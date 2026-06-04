“やはり介護は奥が深いな、個々の人間力を磨くことが必要だなと強く感じた”「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）、2026年春期の修了生が誕生

“やはり介護は奥が深いな、個々の人間力を磨くことが必要だなと強く感じた”「実務者研修教員講習会」（厚生労働省指定講習会）、2026年春期の修了生が誕生