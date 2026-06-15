https://www.subarusya.jp/book/b675305.html

株式会社すばる舎（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳留慶太郎）は、『絵で見て楽しい！はじめての城』を6月27日に発売。

内容

大人から子どもまで根強い人気のある「城」。観光名所として、各地の城に外国人も多く訪れる。城というと、城主の武将や歴史にスポットがあたりがちだが、本書は主に「建物としての城」を詳しく紹介。天守、石垣、縄張、曲輪、櫓など城の形式と構造。籠城の備え、虎口の工夫、桝形のしくみなど城の攻め方、守り方。侍屋敷、寺屋敷、街道など城下町のつくり。もちろん、加藤清正の熊本城、黒田官兵衛の中津城など築地名人の城も掲載。城の「見どころ」がわかり、次の旅行が楽しみに。全ページイラスト図解、オールカラー。

目次

はじめに 序章 日本の城とは 第1章 城の歴史 第2章 城のつくり方 第3章 城の攻め方、守り方 第4章 城下町のつくり 第5章 築城名人と城 城のさくいん おわりに

書籍概要

発 行：株式会社すばる舎 著 者：小和田泰経（おわだ・やすつね） 版 形：A5変型 頁 数：144ページ ISBN：978-47991-1421-6 Cコード：0070 価 格：本体1,800円＋税

著者略歴

◆小和田泰経（おわだ・やすつね） １９７２年東京都生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程後期退学。専門分野は日本中世史。現在、日本城郭協会理事、静岡英和学院大学講師、早稲田大学エクステンションセンター講師。戦国時代の武将・城郭・甲冑・刀剣にくわしい。著書に『戦国合戦史辞典』（新紀元社）、『天空の城を行く』（平凡社）、『日本の城・城合戦』（西東社）など多数。２０２３年NHK大河ドラマ『どうする家康』に資料提供として参加した。