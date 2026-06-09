一般社団法人日本フレスコボール協会が、愛好者発のコミュニティサイト「みんフレ（みんなのフレスコボール）」の提供を開始すると発表しました。本サイトは公認地域クラブのメンバーが運営を担い、競技をより身近なものとして多くの人へ届けることを目指しているとされています。







フレスコボールはブラジル発祥のビーチスポーツで、味方同士で協力してラリーを続けることから「思いやりのスポーツ」とも呼ばれています。日本国内でも普及が進んでおり、競技人口の拡大に伴って、愛好者同士のつながりや初心者向けの環境整備が求められていました。







今回公開された「みんフレ」は、ユーザー自身が情報を追加・編集できる「全国クラブマップ」を主要な機能として備えています。運営者だけでなく、利用者全員で情報を充実させていく参加型の仕組みが特徴と説明しています。



このサイトを通じて、これから競技を始めたい人が最寄りのクラブを見つけやすくなるほか、用具の購入や体験会の依頼も可能となります。同協会は、WebサイトとYouTubeでの動画配信を連動させることで、競技の認知度向上と裾野の拡大を図る狙いがあるとしています。将来的には、すべての関係者がより便利に楽しめるプラットフォームへの発展が期待されています。





「みんフレ（みんなのフレスコボール）」の概要

・サービス名： みんフレ（みんなのフレスコボール／Frescoball for All）

・公式サイト： https://frescoball-for-all.com

・主な特徴：

・ログインユーザーが自由にクラブ情報を追加・編集できる全国クラブマップの提供。

・起源やルールなどを初心者向けに解説する紹介ページの設置。

・初心者向けセットから経験者向けまでを取り揃えたラケットショップの併設。

・企業イベントや地域活性化などに向けた体験会開催の依頼受付。

・公式YouTubeチャンネルを通じたプレー動画やインタビューの配信。

・利用料金： 無料（用具購入は有料）





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。