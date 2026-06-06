株式会社アウルコーポレーション（所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地）は海の京都と呼ばれる京都府京丹後市・夕日ヶ浦温泉を中心に、政府登録国際観光旅館「佳松苑」をはじめ、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「はなれ櫂」「雨情草庵」の個性豊かな5つの旅館と、ホテル「HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-」を運営しております。 「雨情草庵」は、竹林に包まれた温泉露天風呂付きはなれ全六棟の大人の庵。漁火揺れる海辺で旬の味覚を味わい、夜には敷地内に蛍が舞う頃。湯と静寂に身を委ねる初夏のひとときをお愉しみください。

漁火揺れる宵、活烏賊に季節を味わう

雨に潤う竹林は青さを増し、庭を流れる水の音もひときわ心地よく響く頃。雨情草庵には、しっとりとした初夏の風情が満ちていきます。夜には敷地内のビオトープ周辺に蛍が舞い、静かな庭を淡い光が彩ります。そんな頃、海では旬の活烏賊が揚がり始めます。雨情草庵では、おおむね6月いっぱい、割鮮の一品として活烏賊をご用意いたします。 水揚げされるのは「白烏賊（剣先烏賊）」。活ならではの心地よい歯ごたえと、噛むほどに広がる上品な甘みは、この季節ならではの味わい。また、烏賊漁の季節を迎えると、夕刻の水平線には漁火が灯り始めます。夕日と漁火が織りなす幻想的な風景も、夕日ヶ浦の初夏の風物詩。蛍の光、活烏賊の旬、そして海に揺れる漁火。丹後の初夏を、どうぞごゆるりとお愉しみください。 ________________________________________ ※6月中の割鮮の一部に活烏賊が入る予定ですが、姿造りではございません。 ※活烏賊のご用意をお約束するものではございません。天候や水揚げ状況により内容は変わります。 ※活烏賊の姿造り（一杯）は別注にて承ります。ご希望の際は事前にご相談ください。

水辺に宿る、小さな灯り

木漏れ日を映しながら流れる中庭のビオトープ。耳を澄ませば水のせせらぎが響き、深い緑に包まれたこの場所には穏やかな時間が流れています。小川には蛍の幼虫が餌とするカワニナが豊富に生息しており、毎年この季節になると蛍が舞い始めます。2026年は6月4日現在、2匹の飛翔を確認しました。昼は水辺の風情に憩い、夜は淡い光を待つ。季節とともに表情を変える庭もまた、雨情草庵ならではの風景です。 ※蛍は自然の生きもののため、天候や気温などによりご覧いただけない場合がございます。

丹後の魅力を味わうなら今。特別なキャンペーンを開催中

地元グルメやショッピングを通して旅を彩る「夕日ヶ浦パークス」と、個性豊かな六つの宿を運営する「佳松苑グループ」によるコラボ企画が、このたび実現しました。期間中、対象施設へご宿泊いただいたお客様へ、ご宿泊代金（税抜）の10％分をお買い物クーポンとして進呈。夕日ヶ浦パークス内でのお食事やお買い物、宿での別注料理やお飲み物などにもご利用いただけます。 美味しいものを味わい、温泉に憩い、海辺のまちをゆるりと巡る――。 宿で過ごす時間だけでは出会えない、丹後の魅力に触れる初夏旅へ。どうぞこの機会にお愉しみください。 ■コラボキャンペーン概要 クーポン配布期間：2026年5月25日（月）宿泊 ～ 7月17日（金）宿泊 ※日～金曜日限定 クーポン内容：ご宿泊予約金額（税抜）1万円ごとに1,000円分のクーポンを進呈 ※クーポンご利用時おつりは出ません クーポン利用期限：2026年5月25日（月）～ 7月18日（土） クーポン発行条件：各施設の公式サイトまたはお電話での直接予約が対象 宿泊対象期間：2026年5月25日（月）～ 7月17日（金） ※平日限定（日～金のご宿泊に限ります） 対象プラン：全プラン ■クーポン対応店舗 夕日ヶ浦パークス、うみのうた（土産店・鮮魚店・海鮮食堂・炭火海鮮バイキング） 健勝丸、ann cafe & shop ※夕日ヶ浦パークスは水曜定休 ※ローソンは対象外となります。 ■そのほか サンカイカン、湯けむり朝市、各宿泊施設内の売店・追加飲食 ■佳松苑グループ 対象宿 佳松苑、別邸ふうか、一望館、旅亭 櫂、雨情草庵、HOTEL&湖邸 艸花 -そうか- 詳しくは特設サイトをご覧くださいませ。

＜リニューアルから1年＞ 緑陰深まる、竹林の庵

https://yxk-collab.studio.site/

京都・大阪より車で約2時間半。「もう一つの京都 雨情草庵」は、京都府北部の湯処・夕日ヶ浦温泉に佇む大人の隠れ宿。竹林に包まれた広大な敷地には、築160余年の古民家から生まれた特別棟「瑞雨」をはじめ、温泉露天風呂付きはなれ全六棟が静かに点在。青々とした竹林を渡る風や、庭を流れる水の音に包まれながら、どこか懐かしく心ほどける時間が流れます。 今年7月にはリニューアル一周年を迎える当庵では、節目を記念した特別プランもご案内予定です。 青竹の風、蛍の灯り、湯のぬくもり――。 初夏の情緒に憩う、静かな湯ごもり旅へ。

もう一つの京都 雨情草庵 〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津247（佳松苑内） URL：https://www.ama-yadori.com/ Instagram：ujousouan ■予約専用コールセンター 受付時間 平日（月～金）10：00～17：00 TEL：0772-74-9199

アクセス： 車／京都縦貫道・丹後大宮ICより国道312、府道17、国道178経由で約35分 電車／京都丹後鉄道・夕日ヶ浦木津温泉駅よる車で約5分（無料送迎有、要予約）

佳松苑グループについて

https://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%9C%A8%E6%B4%A5247

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に7宿を展開する「佳松苑グループ」。多種多彩な特色のある宿の運営をしております。 ＜夕日ヶ浦温泉＞ 時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭櫂／もう一つの京都 雨情草庵 ＜京丹後市内＞ HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）