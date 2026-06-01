忍者列車を運行する伊賀鉄道と、ハーブガーデンが人気のメナード青山リゾートは、地域活性化と観光スポットの拠点づくりを目的として、癒し効果抜群の香りいっぱいの列車「アロマ＆フラワートレイン」を期間限定で運行します。この列車は２０１０年から毎年運行し、今年で１７回目となります。

飾付を行うのは、「銀河鉄道９９９」で有名な漫画家 松本零士さんデザインのグリーン忍者列車と、伊賀鉄道のマスコットキャラクターをデザインした、ふくにん列車「伊賀の四季」号の車内で、２両編成の内、伊賀上野寄りの１両です。ラベンダーカラーをイメージしたナチュラルな飾付と、素敵な香りが広がる車内で、梅雨のどんよりした気分を解消し、リフレッシュしていただけます。

「アロマ＆フラワートレイン」の概要については、別紙のとおりです。









グリーン忍者列車









ふくにん列車「伊賀の四季」号









昨年の「アロマ＆フラワートレイン」の車内









別 紙

１．飾付車両および運行期間

・グリーン忍者列車

２０２６年６月９日（火）～７月６日（月）

・ふくにん列車「伊賀の四季」号

２０２６年６月１３日（土）～７月６日（月）

※いずれも２両編成の内、伊賀上野寄りの１両に飾り付けをします。

※７月６日（月）は、飾り付けが無い時間帯があります。

※ふくにん列車「伊賀の四季」号は、伊賀鉄道マスコットキャラクター「ふくにん」をメインにデザインした車両です。ちなみに「ふくにん」の名前は「ふくろう」と「にんじゃ」を合わせたもので、昔「ふくろう」は、忍者の化身と云われていました。





２．飾付内容

・メナード青山リゾートのラベンダーをモチーフにした、ナチュラルな飾り付け

（オーガンジー、毛糸、ペーパー、ガーランド、つり革にイメージ画像など）

・車内を香りで演出（ラベンダーエッセンシャルオイル、ルームフレグランス、香りのビーズ、手作りサシェなど）

・ラベンダー、施設などの写真を掲出。

※上記は予定です。内容が変更になる場合があります。

このほか上野市駅(忍者市駅)、伊賀神戸駅にプランターを設置します。





３．運行時刻

毎日、運行時刻が変わりますので、ご乗車日の前日１７時以降に上野市駅（忍者市駅)（TEL０５９５-２１-３２３１）へご確認ください。

但し、運行や車両の状況により運行時刻が変わる場合があります。





４．イベント

・メナード青山リゾートハーブガーデンにてラベンダーが見頃を迎えます。

２０２６年６月１３日（土）～７月５日（日）

・ラベンダー収穫体験

６月２７日（土）、２８日（日） ７月４日（土）、５日（日）

参加料５００円（税込）

以 上