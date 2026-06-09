大阪府立中央図書館・大阪樟蔭女子大学図書館・田辺聖子文学館3館共催事業 企画展「田辺聖子の‹楽老>の教え−人生の景色の変化を楽しむ−」を開催

大阪府立中央図書館・大阪樟蔭女子大学図書館・田辺聖子文学館3館共催事業 企画展「田辺聖子の‹楽老>の教え−人生の景色の変化を楽しむ−」を開催