプレイなど、直感的なインターフェースでライダーに通知する。

表示される情報は危険予測や車間距離にとどまらず、路面状況の推定、コーナリング速度のアドバイス、集団走行（グループライド）時のポジション支援、さらに複数ユーザーが同時利用する際の「スウォームインテリジェンス（群知能）」活用まで想定されている。

また、緊急時にはブレーキング以外の対応手段も用意されている。ライダーがリモート操作でシートポストを素早く下げることで重心を低下させ、クラッシュ前に安定性と制御性を高めることができる。

拡張現実ヘルメット「Stingr スマートヘルメット」との連携

Canyon Predictは、同じくプロトタイプとして発表される拡張現実（AR）ヘルメット「Stingr スマートヘルメット」と連携する。ドロップダウン式バイザーとデータビジュアライゼーションスクリーンを備えたこのヘルメットにより、走行中に必要な情報をライダーの視界に直接投影することができる。

プロサイクリストからの声

ツール・ド・フランス・ファム総合優勝者であり、CANYON//SRAM Racingに所属するカシア・ニエヴィアドマ選手は次のようにコメントしている。 「ロードでのトレーニングやレースでは、バイクのデータや周囲の安全情報が欲しいと感じる場面が何度もあります。路上での安全性を高め、刻々と変わる状況への対応を助けることは、すべての人にとってメリットになります。このような新しいテクノロジーを見ると、実際にどこまで進化できるのか、次世代のバイクがライダーに何をもたらせるのか、期待が高まります」

Eurobike 2026での展示について

Canyon Predictおよびその他の革新的なプロトタイプコンセプトは、2026年6月24～27日にドイツ・フランクフルトのMesse Frankfurtで開催されるEurobike 2026のCanyonブース（ホール11.0、スタンドB50）にて展示される。Eurobikeへの来場を予定している方はぜひ立ち寄っていただきたい。

https://eurobike.com/frankfurt/en.html