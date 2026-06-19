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東京都市大学「創発デザイン工学環」の設置届出が受理 ― 2027年4月、世田谷キャンパスに開設
東京都市大学（東京都世田谷区、学長：野城 智也）は2027年4月、創発デザイン工学環（学部等連係課程／学部相当の組織）を開設する。文部科学省が6月19日付で設置届出を受理した。同学環では工学分野の専門知識や技術とともに、デザイン領域の思考力や情報活用能力の修得を通じて、未知の課題に柔軟に対応できる、イノベーション創発の担い手となる人材の養成を目指す。
予測困難な未来を切り拓くためには、専門的な知識を縦糸に、統合的な思考力を横糸に織りなすスキルが求められる。
このような時代背景を踏まえ、創発デザイン工学環では工学分野の専門知識や技術とともに、デザイン領域の思考力や情報活用能力の修得を通じて、未知の課題に柔軟に対応できる力と、その力を卒業後のキャリアにおいても培い続ける素養を備えた、イノベーション創発の担い手となる人材の養成を目指す。
創発デザイン工学環は、文部科学省「大学・高専機能強化支援事業（支援1：学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支援）」による支援を受けている。これにより、社会実装のための試作開発を支える拠点「デザインスタジオ（仮称）」を新設し、工作機器・計測器・3Dプリンタ・IT設備・映像設備などを整備する計画である。
同学環の卒業生は、大学院博士前期課程への進学をはじめ、「作る力」と「考える力」を兼ね備えたクロスオーバー人材として、多様な業界で活躍することが期待される。
具体的には、製造・プロダクト開発（自動車、家電、医療機器などの製品開発部門）、IT・デジタルサービス（UX／UIデザイン、システム開発、デジタルコンテンツ制作）、建築・都市デザイン（空間デザイン、スマートシティ開発、デジタルコンストラクション）、ビジネス・コンサルティング（経営戦略、イノベーション推進、DX推進部門）、起業・スタートアップ（新規事業開発、ベンチャー企業の立ち上げ）、研究・教育機関（大学・研究機関での専門的な研究・教育活動）等を想定している。
■創発デザイン工学環 概要
【開設年月】2027年4月
【入学定員】80名（収容定員320名）
【設置場所】東京都市大学世田谷キャンパス（東京都世田谷区玉堤1-28-1）
【授与する学位】学士（工学）
【設置形態】学部等連係課程実施基本組織（大学設置基準「第９章 学部等連係課程実施基本組織に関する特例」に基づく設置）
【連係協力学部】理工学部、建築都市デザイン学部、情報工学部
【設置の趣旨】
現代の産業領域においては、工学分野で培われる要素技術だけでは、社会に受け入れられる価値を十分に生み出しにくくなっている。かつては、高性能・高効率・低コストといった技術的優位がそのまま競争力につながりやすかったが、技術が成熟し飽和した社会では、サービスや製品の基本性能がすでに一定水準に達しており、単なる機能向上だけでは差別化が難しい。さらに、人口減少、高齢化、環境負荷の低減、地域格差、働き方の変化など、現代の社会課題は複雑化しており、技術的合理性だけでは十分な解決に至らない。
こうした状況では、人の行動や感情、体験、社会制度、文化的文脈まで視野に入れつつ課題を再定義し、使われ方や運用まで含めて解決を構想・構築する力が求められる。
その重要な切り札として期待されるのが、デザイン領域の思考力や情報活用能力である。デザインとは単なる造形や意匠ではなく、多様な条件を整理し、関係を組み立て、望ましい体験や仕組みとして具体化する営みである。
工学が科学的・技術的知見をもとに社会に資するシステムや製品を実現するのに対し、デザインは課題や目的に応じて利用者を理解し、それらをよりよいサービスや体験へと統合する。両者が結びつくことで、既往の工学分野における研究や実績を個別の要素技術に閉じることなく、空間、制度、コミュニケーションまで含めた統合的な解決策へと発展させることができる。
すなわち、現代のイノベーションには、「新しいモノ・コトを作れるか」だけでなく、「誰に、どのような価値として届くか」を構想し実装する力が不可欠であり、その接点として工学とデザインの連携が強く期待される。
そこで、このたび設置する創発デザイン工学環では、学部等連係課程の仕組みを活用し、既存の理工学部・建築都市デザイン学部・情報工学部を連係協力学部とすることで、工学分野における教育・研究の実績が豊かである既設学部を横断する学びの基盤を構築する。その上で、同学環の従事比率100％の基幹教員による独自の座学や演習プログラムを付加し、デザイン領域における思考力や情報活用能力を学生が実践を通して修得するための新たな学びの体系として再編する。
※これらの設置計画は予定であり、変更が生じる可能性があります。
■文部科学省「大学・高専機能強化支援事業」概要
デジタル・グリーン等の成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、意欲ある大学や高等専門学校が成長分野への学部転換等の改革に予見可能性をもって踏み切れるよう、令和4年度第2次補正予算により基金を造成し、安定的で機動的かつ継続的な支援を行うもの。支援1では、学部再編等による特定成長分野への転換等に必要な経費を支援する。
■参考
・文部科学省：令和9年度開設予定の大学の学部等の設置届出一覧（令和8年4月分）
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/1418456_00082.htm
・東京都市大学：創発デザイン工学環
https://www.tcu.ac.jp/academics/sde/
・東京都市大学プレスリリース：2027年4月、学部等連係課程「創発デザイン工学環」を世田谷キャンパスに開設（設置構想中）
https://www.tcu.ac.jp/news/all/20251117-67579/
