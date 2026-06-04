岩橋玄樹が、2026年9月よりツアー「GENKI IWAHASHI TOUR 2026 “LAzarus”」を開催することを発表した。 宮城・東京・大阪の3都市5公演で行われるツアーは、岩橋玄樹にとって新たな挑戦と進化を体現するライブツアーとなる。 ツアータイトルである“LAzarus”（ラザロ）には、「復活」「過去を乗り越えて生まれ変わる」という意味が込められており、これまで歩んできた道のりと、これから先へ向かう決意を表現している。 さらに今回の発表に合わせて、現在ニューアルバムを制作中であることも明らかとなった。 アルバムの詳細は後日発表予定だが、岩橋自身が制作に深く携わり、自身の想いやメッセージが色濃く反映された作品になるという。 ツアー、そしてニューアルバムと続く新たなプロジェクトに、ぜひ注目していただきたい。

＜岩橋玄樹 コメント＞

―ツアータイトル「LAzarus（ラザロ）」の意味について― 「ラザロ」とは、一度失ったものがよみがえること、復活という意味です。 人生では、大切な人や夢、希望などを失って、すごく悲しくて、落ち込んで、どうしようもなくなるときがあります。 でも、諦めずに頑張れば、もう一度立ち上がることができる。 失ったものが戻ってきたり、自分自身が新しく生まれ変わったりするんです。 僕は実際にそんな経験をしました。 だからこそ、ソロ5周年を迎えるタイミングのツアータイトルに「ラザロ」という名をつけました。

▶ SCHEDULE

＜公演情報＞ 『GENKI IWAHASHI TOUR 2026 “LAzarus”』 2026年9月6日（日） 宮城・東京エレクトロンホール宮城 開場 16:00 / 開演 17:00 2026年9月9日（水） 東京・LINE CUBE SHIBUYA ＜昼公演＞ 開場 13:30 / 開演 14:30 ＜夜公演＞ 開場 17:00 / 開演 18:00 2026年9月20日（日） 大阪・サンケイホールブリーゼ ＜昼公演＞ 開場 13:45 / 開演 14:30 ＜夜公演＞ 開場 17:15 / 開演 18:00 ＜席種／料金／枚数制限＞ ■お土産付きコンサートチケット／11,000円(税込)／4枚まで ＜チケット先行受付＞ 【W会員先行】 受付期間： 2026年6月5日（金）12:00～6月15日（月）23:59 抽選結果発表・入金期間： 2026年6月18日（木）15:00～6月21日（日）23:00 本受付は、受付期間終了日時までに、オフィシャルファンクラブ「Fairytales」とオフィシャル月額サイト「GENKIノコトバ」の会員連携をされた、会員期限が有効な会員様のみお申し込みいただけます。 https://genkiiwahashi.com/

https://genkiiwahashi.com/

▶岩橋玄樹 PROFILE

2021年4月1日よりソロアーティストとして日本とL.Aを拠点に活動。 同年12月にシングル「My Lonely X’mas」をリリースし、2021年度の年間インディーズシングルランキング1位を獲得。 自身のファンクラブツアーやアルバムリリースツアー、国内外の大型フェスへの参加などの音楽活動を続けながら、ジュエリーブランド「TwO hundRED（トゥーハンドレッド）」をデザイン＆プロデュース。 幼少期から大の巨人ファンであることから、2017年より月刊ジャイアンツにてコラム連載を開始し、 2021年にはエグゼクティブ・エディターに就任し、現在も連載中。 さらに、2025年に放送された『恋愛ルビの正しいふりかた』では7年ぶりのドラマ主演、同年9月に公開された映画『男神』に出演するなど、俳優としても活動の幅を広げている。 2026年2月には、テイチクエンタテインメントよりメジャー1stシングルをリリースし、精力的に音楽活動を展開。

▶︎公式サイト

https://genkiiwahashi.com/ https://www.instagram.com/genki_iwahashi_17/?hl=ja

▼X https://x.com/genki17staff

https://www.youtube.com/c/GENKIIWAHASHI https://www.tiktok.com/@genkiiwahashi17 TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@genkiiwahashi17 https://www.teichiku.co.jp/artist/genkiiwahashi/