Webアプリケーションセキュリティ製品の開発、販売を行う株式会社ビットフォレスト(本社：東京都千代田区、代表取締役：高尾 都季一、以下ビットフォレスト)は、提供するクラウド型Web脆弱性診断ツール「VAddy」と組み合わせてご利用いただける手動診断の選択肢を広げ、プラン体系を刷新いたしました。また、パートナー企業である株式会社SHIFT SECURITY(本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤崎 将嗣、以下、SHIFT SECURITY)を通じた「VAddy」の提供を開始したことをお知らせいたします。









■ 背景と目的

昨今のサイバー攻撃の巧妙化に伴い、開発サイクルに合わせた継続的なスキャンだけでなく、「年1回Webアプリケーションとプラットフォームを診断して報告書を出したい」「リリース前の重要な局面でインフラ環境を含めて広く診断したい」「修正後の確認を確実に行いたい」というニーズが高まっています。

こうした多様な開発環境や予算に応えるため、従来の枠組みに捉われない柔軟なプラン体系へと進化させました。









■ 新プランの3つのメリット

1. VAddyのプラットフォーム診断オプションを25％値下げ

これまで1回20万円(税別)で提供していた「プラットフォーム診断オプション」を、1回15万円(税別)に値下げいたしました。より低コストでWebアプリケーションとインフラ環境をセットで診断できる体制を整えました。





2. 全プランで手動の診断が可能に。さらに「ゴールドプラン」を新設

これまで年額プランに限定していた手動のWeb脆弱性診断の申し込みを、月額・年額問わず全てのプランで利用可能にいたしました。これにより、単発の診断ニーズにも柔軟に対応します。

また、従来の「シルバープラン(OWASP Top 10準拠)」に加え、より高度で網羅的な診断を可能にする「ゴールドプラン(OWASP ASVS準拠)」を新設。高度なセキュリティ要件が求められるプロジェクトにも対応可能です。





3. 再診断(1回)の標準対応

手動Webアプリケーション診断の結果に基づいた脆弱性改修後、その修正が正しく行われているかを検証する「再診断」を1回分、標準で提供いたします。脆弱性を検出するだけでなく、「修正の完了」までをセットで支援することで、企業の確実なセキュリティ担保を強力にバックアップします。









■ SHIFT SECURITY経由でのVAddy提供を開始

今回のプラン体系の刷新に合わせ、SHIFT SECURITYのラインナップとしてVAddyを直接ご購入いただけるようになりました。

これにより、SHIFT SECURITYが提供する他のセキュリティソリューションとVAddyを組み合わせた一元的な管理・導入が可能となり、企業のセキュリティ運用負荷を大幅に軽減します。









■ サービス概要

サービス提供開始日：2026年6月1日





料金体系









■ 株式会社ビットフォレストについて

会社名 ： 株式会社ビットフォレスト

所在地 ： (東京本社)

東京都千代田区神田錦町1-17-5 Daiwa神田橋ビル 8F

(福岡オフィス)

福岡県福岡市中央区天神4-6-28 いちご天神ノースビル 6F

代表者 ： 代表取締役 高尾 都季一

設立 ： 2002年2月

事業内容： Webアプリケーションセキュリティ事業

(Scutum、VAddy、Loggol等の開発・提供)

取扱製品： クラウド型Web脆弱性診断ツール「VAddy(バディ)」

https://vaddy.net/ja/

クラウド型Web攻撃ログ分析ツール「Loggol(ロゴル)」

https://www.loggol.jp/

クラウド型Webアプリケーションファイアウォール

「Scutum(スキュータム)」

https://www.scutum.jp/

URL ： https://www.bitforest.jp/









■ 株式会社SHIFT SECURITYについて

会社名： 株式会社SHIFT SECURITY

所在地： 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号 新宿文化クイントビル

代表者： 代表取締役 藤崎 将嗣

設立 ： 2016年6月

URL ： https://www.shiftsecurity.jp/