・東京都市大学 探究学習イベントOPEN MISSION：創発デザイン工学環 ミッション動画「手を動かしながら考えるデザイン〜試作と対話を通して自らのアイデアを育てよう〜」
https://c.gakuseizukan.jp/lib/toshidai/presen/toshidai-p096_mission-sugiura-murai-2026/index.html#index=2
▼本件に関する問い合わせ先
企画・広報課
住所：東京都世田谷区玉堤1-28-1
メール：toshidai-pr@tcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
予測困難な未来を切り拓くためには、専門的な知識を縦糸に、統合的な思考力を横糸に織りなすスキルが求められる。
創発デザイン工学環は、文部科学省「大学・高専機能強化支援事業（支援1：学部再編等による特定成長分野への転換等に係る支援）」による支援を受けている。これにより、社会実装のための試作開発を支える拠点「デザインスタジオ（仮称）」を新設し、工作機器・計測器・3Dプリンタ・IT設備・映像設備などを整備する計画である。
同学環の卒業生は、大学院博士前期課程への進学をはじめ、「作る力」と「考える力」を兼ね備えたクロスオーバー人材として、多様な業界で活躍することが期待される。
具体的には、製造・プロダクト開発（自動車、家電、医療機器などの製品開発部門）、IT・デジタルサービス（UX／UIデザイン、システム開発、デジタルコンテンツ制作）、建築・都市デザイン（空間デザイン、スマートシティ開発、デジタルコンストラクション）、ビジネス・コンサルティング（経営戦略、イノベーション推進、DX推進部門）、起業・スタートアップ（新規事業開発、ベンチャー企業の立ち上げ）、研究・教育機関（大学・研究機関での専門的な研究・教育活動）等を想定している。
■創発デザイン工学環 概要
【開設年月】2027年4月
【入学定員】80名（収容定員320名）
【設置場所】東京都市大学世田谷キャンパス（東京都世田谷区玉堤1-28-1）
【授与する学位】学士（工学）
【設置形態】学部等連係課程実施基本組織（大学設置基準「第９章 学部等連係課程実施基本組織に関する特例」に基づく設置）
【連係協力学部】理工学部、建築都市デザイン学部、情報工学部
【設置の趣旨】
現代の産業領域においては、工学分野で培われる要素技術だけでは、社会に受け入れられる価値を十分に生み出しにくくなっている。かつては、高性能・高効率・低コストといった技術的優位がそのまま競争力につながりやすかったが、技術が成熟し飽和した社会では、サービスや製品の基本性能がすでに一定水準に達しており、単なる機能向上だけでは差別化が難しい。さらに、人口減少、高齢化、環境負荷の低減、地域格差、働き方の変化など、現代の社会課題は複雑化しており、技術的合理性だけでは十分な解決に至らない。
こうした状況では、人の行動や感情、体験、社会制度、文化的文脈まで視野に入れつつ課題を再定義し、使われ方や運用まで含めて解決を構想・構築する力が求められる。
その重要な切り札として期待されるのが、デザイン領域の思考力や情報活用能力である。デザインとは単なる造形や意匠ではなく、多様な条件を整理し、関係を組み立て、望ましい体験や仕組みとして具体化する営みである。
工学が科学的・技術的知見をもとに社会に資するシステムや製品を実現するのに対し、デザインは課題や目的に応じて利用者を理解し、それらをよりよいサービスや体験へと統合する。両者が結びつくことで、既往の工学分野における研究や実績を個別の要素技術に閉じることなく、空間、制度、コミュニケーションまで含めた統合的な解決策へと発展させることができる。
すなわち、現代のイノベーションには、「新しいモノ・コトを作れるか」だけでなく、「誰に、どのような価値として届くか」を構想し実装する力が不可欠であり、その接点として工学とデザインの連携が強く期待される。
そこで、このたび設置する創発デザイン工学環では、学部等連係課程の仕組みを活用し、既存の理工学部・建築都市デザイン学部・情報工学部を連係協力学部とすることで、工学分野における教育・研究の実績が豊かである既設学部を横断する学びの基盤を構築する。その上で、同学環の従事比率100％の基幹教員による独自の座学や演習プログラムを付加し、デザイン領域における思考力や情報活用能力を学生が実践を通して修得するための新たな学びの体系として再編する。
※これらの設置計画は予定であり、変更が生じる可能性があります。
■文部科学省「大学・高専機能強化支援事業」概要
デジタル・グリーン等の成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、意欲ある大学や高等専門学校が成長分野への学部転換等の改革に予見可能性をもって踏み切れるよう、令和4年度第2次補正予算により基金を造成し、安定的で機動的かつ継続的な支援を行うもの。支援1では、学部再編等による特定成長分野への転換等に必要な経費を支援する。
■参考
・文部科学省：令和9年度開設予定の大学の学部等の設置届出一覧（令和8年4月分）
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ninka/1418456_00082.htm
・東京都市大学：創発デザイン工学環
https://www.tcu.ac.jp/academics/sde/
・東京都市大学プレスリリース：2027年4月、学部等連係課程「創発デザイン工学環」を世田谷キャンパスに開設（設置構想中）
https://www.tcu.ac.jp/news/all/20251117-67579/
・東京都市大学 探究学習イベントOPEN MISSION：創発デザイン工学環 ミッション動画「手を動かしながら考えるデザイン〜試作と対話を通して自らのアイデアを育てよう〜」
https://c.gakuseizukan.jp/lib/toshidai/presen/toshidai-p096_mission-sugiura-murai-2026/index.html#index=2
▼本件に関する問い合わせ先
企画・広報課
住所：東京都世田谷区玉堤1-28-1
メール：toshidai-pr@tcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/