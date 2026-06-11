株式会社ルーキーファーム(本社：北海道帯広市、代表取締役社長：加藤 祐功、以下 当社)は、カレーshop ジャングルワンにて北海道名物のジンギスカンとスパイスたっぷりのカレーを融合させた「ジャングルワンラムカレー」を2026年6月6日(土)から2026年8月31日(月)まで販売いたします。





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■新商品詳細

ラムカレー





商品名 ：ジャングルラムカレー

価格 ：709円(税込780円)

販売期間：2026年6月6日(土)～2026年8月31日(月)まで

商品詳細：柔らかな羊肉の旨味溢れる北海道名物ジンギスカンとジャングル特製カレーが奇跡の融合！

コク深いタレと自家製カレールーが絶妙に絡み合う、一度食べたら病みつきになる新感覚のご当地グルメです。グループ内に高品質なお肉を提供しているお店があるからこそお値打ちの価格で実現しました！









■店舗情報

所在地 ：帯広市西4条南29丁目1-8

電話番号：0155-27-1101

営業時間：11:00～21:00(LO. 20:30) 平日(15:00～17:00 close)









■ジャングルワンについて

カレーshop ジャングルワンは北海道産牛肉と音更産玉ねぎ「ゆめせんか」を使用し、数種類のスパイスを独自の配合で研究したジャングルルーをベースに、多くの仲間たちが生息するジャングルの彩りを様々なトッピングで表現し、またカレーの辛さは5段階から選べ、お客様にその組み合わせを楽しんでいただくことをコンセプトに北海道十勝で展開しているカレーshopです。お腹も心も満たされるカレーを今後も提供してまいります。









■会社概要

商号 ： 株式会社ルーキーファーム

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 祐功

所在地 ： 〒080-0015 北海道帯広市西5条南34丁目12番地

設立 ： 1978年10月

事業内容 ： 飲食店舗並びに物販店舗運営

(フランチャイズブランド及び直営ブランド)

資本金 ： 5,000万円