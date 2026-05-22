一般社団法人日本フレスコボール協会が、「FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026」の第5戦となる『フレスコボールマキノハラカップ2026』の特設サイトを公開したと発表しました。本大会は、2026年6月6日と7日に静岡県牧之原市のさがらサンビーチで開催される予定です。







静岡県牧之原市は、ブラジルにルーツを持つ住民が多く暮らす地域とされています。同協会によると、現地で活動する公認地域クラブが競技を通じて多国籍なコミュニティ形成に寄与していることが、今回の公式戦初開催の背景にあると説明しています。







フレスコボールは、向かい合う2人が協力してラリーを続けるブラジル発祥の採点競技です。同協会はスポーツツーリズムとの親和性に着目し、旅行を楽しみながら競技に参加する文化の推進を目指しているとのことです。







本大会は無料で観戦および体験が可能であり、地域住民や観光客に新たなスポーツの楽しみ方を提供する機会になると見込まれています。今後は宮崎県や岩手県など、全国各地での大会展開も計画されていると発表されています。





「フレスコボールマキノハラカップ2026」の概要

・イベント名: フレスコボールマキノハラカップ2026

・開催日時: 2026年6月6日（土）、7日（日）

・開催場所: 静岡県牧之原市 さがらサンビーチ

・公式サイト: https://www.frescoball.org/makinohara2026/

・主な特徴:

・「FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026」2ndステージの開幕戦として開催。

・観戦および競技の体験は無料で参加可能。

・スポーツ振興くじ助成金を受けて運営。

・協力してラリーを続ける競技特性を通じて、多文化交流の促進を目的とする。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。