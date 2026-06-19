「成田空港ターミナル3」に期間限定オープン『頭文字D』の「366日バースデーアクリルキーチェーン」が登場！

人気漫画作品『頭文字D』の公式ライセンスグッズが、期間限定で「成田空港ターミナル3」に登場。 1/1から12/31までの366日、すべて異なる組み合わせをご用意。自分の誕生日と同じ日付のキーチェーンは、まさに“特別な1点”としてお楽しみいただけます。 素材には軽量で持ち運びやすいアクリルを採用し、コンパクトながらもイラストの美しさを際立たせる仕上がりとなっています。さらに、キーリング部分には頑丈なワイヤータイプを採用し、日常使いでも安心。細部までこだわり抜いた仕様で、日常のワンポイントアイテムとしても長くご愛用いただけます。 ぜひこの機会に足をお運びください。

取扱店舗

成田空港 ターミナル3 SOUVENIR AKIHABARA（免税エリア内） 〒282-0004 千葉県成田市古込１－１ 公式サイトからもお買い求めいただけます。 商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n (C) しげの秀一/講談社

バースデーキーチェーン

製品サイズ：全長 約8.5cm（チェーン含む） 各パーツサイズ： Monthプレート 横幅3.8cm x 高さ4.4cm Dayプレート 横幅2.6cm x 高さ2.3cm チェーン直径：約3.5cm 重さ 約10g※パッケージ込（本体約8g）

販売元

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