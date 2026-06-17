株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、非対称対戦型マルチプレイヤーゲーム『Identity V(第五人格)』とタイアップした、GiGO限定景品と「コラボたい焼き・ノベルティ付きドリンク」、および「Identity V×fanfancy+ 」の限定商品を、2026年6月27日(土)より展開いたします。

第五人格×GiGO限定景品概要

■景品詳細： ・第五人格×GiGO-バルーンワルツ- アクリルスタンド ・第五人格×GiGO-バルーンワルツ- 缶バッジ ・第五人格×GiGO-バルーンワルツ- ラバーマット ・第五人格×GiGO-バルーンワルツ- リバーシブル保冷バッグ ■登場日：2026年6月27日(土)～順次登場予定 ■登場店舗：全国のGiGOグループのお店 ※登場店舗は特設HPをご確認ください。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはイメージです。

コラボたい焼き概要

GiGOのたい焼きにて「第五人格焼き」を販売いたします。 「第五人格焼き」をご購入1点につき、オリジナルコースター(全14種)をランダムでおひとつ進呈いたします。 ■商品名：第五人格焼き ■販売期間：2026年6月27日(土)～8月9日(日) ■販売店舗：GiGOのたい焼き総本店/GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店(全2店舗) ■メニュー：第五人格焼き 650円(税込) ・フラバルー、機械技師、作曲家、女王蜂(全4種) ■フレーバー：プレミアムクリーム

※「第五人格焼き」およびオリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク概要

対象店舗にて『Identity V』のノベルティ付きドリンクを販売いたします。 ドリンクを1点ご購入につき、オリジナルコースター(全14種)の中からランダムで1枚進呈いたします。 ■販売期間：2026年6月27日(土)～8月9日(日) ■販売価格：500円(税込) ■販売店舗：対象店舗は特設HPをご確認ください。

※オリジナルコースターは「第五人格焼き」と同じものを提供いたします。また、オリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはイメージです。

Identity V×fanfancy+ コラボ概要

対象店舗にて『Identity V』のコラボ商品を販売いたします。

■販売商品 ・第五人格×fanfancy+ アクリルフレーム コースターサイズ(全10種) 各3,300円(税込) ・第五人格×fanfancy+ 缶バッジアクリルフレーム(全10種) 各2,420円(税込) ・第五人格×fanfancy+ A5アクリルフレーム(全2種) 各3,850円(税込) ・第五人格×fanfancy+ フォトカードアクリルフレーム(全10種) 各1,320円(税込) ・第五人格×fanfancy+ アクリルパーツセット(全10種) 各1,100円(税込) ・第五人格×fanfancy+ アクリルカードセット(全14種) 1個770円/BOX 11,550円(税込) ■販売開始日：2026年6月27日(土) ■対象店舗：fanfancy+ with GiGO池袋3号館/大阪道頓堀本店/福岡天神/ららテラス川口 全国のGiGOグループのお店 ※対象店舗は特設HPをご確認ください。

購入特典

3,000円以上のお買い上げごとに、キャラクターメモカードをランダムで1枚進呈いたします。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはイメージです。

Identity Vとは

NetEase Gamesによる非対称対戦型マルチプレイゲーム。 ゴシックホラー風のキャラクターデザインと推理サスペンスシナリオ、そして刺激的な1V4対抗プレイで、新しいゲーム体験をすることができ、全世界ユーザー数は4億人を突破している人気作です。

著作権表記

©Joker Studio ©NetEase Games ©GENDA GiGO Entertainment ©Fukuya Co.,Ltd. All rights reserved.️

各種公式サイト・Xアカウント

■特設HP https://campaign.gendagigo.jp/2606/identityv/ ■『Identity V(第五人格)』公式X https://x.com/IdentityVJP ■『Identity V(第五人格)』公式HP https://www.identityvgame.com/jp/index.html ※商品の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。