AKAI Professional新製品「MPC Key 37 G2」リリース、発売のお知らせ
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AKAI Professional新製品「MPC Key 37 G2」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2026年6月19日（金）
価格：オープンプライス
市場想定売価：174,800円（税込）
MPC Key 37 G2は、鍵盤で楽曲制作を行いながらも、MPCワークフローならではのスピードと正確さを求めるプロデューサーやビートメイカーのために設計された次世代スタンドアローンMPCキーボード・シンセサイザーです。1980年代後半の象徴的なMPCから着想を得たクリームカラーの外観に、37鍵のシンセアクション鍵盤、ピッチベンド／モジュレーションホイール、伝統的なMPCパッド、そして強力なスタンドアローン制作エンジンを融合。メロディ、ハーモニー、リズム、サンプリングを1台に統合しています。
MPC3 OSと、新たに搭載された第2世代 (G2) 8コア・プロセッサーにより、前世代の4倍の処理性能を実現。MPC Key 37 G2は、より大規模なセッション、ボーカルから外部シンセまでを録音できる16のオーディオトラック、さらに高度な音源構成を可能にする32のプラグイン・インスタンスに対応します。増強されたRAMと内蔵ストレージにより、より高速なプロジェクトの読み込みを実現し、複雑な構成でも滑らかに動作します。
ワークフローの中心となるのは、7インチのマルチタッチ・ディスプレイです。MPC3のモダンなトラックベースのワークフローとリニアに流れるアレンジメント画面を搭載し、ループ制作にとどまらず、ハードウェアのみでフルソングを構築できるよう設計されています。さらに、USB-C経由でスマートフォン、タブレット、外部機器からダイレクトにサンプリングできるため、ひらめきを素早く取り込み、その場で演奏可能な音源へと変換できます。
MPC Key 37 G2はUSB-C接続によりオーディオ、MIDI、データをケーブル1本で扱うことができ、ハイブリッドなスタジオ環境にもスムーズに統合できます。一方で、完全なスタンドアローン動作にも対応しているため、余計な妨げなく制作に集中することが可能です。高い演奏表現力、現代的なスタンドアローン性能、そして優れた処理能力を兼ね備えたMPC Key 37 G2は、キーボードプレイヤーが本格的な楽曲制作へ踏み出すためのMPCです。
主な特徴
● スタンドアローン制作：コンピューターなしで、楽曲の作成、アレンジ、仕上げまでを完結できます
● モダンなワークフロー：MPC3 OSを搭載し、モダンなトラックベースのワークフローとリニアに流れるアレンジメント画面により、DAWライクな楽曲構築をスタンドアローンで実現します
● 鍵盤＋パッドの統合：37鍵シンセアクション鍵盤と伝統的なMPCパッドを組み合わせ、総合的な打ち込み環境を提供します
● 第2世代 (G2) の処理性能：前世代の4倍の処理性能により、より大規模で複雑なセッションに対応します
● 拡張されたオーディオトラック：最大16ステレオ・オーディオトラックに対応し、ハードウェアのみで本格的な楽曲制作が可能です
● 高度なプラグイン対応力：最大32のプラグイン音源を同時に動作することができ、より豊かで重層的な楽曲制作を実現します
● 1本のUSBケーブルでスタジオに接続：USB-Cにより、24×24オーディオストリーミングとMIDIの拡張、さらにホスト接続を1本のケーブルでサポートします
● ハイブリッドなDAWとの連携：Ableton Live Control Modeに加え、Abletonプロジェクトのインポート／エクスポートに対応します
● 高速なサンプリング・ワークフロー：USB-C経由で、スマートフォン、タブレット、外部機器からダイレクトにサンプリングできます
● 拡充された内蔵コンテンツ：アップグレードされたサウンドライブラリとプラグイン・インストゥルメントを同梱し、すぐに制作を始められます
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
AKAI Professional新製品「MPC Key 37 G2」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2026年6月19日（金）
価格：オープンプライス
市場想定売価：174,800円（税込）
MPC Key 37 G2は、鍵盤で楽曲制作を行いながらも、MPCワークフローならではのスピードと正確さを求めるプロデューサーやビートメイカーのために設計された次世代スタンドアローンMPCキーボード・シンセサイザーです。1980年代後半の象徴的なMPCから着想を得たクリームカラーの外観に、37鍵のシンセアクション鍵盤、ピッチベンド／モジュレーションホイール、伝統的なMPCパッド、そして強力なスタンドアローン制作エンジンを融合。メロディ、ハーモニー、リズム、サンプリングを1台に統合しています。
MPC3 OSと、新たに搭載された第2世代 (G2) 8コア・プロセッサーにより、前世代の4倍の処理性能を実現。MPC Key 37 G2は、より大規模なセッション、ボーカルから外部シンセまでを録音できる16のオーディオトラック、さらに高度な音源構成を可能にする32のプラグイン・インスタンスに対応します。増強されたRAMと内蔵ストレージにより、より高速なプロジェクトの読み込みを実現し、複雑な構成でも滑らかに動作します。
ワークフローの中心となるのは、7インチのマルチタッチ・ディスプレイです。MPC3のモダンなトラックベースのワークフローとリニアに流れるアレンジメント画面を搭載し、ループ制作にとどまらず、ハードウェアのみでフルソングを構築できるよう設計されています。さらに、USB-C経由でスマートフォン、タブレット、外部機器からダイレクトにサンプリングできるため、ひらめきを素早く取り込み、その場で演奏可能な音源へと変換できます。
MPC Key 37 G2はUSB-C接続によりオーディオ、MIDI、データをケーブル1本で扱うことができ、ハイブリッドなスタジオ環境にもスムーズに統合できます。一方で、完全なスタンドアローン動作にも対応しているため、余計な妨げなく制作に集中することが可能です。高い演奏表現力、現代的なスタンドアローン性能、そして優れた処理能力を兼ね備えたMPC Key 37 G2は、キーボードプレイヤーが本格的な楽曲制作へ踏み出すためのMPCです。
主な特徴
● スタンドアローン制作：コンピューターなしで、楽曲の作成、アレンジ、仕上げまでを完結できます
● モダンなワークフロー：MPC3 OSを搭載し、モダンなトラックベースのワークフローとリニアに流れるアレンジメント画面により、DAWライクな楽曲構築をスタンドアローンで実現します
● 鍵盤＋パッドの統合：37鍵シンセアクション鍵盤と伝統的なMPCパッドを組み合わせ、総合的な打ち込み環境を提供します
● 第2世代 (G2) の処理性能：前世代の4倍の処理性能により、より大規模で複雑なセッションに対応します
● 拡張されたオーディオトラック：最大16ステレオ・オーディオトラックに対応し、ハードウェアのみで本格的な楽曲制作が可能です
● 高度なプラグイン対応力：最大32のプラグイン音源を同時に動作することができ、より豊かで重層的な楽曲制作を実現します
● 1本のUSBケーブルでスタジオに接続：USB-Cにより、24×24オーディオストリーミングとMIDIの拡張、さらにホスト接続を1本のケーブルでサポートします
● ハイブリッドなDAWとの連携：Ableton Live Control Modeに加え、Abletonプロジェクトのインポート／エクスポートに対応します
● 高速なサンプリング・ワークフロー：USB-C経由で、スマートフォン、タブレット、外部機器からダイレクトにサンプリングできます
● 拡充された内蔵コンテンツ：アップグレードされたサウンドライブラリとプラグイン・インストゥルメントを同梱し、すぐに制作を始められます
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
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