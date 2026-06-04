Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月29に「Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用ステアリング角度センサーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)の概要
Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)に関する当社の調査レポートによると、Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)規模は 2035 年に約 52 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)規模は約 25.8億米ドルとなっています。自動車用ステアリング角度センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)のシェア拡大は、中級車を含むあらゆる現代の車両において、ADAS（先進運転支援システム）の導入が世界的に進んでいることによるものです。
米国運輸省とMITREが共同で発表した2024年版「PARTS」レポートによれば、2021ー2024年の間に、乗用車におけるADASの導入が急速に加速しました。この期間中、168車種にわたり、合計98百万台以上の乗用車が販売されています。
こうした状況が、レーンキープアシスト、車線逸脱警報、アダプティブクルーズコントロール、駐車支援、および自動緊急操舵システムなどに用いられるステアリング角度センサーへの需要を押し上げています。
自動車用ステアリング角度センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-steering-angle-sensor-market/590642346
自動車用ステアリング角度センサーに関する市場調査によると、電動パワーステアリング（EPS）の普及拡大に加え、自動運転車および準自動運転車の急速な拡大に伴い、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかし、自動車メーカー（OEM）からの厳しいコスト削減圧力により、今後数年間の市場成長は抑制されるものと見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351412/images/bodyimage1】
Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)セグメンテーションの傾向分析
Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ステアリング角度センサーの市場調査は、センサータイプ別、アプリケーション別、車両タイプ別、取付タイプ別、販売チャネル別と地域別に分割されています。
Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)の概要
Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)に関する当社の調査レポートによると、Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)規模は 2035 年に約 52 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)規模は約 25.8億米ドルとなっています。自動車用ステアリング角度センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)のシェア拡大は、中級車を含むあらゆる現代の車両において、ADAS（先進運転支援システム）の導入が世界的に進んでいることによるものです。
米国運輸省とMITREが共同で発表した2024年版「PARTS」レポートによれば、2021ー2024年の間に、乗用車におけるADASの導入が急速に加速しました。この期間中、168車種にわたり、合計98百万台以上の乗用車が販売されています。
こうした状況が、レーンキープアシスト、車線逸脱警報、アダプティブクルーズコントロール、駐車支援、および自動緊急操舵システムなどに用いられるステアリング角度センサーへの需要を押し上げています。
自動車用ステアリング角度センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-steering-angle-sensor-market/590642346
自動車用ステアリング角度センサーに関する市場調査によると、電動パワーステアリング（EPS）の普及拡大に加え、自動運転車および準自動運転車の急速な拡大に伴い、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。
しかし、自動車メーカー（OEM）からの厳しいコスト削減圧力により、今後数年間の市場成長は抑制されるものと見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351412/images/bodyimage1】
Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)セグメンテーションの傾向分析
Automotive Steering Angle Sensor Market(自動車用ステアリング角度センサー市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ステアリング角度センサーの市場調査は、センサータイプ別、アプリケーション別、車両タイプ別、取付タイプ別、販売チャネル別と地域別に分割されています。