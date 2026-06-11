日本にとっての生まれ故郷、はじまりの島はどこでしょうか。神話の世界では、それが「淡路島」だと言われています。 その神話のはじまりにまつわる島の一つに「絵島」があります。美しいその島を眺め、数分ほど歩くと「岩屋温泉 絵島別庭 海と森」が見えてきます。 1日1組の完全プライベートの宿、温泉や夏にぴったりなプールを自由に、何度でも。絵島や淡路のきれいな海水浴場も、歩いてすぐ。この夏、岩屋で過ごす家族旅行を。1泊2食付きで1名様26,000円～（6名様で1棟利用時）。

神話の島・絵島と、歩いてすぐの海。岩屋のまちで過ごす家族時間

宿から海岸沿いを数分歩けば、すぐに「絵島」という小さな島が見えてきます。 県から”名勝”に選ばれ、日本遺産にも指定されている美しい島です。月見の名所でもあり、夜には島全体がライトアップ。 実はこの絵島、国生みの物語と関係があるのではないか？ともされています。 日本神話の始まりでは、イザナギとイザナミという神が、海をかき混ぜて「おのころ島」と呼ばれる島を作りました。そして日本の国々が生まれたとされています。 この「おのころ島はどこか？」と、様々な説が生まれており…その候補の一つが「絵島」となります。 夜に家族で海岸沿いを歩き、ライトアップされた絵島を眺め、そんな話をするのも良いかもしれません。

淡路島の温泉を、1日1組で貸切。ヴィラのプールとともに

和の宿の敷地内には、そこだけまるでリゾートヴィラのような雰囲気のプライベートプールがあります。 ドリンク片手に子供がはしゃぐ様子を眺め、水の音を聞きながら寝そべる。忙しい日々の中に訪れる、そんな贅沢で穏やかな時間を。 たっぷりと遊んで日が暮れたら、今度は家族だけの温泉へ。 宿には昭和46年(1971年)に開湯した、岩屋温泉の内湯と露天風呂があります。 こちらもご滞在中貸切で、自分たちだけで何度でも、好きなだけ、お入りいただけます。一棟貸し温泉ならではの体験です。

素泊まりプランで、淡路島の食材をお好みで

宿のキッチンには、冷蔵庫や調理器具、食器など一式そろっています。リビングやダイニングまで繋がっていて、家族それぞれが同じ空間を共有できるスペースです。 素泊まりプランならお好みの食材を持ち込んでBBQを楽しめます。 車を少し走らせ、道の駅で淡路島の玉ねぎや海の幸を買い、家族みんなで料理をしたり、敷地内のBBQスペースで淡路の風を感じながら食べる。 ご希望があれば、敷地内にある「すし処 神の前」での寿司コースディナーや、淡路牛・淡路ポーク・淡路近海の魚介を味わうBBQセットをオプションでご注文することもできます。

※料金などの詳細は、予約ページをご確認ください。 ※掲載の写真はイメージを含みます。

【プラン概要・予約方法】 ・プラン名：温泉プール付き一棟貸切プラン ・ご利用人数：基本定員6名様（最大8名様までご利用可能です。ご希望の方は下記のお電話よりお問い合わせください。） 料金： ・1泊2食付（BBQ、又は寿司コース）の場合：1名様26,000円～ ・素泊まりの場合：1名様15,000円～ （※上記料金はいずれも6名様1棟利用時の金額です。） 【お電話によるお問い合わせ・お申込み】 ・TEL：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター） ・受付時間：10:00～17:00（年末年始を除く） 【ご予約は以下からお願いいたします】 ※1日1組限定のため、ご希望の日程がある方はお早めにご予約ください。 ・公式予約サイト： https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000030&ty=ser&list=YES&gp=YES&lan=JPN&liop=1 ・一休： https://www.ikyu.com/00051424 ・楽天トラベル： https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/188056 ・じゃらん： https://www.jalan.net/yad314894/ ・Yahoo!トラベル： https://travel.yahoo.co.jp/00051424/

施設・運営情報

【施設情報】 ・施設名：岩屋温泉 絵島別庭 海と森 ・住所：〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋922-1 ・チェックイン：15:00～ ・チェックアウト：11:00 ・アクセス：大阪から車で約70分／新神戸から約50分／岩屋港より徒歩約2分 ・公式サイト：https://awaji-umimori.jp ・公式Instagram：https://www.instagram.com/umimori_eshima/ 【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社所在地：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉 絹枝 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort/ 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp