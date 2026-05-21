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日本製鉄 デザイニングチタンTranTixxii®がJP TIGHT社の新作スノーボード用オプションパーツに採用
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）のデザイニングチタン「TranTixxiiⓇ（トランティクシー）」が、株式会社 JP TIGHT（以下、JP TIGHT）社が開発し、2026年9月発売予定のスノーボード用オプションパーツである、「響フレックスTi (※1)」に採用されました。
「響フレックスTi」は、世界初のスノーボードに貼るだけで簡単に装着でき、滑走時の雪面の感覚をより正確に捉えられるようになるオプションパーツです。装着することで滑走時の応答性が高まることから、上達を求める一般ライダーから上級者及び競技者やプロライダーまで幅広くご利用頂けます。更に、素材にチタンを採用したことで軽量でありながら、素材特性である高強度・高反発性能を活かし、力強いエッジコントロールと上下の動きによる反発力を両立させるという快適な滑走性能を実現しました。
JP TIGHT社は、これまでもスノーボード用パーツに「TranTixxii」を取り入れた製品を製造してきており、過去（2019年3月）にはビンディングディスク(※2)に世界で初めてチタンを採用した「PLATEPIAⓇ」を発売しています。滑走性能を向上させる他、疲労を軽減させることが可能なオプションパーツとして一般ライダーはもとより世界トップライダーである中井孝治選手、第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）男子ハーフパイプで銅メダル及び2026 THE SNOW LEAGUE EVENT THREEハーフパイプ男子優勝を獲得した山田琉聖選手他、国内外のライダーに愛用されています。
JP TIGHT社は、結果を求める世界のトップライダー向けにも通用するスノーボード用パーツを開発するために、高強度・高反発特性を持つチタン素材の積極採用を進めるとともに、品質安定性も最重要視しています。日本製鉄のデザインニングチタン「TranTixxii」はその高い品質と意匠安定性が認められ採用に至りました。
これまでデザイニングチタン「TranTixxii」は、錆びに強く、軽量で加工性が良いというチタンの優れた素材特性により、建築物の多様な表現を具現化し、建築物の軽量化による耐震性向上や長寿命化に貢献してきましたが、昨今、スノーボード用パーツに採用され、新しい需要分野での採用事例として更に用途を拡大していきます。
これからも日本製鉄は、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs）にも合致した製造プロセスの開発、優れた製品・サービスの提供を通じて社会の発展に貢献して参ります。
※1 響フレックスTi
「響フレックスTi」は、雪面からの感覚をより正確にライダーへ伝えることを目的に開発された、スノーボード用メタルパッドです。ボードに貼り付けることで、操作時の応答性や足元の感覚を高め、ボードとの一体感や安定したライディングをサポートします。独自の「響フレックス」特性により、繊細な荷重コントロールを実現。素材には、軽量かつ高反発特性を備えた「TranTixxiiⓇ」を採用し、自然な操作感と高い反応性を両立した、自分の滑りをより深く理解したいライダーに向けたオプションパーツです。
響フレックスTi
※2 ビンディングディスク
ビンディングディスクとは、足をのせるバインディングボードとボード本体をつなぐ重要なパーツであり、ライダーの動きをボードへダイレクトに伝える役割を担っています。ターンやトリックの精度にも大きく影響し、瞬間的に大きな荷重がかかるため、高い耐久性が求められます。JP TIGHT社はこの部分に世界で初めてチタンを採用した「PLATEPIA」を発売しています。
ビンディングディスク部分（画像内「赤」部分）
＜JP TIGHT社（旧共栄鉄工所）概要＞
・設立 ：1951年創業、「PLATEPIA（プレートピア）」ブランド設立：2019年
・事業内容 ：川崎市で培った金属加工技術を活かし、スノーボード用パーツの開発・製造・
販売を展開。
主力商品は、チタン製ビンディングディスク「プレートピア」。
・開発コンセプト ：「足回りでスノーボードの可能性を広げる。」
・公式ホームページ ：https://platepia.co.jp/
インスタグラム公式アカウント：＠platepia_japan
X（旧Twitter）公式アカウント：＠PLATEPIAJAPAN
＜日本製鉄のデザイニングチタン ホームページ＞
https://www.nipponsteel.com/product/trantixxii/
プレスリリースに関するお問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
製品に関するお問い合わせ先 ： チタン営業部 自動車・建材室 03-6867-5611
JP TIGHT 開発部 044-873-2811
「響フレックスTi」は、世界初のスノーボードに貼るだけで簡単に装着でき、滑走時の雪面の感覚をより正確に捉えられるようになるオプションパーツです。装着することで滑走時の応答性が高まることから、上達を求める一般ライダーから上級者及び競技者やプロライダーまで幅広くご利用頂けます。更に、素材にチタンを採用したことで軽量でありながら、素材特性である高強度・高反発性能を活かし、力強いエッジコントロールと上下の動きによる反発力を両立させるという快適な滑走性能を実現しました。
JP TIGHT社は、結果を求める世界のトップライダー向けにも通用するスノーボード用パーツを開発するために、高強度・高反発特性を持つチタン素材の積極採用を進めるとともに、品質安定性も最重要視しています。日本製鉄のデザインニングチタン「TranTixxii」はその高い品質と意匠安定性が認められ採用に至りました。
これまでデザイニングチタン「TranTixxii」は、錆びに強く、軽量で加工性が良いというチタンの優れた素材特性により、建築物の多様な表現を具現化し、建築物の軽量化による耐震性向上や長寿命化に貢献してきましたが、昨今、スノーボード用パーツに採用され、新しい需要分野での採用事例として更に用途を拡大していきます。
これからも日本製鉄は、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs）にも合致した製造プロセスの開発、優れた製品・サービスの提供を通じて社会の発展に貢献して参ります。
※1 響フレックスTi
「響フレックスTi」は、雪面からの感覚をより正確にライダーへ伝えることを目的に開発された、スノーボード用メタルパッドです。ボードに貼り付けることで、操作時の応答性や足元の感覚を高め、ボードとの一体感や安定したライディングをサポートします。独自の「響フレックス」特性により、繊細な荷重コントロールを実現。素材には、軽量かつ高反発特性を備えた「TranTixxiiⓇ」を採用し、自然な操作感と高い反応性を両立した、自分の滑りをより深く理解したいライダーに向けたオプションパーツです。
響フレックスTi
※2 ビンディングディスク
ビンディングディスクとは、足をのせるバインディングボードとボード本体をつなぐ重要なパーツであり、ライダーの動きをボードへダイレクトに伝える役割を担っています。ターンやトリックの精度にも大きく影響し、瞬間的に大きな荷重がかかるため、高い耐久性が求められます。JP TIGHT社はこの部分に世界で初めてチタンを採用した「PLATEPIA」を発売しています。
ビンディングディスク部分（画像内「赤」部分）
＜JP TIGHT社（旧共栄鉄工所）概要＞
・設立 ：1951年創業、「PLATEPIA（プレートピア）」ブランド設立：2019年
・事業内容 ：川崎市で培った金属加工技術を活かし、スノーボード用パーツの開発・製造・
販売を展開。
主力商品は、チタン製ビンディングディスク「プレートピア」。
・開発コンセプト ：「足回りでスノーボードの可能性を広げる。」
・公式ホームページ ：https://platepia.co.jp/
インスタグラム公式アカウント：＠platepia_japan
X（旧Twitter）公式アカウント：＠PLATEPIAJAPAN
＜日本製鉄のデザイニングチタン ホームページ＞
https://www.nipponsteel.com/product/trantixxii/
以上
プレスリリースに関するお問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
製品に関するお問い合わせ先 ： チタン営業部 自動車・建材室 03-6867-5611
JP TIGHT 開発部 044-873-2811