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Nintendo Switch 2・Nintendo Switch『ミステリーの歩き方2 人魚伝説殺人事件』発売決定のお知らせ
ゲームシステム・プレイボリュームともに大きくパワーアップしたシリーズ最新作！ １作目の記念セールも開催！
イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲)は、Nintendo Switch 2™及びNintendo Switch™向けタイトル『ミステリーの歩き方2 人魚伝説殺人事件（以下「本作」）』につきまして、2026年9月に発売することを決定しましたのでお知らせします。
また、本作の発売決定を記念し１作目『ミステリーの歩き方』本編のダウンロード版セールを開始しましたことを、あわせてお知らせします。
●公式HP：https://mysterywalk.jp/
●ゲーム紹介動画：https://youtu.be/zoGzX2QZv6Q
本作は、2024年12月に発売した『ミステリーの歩き方』の続編にあたるシリーズ最新作です。
１作目は、完全新作タイトルにも関わらず多くのお客様から高い評価をいただきました。
本作では、お客様のご意見を参考にゲームシステム・プレイボリュームともに向上。１作目で好評だったシナリオ、世界観演出、人物造形の作り込みも更に深まり、より多くの方に楽しんでいただけるタイトルとなっています。
また、ミステリー研究会には新たなメンバーが登場。現代でも新たな殺人事件が起こる複雑な未解決事件を解決に導いていくことになります。
是非ともその真相を確かめてください。
■ゲーム概要
本作は、現代と過去を行き来しながら未解決事件の解明に挑むミステリードラマアドベンチャーゲームです。
舞台は歴史ある海沿いの街「鎌蔵（かまくら）」。“過去視”の能力を持つ主人公：赤沢 独歩は、ミステリー研究会の仲間たちとともに、この地で20年前に起きた未解決殺人事件の解明に挑むことになります。
独特の世界観演出や実力派人気声優のフルボイスとともに、本作ならではのゲーム体験をお楽しみください。
【物語のあらすじ】
20年前、海沿いの街“鎌蔵”で、容疑者行方不明の未解決殺人事件が起こる。
室内であるにも関わらず被害者が水に濡れた状態で発見され、容疑者は事件直後に忽然と姿を消した。
不可解な点を多く残し未解決に終わったことから、事件はその地に代々伝わる人魚伝説になぞらえ“人魚伝説殺人事件”と呼ばれ現在に至る。--
主人公たち帝都大学のミステリー研究会は、夏の合宿として“鎌蔵”を訪れたが、思いがけず“人魚伝説殺人事件”の被害者の娘：鹿島 留美奈と出会い、事件の解明を依頼される。
風光明媚な街を舞台に、主人公が持つ“過去視”の能力を駆使して、仲間とともに事件の関係者たちを調査していくが、何者かの手による新たな惨劇が…。 そして、辿り着く真実とは…。
■新要素を加えたゲームシステム
現代と過去を行き来しながら謎を解いていくゲームシステムは、新要素の追加によってミステリーゲームとしてのゲーム性がパワーアップ。また、自由度や遊びごたえが高まったことでプレイボリュームも１作目の約２倍に拡大しています。
・過去での調査
事件に関する重要な事実やヒントを調査する“過去”では、「散策要素」「時間制限」などの新要素を追加し自由度と遊びごたえの両面を強化。緊張感に包まれながら解決の糸口を探し出していくミステリーゲームとしてのゲーム体験がアップしています。
・現代での推理
過去で見つけ出した事実やヒントを元に推理を行う“現代”では、自在に移動・探索することができる「自由捜査（フリーサーチ）モード」が新登場し、現代でも自由な捜査を楽しむことができます。
■ドラマティックになったシナリオ・世界観演出
・シナリオ
本作では動きのある演出も増やしながらシナリオのドラマ性を強化。
未解決事件の謎は、散りばめられた伏線に新たな事件が絡み合いながら結末へ向かいます。序盤から結末まで奥深さと緊張感を伴った展開をお楽しみください。
また、ミステリー研究会のメンバーたちの胸の内も明らかにされていきます。
・世界観演出
シリーズの特徴である、美しく鮮明な絵による現代、レトロなドット絵による過去、いずれのグラフィックも描き込みとバリエーションが１作目から向上。
動く背景やムービーといったアニメーション演出のボリュームも増強し、より臨場感が高まった世界観演出をお楽しみいただけます。
▼美しく鮮明な現代のグラフィック
▼レトロな過去のグラフィック
▼臨場感を生むアニメーションシーン
■フルボイスで彩られる登場人物たちの人間ドラマ
深く造形された登場人物たちの心理・言動が織りなす人間ドラマは、シリーズの見どころの一つとなっています。
本作でも現代パートの掛け合いは、実力派人気声優によるフルボイスで表現。ミステリー研究会へ新たに加わるメンバーなど本作から登場する人物たちを交え、より個性的になった掛け合いを立体的にお楽しみいただけます。
■１作目ダウンロード版33.3%OFF記念セール開催
本作の発売を記念し2026年5月21日（木）〜6月14日（日）の期間限定で、『ミステリーの歩き方』１作目のダウンロード版セールを実施しています。ニンテンドーeショップ及びMy Nintendo Storeにて33.3%オフでご購入いただけます。
