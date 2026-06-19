神戸電鉄株式会社（本社：神戸市兵庫区、社長：井波 洋）では、七夕にちなんだ取組として、6月24日（水）から7月7日（火）までの間、沿線の子どもたちが願い事を書き記した短冊を車内に飾り、専用のヘッドマークを掲げた「七夕列車」を運行します。





この取組は、神戸電鉄粟生線活性化協議会の取組として、沿線の幼稚園・保育園（保育所）・認定こども園にご協力をいただいています。

当社では、将来の地域社会を支える子どもたちの健やかな成長を願い、このような季節感あふれるイベントを実施しています。今後も、地域の皆さまとの交流を大切にし、地域活性化に貢献してまいります。

概要は以下のとおりです。





1．七夕列車の運行

（1）運行期間 2026年6月24日（水）～7月7日（火）

（2）内容

6511編成（3両編成）に「七夕列車」のヘッドマークを掲出し、また、車内に子どもたちの願い事やメッセージが書かれた短冊を貼付したポスターを展示します。





※七夕列車の運行時刻表は、当社または神戸電鉄粟生線活性化協議会の公式サイトをご覧ください。なお、運行期間中であっても、都合により予告なく運行を休止させていただく場合がありますので、ご了承願います。





・当社公式サイト（七夕列車運行時刻表）はこちら

https://www.shintetsu.co.jp/railway/tanabata_tr/





2．ご協力いただく予定の沿線の幼稚園・保育園（保育所）・認定こども園 計19園（所）









神戸電鉄株式会社 https://www.shintetsu.co.jp/





リリース https://www.shintetsu.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/06/260618.pdf





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