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大阪府立中央図書館・大阪樟蔭女子大学図書館・田辺聖子文学館3館共催事業 企画展「田辺聖子の‹楽老>の教え−人生の景色の変化を楽しむ−」を開催
芥川賞受賞作家・文化勲章受章作家として有名な田辺聖子（1928年-2019年）は、30代後半から本格的な作家活動を開始し、数多くの作品を世に送り出しました。そして、さらに年齢を重ねて、70代の元気な女性をヒロインとする〈姥シリーズ〉や評伝作品を精力的に書いていきました。また、エッセイやインタビューで〈老い〉について語り、〈老い〉を楽しむこと＝〈楽老〉を提唱しました。田辺聖子にとって、〈老い〉は作品世界を広げてくれる貴重な経験であったと言えるでしょう。
わたしたちの〈老い〉の先達として、様々な言葉や作品を残してくれた田辺聖子。本展では、田辺聖子が説いた〈楽老〉に関する言葉・資料を展示します。
会期：2026(令和８)年6月2日(火)〜6月24日(水)
会場：大阪府立中央図書館
本件のポイント
田辺聖子の考える〈楽老〉の世界を、4つのテーマ（老いのこうみょう(光明/功名)・老いの楽しみ・老いと向き合う・姥ざかり）に分けて展示
ポスター展示では、田辺聖子の〈老い〉に関するアフォリズム(箴言)を紹介
大阪府立中央図書館・大阪樟蔭女子大学 図書館・田辺聖子文学館の3館共催事業
田辺聖子文学館では、6月10日の開館記念日にあわせて企画展「愉しい悪癖−田辺聖子の読書のすすめ−」を開催中
会 期：5月30日（土）〜6月30日（火） 9︓00〜16︓30
休館日：日曜・祝日・大学の休業日
場 所：大阪樟蔭女子大学 田辺聖子文学館（大阪府東大阪市菱屋西4-2-26）
入場料：無料
展示内容：
田辺聖子直筆原稿「若い後輩へ−読書のすすめ」（未刊行）
田辺聖子直筆原稿「妻の復讐」（初紹介）
『文庫日記』新聞連載スクラップブック
大阪樟蔭女子大学 田辺聖子文学館ウェブサイト
6月27日(土)に、大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館見学ツアーを実施します。（学芸員による説明も交えての館内ツアー）
時間：14:00〜15:30 ◆無料（定員30名︓申込み先着順）
お申し込み：大阪府行政オンラインシステム、大阪府立中央図書館 来館
▼本件に関する問い合わせ先
学園広報課
服部・高田
住所：大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL：06-6723-8152（平日9時〜17時）
FAX：06-6723-8263
メール：gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
会期：2026(令和８)年6月2日(火)〜6月24日(水)
会場：大阪府立中央図書館
本件のポイント
田辺聖子の考える〈楽老〉の世界を、4つのテーマ（老いのこうみょう(光明/功名)・老いの楽しみ・老いと向き合う・姥ざかり）に分けて展示
ポスター展示では、田辺聖子の〈老い〉に関するアフォリズム(箴言)を紹介
大阪府立中央図書館・大阪樟蔭女子大学 図書館・田辺聖子文学館の3館共催事業
田辺聖子文学館では、6月10日の開館記念日にあわせて企画展「愉しい悪癖−田辺聖子の読書のすすめ−」を開催中
会 期：5月30日（土）〜6月30日（火） 9︓00〜16︓30
休館日：日曜・祝日・大学の休業日
場 所：大阪樟蔭女子大学 田辺聖子文学館（大阪府東大阪市菱屋西4-2-26）
入場料：無料
展示内容：
田辺聖子直筆原稿「若い後輩へ−読書のすすめ」（未刊行）
田辺聖子直筆原稿「妻の復讐」（初紹介）
『文庫日記』新聞連載スクラップブック
大阪樟蔭女子大学 田辺聖子文学館ウェブサイト
6月27日(土)に、大阪樟蔭女子大学田辺聖子文学館見学ツアーを実施します。（学芸員による説明も交えての館内ツアー）
時間：14:00〜15:30 ◆無料（定員30名︓申込み先着順）
お申し込み：大阪府行政オンラインシステム、大阪府立中央図書館 来館
▼本件に関する問い合わせ先
学園広報課
服部・高田
住所：大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL：06-6723-8152（平日9時〜17時）
FAX：06-6723-8263
メール：gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/