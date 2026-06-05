ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」 夏のジャンケン大激闘！ スペシャルグリーティングイベント『ゴジハムくん じゃんけん大会2026夏』
2026年7月4日（土）～2026年9月6日（日）にて開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351535/images/bodyimage1】
▲ゴジハムくんたちとじゃんけんバトル！
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」にて、初登場から20年以上が経っても変わらぬ人気でファンたちを魅了するキャラクター「ゴジハムくん」とのスペシャルグリーティングと、「ゴジラ迎撃作戦」限定のグッズが手に入るじゃんけん大会に参加できるイベント『ゴジハムくん じゃんけん大会2026夏』を2026年7月4日（土）～2026年9月6日（日）の土日祝日限定で開催いたします。
本イベントでは、「ゴジラ」と「とっとこハム太郎」がコラボレーションしたキャラクター「ゴジハムくん」が登場し、ハイタッチや一緒に記念写真を撮影することができます。さらに、「じゃんけん大会」では、参加されたお子様とニジゲンノモリスタッフが1対１のじゃんけんバトルを実施。勝利した方には2個、惜しくも負けた方には1個、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナル消しゴムをプレゼントいたします。人気者「ゴジハムくん」とのスペシャルグリーティングと大白熱じゃんけんバトルに立ち向かうため、家族みんなでニジゲンノモリに出かけよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351535/images/bodyimage2】
▲ゴジハムくんと写真を撮ろう！
■イベント概要
実施期間：
2026年7月4日（土）～2026年9月6日（日）期間中の土日祝日限定
実施時間：
対象日ごとに12時、14時、16時の3回開催
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム入口
内容：
指定の時間に「ゴジハムくん」が登場し、お客様と触れ合い、記念写真の撮影を行います。
さらに、ニジゲンノモリスタッフとのじゃんけんに挑戦し、勝利した方には2個、負けた方には1個、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナル消しゴムをプレゼント
対象：
各種小人チケットをご購入されたお子様（キッズパスは対象外）
費用：
無料
※別途、アトラクション入場券が必要となります
参加方法：
アトラクション受付にて「じゃんけん大会参加券」をお配りします。参加券をお持ちの上、実施時間にゴジラミュージアム入口までお集まりください
URL：
https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できるエンターテインメントアトラクションです。参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
また、常設では「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351535/images/bodyimage3】
「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！帽子やフィギュアなど、オリジナルグッズも多数販売中。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観を没入感たっぷりでお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351535/images/bodyimage1】
▲ゴジハムくんたちとじゃんけんバトル！
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」にて、初登場から20年以上が経っても変わらぬ人気でファンたちを魅了するキャラクター「ゴジハムくん」とのスペシャルグリーティングと、「ゴジラ迎撃作戦」限定のグッズが手に入るじゃんけん大会に参加できるイベント『ゴジハムくん じゃんけん大会2026夏』を2026年7月4日（土）～2026年9月6日（日）の土日祝日限定で開催いたします。
本イベントでは、「ゴジラ」と「とっとこハム太郎」がコラボレーションしたキャラクター「ゴジハムくん」が登場し、ハイタッチや一緒に記念写真を撮影することができます。さらに、「じゃんけん大会」では、参加されたお子様とニジゲンノモリスタッフが1対１のじゃんけんバトルを実施。勝利した方には2個、惜しくも負けた方には1個、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナル消しゴムをプレゼントいたします。人気者「ゴジハムくん」とのスペシャルグリーティングと大白熱じゃんけんバトルに立ち向かうため、家族みんなでニジゲンノモリに出かけよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351535/images/bodyimage2】
▲ゴジハムくんと写真を撮ろう！
■イベント概要
実施期間：
2026年7月4日（土）～2026年9月6日（日）期間中の土日祝日限定
実施時間：
対象日ごとに12時、14時、16時の3回開催
場所：
「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム入口
内容：
指定の時間に「ゴジハムくん」が登場し、お客様と触れ合い、記念写真の撮影を行います。
さらに、ニジゲンノモリスタッフとのじゃんけんに挑戦し、勝利した方には2個、負けた方には1個、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナル消しゴムをプレゼント
対象：
各種小人チケットをご購入されたお子様（キッズパスは対象外）
費用：
無料
※別途、アトラクション入場券が必要となります
参加方法：
アトラクション受付にて「じゃんけん大会参加券」をお配りします。参加券をお持ちの上、実施時間にゴジラミュージアム入口までお集まりください
URL：
https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できるエンターテインメントアトラクションです。参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
また、常設では「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351535/images/bodyimage3】
「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！帽子やフィギュアなど、オリジナルグッズも多数販売中。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観を没入感たっぷりでお楽しみいただけます。