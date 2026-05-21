JA全農共同開発「ニッポンエール 山梨県産すももSODA」を、6月1日（月）に新発売

全国の産地を応援するＪＡ全農と伊藤園の「ニッポンエールプロジェクト」

株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、全国農業協同組合連合会（代表理事理事長：桑田義文 本所：東京都千代田区、以下 JA全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト（以下、本プロジェクト）」の一環で共同開発した「ニッポンエール 山梨県産すももSODA」を、6月1日（月）に新発売します。











本プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」という「ニッポンエール」のコンセプトのもと、JA全農と伊藤園を含むメーカー、販売先が協力して、産地を応援する活動です。当社は、農業の持続可能な発展のために、2021年6月に本プロジェクトに参画し、全国の特色ある農産物を使用した製品を共同開発しています。「ニッポンエール 山梨県産すももSODA」は、気候と風土に恵まれ日本一の生産量を誇る山梨県で育った「すもも」を使用した、甘みと酸味がバランスよく調和した爽やかな味わいの炭酸飲料です（果汁1％）。パッケージには、実りある山梨県のすもも園をイラストで描くことで、一つひとつ丁寧に収穫する生産者の温かみを伝えています。本製品を全国にお届けすることで、国産すももの認知と生果の販売拡大につなげ、すもも農家の皆様を応援します。今後も当社は、ＪＡ全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。《製品概要》製品名：ニッポンエール 山梨県産すももSODA品名：炭酸飲料容量・容器：480mlペットボトル希望小売価格税込（税別）：216円（200円）発売日：6月1日（月）販売地域：全国