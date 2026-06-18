「つづきみ」運営事務局は、ニコニコ生放送、バンダイチャンネルほか各メディアにて2026年6月23日(火)に配信する、「僕たちは新作アニメのプロモーション映像を3時間かけて一気観したらどのくらいつづきをみたくなるのだろうか？(つづきみ)」第40回 [supported by エンタメ業界転職のエンターエンタ]の詳細情報を発表。 10周年記念のプレゼント企画についても発表します。

■ 番組概要

毎クール数多くのアニメが放映される中、「3話切り」「1話切り」どころか「タイトルだけ確認して本編を見ない」「そもそも作品がある事を知らなかった」となっている人も多いのではないでしょうか? 我々はそんな「ゼロ話切り」を世の中から撲滅すべく、2016年からこの「つづきみ」を開催しております。 本番組は製作委員会や制作会社さまのご厚意・ご協力で集まった新番組のプロモーション映像を一挙上映し、ニッポン放送 吉田アナ、女優・タレントの結さんの軽快なトークと共に楽しみ、気がつくと新番組への知識と期待が高まるという内容になっております。 一人でも多くのファンにご覧いただけるよう、ニコニコ生放送、バンダイチャンネルなどの各種メディアにて全内容を無料生配信いたします。 また、現地収録会場での無料観覧チケットのお申し込みも受付中です。ご希望の方は観覧申し込みURLよりお早めにお申し込みください。

■ 10周年記念プレゼント企画

今回、10周年記念アイテムとしてつづきみオリジナルTシャツ（10周年記念版）とオリジナルチロルチョコを準備いたしました。 Tシャツは背中に過去40回の実施会場をプリントしたライブTシャツ風、チロルチョコはつづきみのロゴとアイコンをプリントした3個セットの特別版です。 こちらのグッズをセットで10名様にプレゼントいたします。

応募期間： 2026年7月4日(土) 23:59まで 応募方法： 1. つづきみ公式Xアカウント「@tudukimi」をフォロー 2. 「#つづきみ10周年」のハッシュタグ付きの投稿をポストまたはリポスト 3. 応募完了（当選結果はDMにてお知らせいたします） ※ 応募要件の詳細は公式サイトをご覧ください。

■ 配信概要

https://www.tudukimi.com/newsitems/%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%8610%E5%91%A8%E5%B9%B4%EF%BC%81%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA%E3%81%8C%E3%82%82%E3%82%89%E3%81%88%E3%82%8B%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC

【配信日時】 2026年6月23日(火) 17:30～21:00(予定) ※各種配信サイトにて生配信

【収録・配信会場】 アニメイトシアター（池袋）

【配信メディア】 ・ニコニコ生放送（生配信・アーカイブ配信）： https://live.nicovideo.jp/watch/lv350577002 ・バンダイチャンネル（ライブ配信）： https://live.b-ch.com/tudukimi ・Locipo（7月第2週ごろより配信予定）： https://locipo.jp/ ・ABEMA（「アニメLIVEチャンネル」にて7月上旬に放送）

■ 司会・コメンテーター

司会

吉田 尚記(アナウンサー)、結(女優・タレント)

コメンテーター

リチャード・アイゼンバイス(アニメジャーナリスト)

■ 観覧申し込みURL

■ 公式X（旧Twitter）

■ 番組ホームページ

■ 紹介作品

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02p2wgghya551.htmlhttps://x.com/tudukimihttps://tudukimi.com/

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計64作品（6月19日現在）

■ 企画・運営

企画：「つづきみ」運営事務局 運営：ドットフォワード合同会社