詳細は公式Ｘ（https://x.com/mysterywalkinfo）や公式HP（https://mysterywalk.jp/）にてご確認ください。
・セール期間：2026年5月21日（木）〜6月14日（日）
・セール対象：『ミステリーの歩き方』ダウンロード版
・割引率：33.3%オフ
・My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084402
『ミステリーの歩き方』の公式HP（https://mysterywalk.jp/）や公式Ｘアカウント（https://x.com/mysterywalkinfo）では、本作の登場人物や物語など様々な最新情報を順次配信しますので、フォローの上、お楽しみください。
■商品概要
商品名：『ミステリーの歩き方2 人魚伝説殺人事件』
対応機種：Nintendo Switch 2、Nintendo Switch
ジャンル：ミステリーアドベンチャー
価格：4,980円(税込)
発売日：2026年9月（予定）
プレイ人数：１人
対象年齢：審査予定
発売元：イマジニア株式会社
公式HP：https://mysterywalk.jp/
公式X：https://x.com/mysterywalkinfo
© Imagineer Co., Ltd. / TOYBOX Inc.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
以 上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
社長室 杉浦
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
ミステリーの歩き方Ｘ
https://x.com/mysterywalkinfo
ミステリーの歩き方HP
https://mysterywalk.jp/
イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲)は、Nintendo Switch 2™及びNintendo Switch™向けタイトル『ミステリーの歩き方2 人魚伝説殺人事件（以下「本作」）』につきまして、2026年9月に発売することを決定しましたのでお知らせします。
●公式HP：https://mysterywalk.jp/
●ゲーム紹介動画：https://youtu.be/zoGzX2QZv6Q
本作は、2024年12月に発売した『ミステリーの歩き方』の続編にあたるシリーズ最新作です。
１作目は、完全新作タイトルにも関わらず多くのお客様から高い評価をいただきました。
本作では、お客様のご意見を参考にゲームシステム・プレイボリュームともに向上。１作目で好評だったシナリオ、世界観演出、人物造形の作り込みも更に深まり、より多くの方に楽しんでいただけるタイトルとなっています。
また、ミステリー研究会には新たなメンバーが登場。現代でも新たな殺人事件が起こる複雑な未解決事件を解決に導いていくことになります。
是非ともその真相を確かめてください。
■ゲーム概要
本作は、現代と過去を行き来しながら未解決事件の解明に挑むミステリードラマアドベンチャーゲームです。
舞台は歴史ある海沿いの街「鎌蔵（かまくら）」。“過去視”の能力を持つ主人公：赤沢 独歩は、ミステリー研究会の仲間たちとともに、この地で20年前に起きた未解決殺人事件の解明に挑むことになります。
独特の世界観演出や実力派人気声優のフルボイスとともに、本作ならではのゲーム体験をお楽しみください。
【物語のあらすじ】
20年前、海沿いの街“鎌蔵”で、容疑者行方不明の未解決殺人事件が起こる。
室内であるにも関わらず被害者が水に濡れた状態で発見され、容疑者は事件直後に忽然と姿を消した。
不可解な点を多く残し未解決に終わったことから、事件はその地に代々伝わる人魚伝説になぞらえ“人魚伝説殺人事件”と呼ばれ現在に至る。--
主人公たち帝都大学のミステリー研究会は、夏の合宿として“鎌蔵”を訪れたが、思いがけず“人魚伝説殺人事件”の被害者の娘：鹿島 留美奈と出会い、事件の解明を依頼される。
風光明媚な街を舞台に、主人公が持つ“過去視”の能力を駆使して、仲間とともに事件の関係者たちを調査していくが、何者かの手による新たな惨劇が…。 そして、辿り着く真実とは…。
■新要素を加えたゲームシステム
現代と過去を行き来しながら謎を解いていくゲームシステムは、新要素の追加によってミステリーゲームとしてのゲーム性がパワーアップ。また、自由度や遊びごたえが高まったことでプレイボリュームも１作目の約２倍に拡大しています。
・過去での調査
事件に関する重要な事実やヒントを調査する“過去”では、「散策要素」「時間制限」などの新要素を追加し自由度と遊びごたえの両面を強化。緊張感に包まれながら解決の糸口を探し出していくミステリーゲームとしてのゲーム体験がアップしています。
・現代での推理
過去で見つけ出した事実やヒントを元に推理を行う“現代”では、自在に移動・探索することができる「自由捜査（フリーサーチ）モード」が新登場し、現代でも自由な捜査を楽しむことができます。
■ドラマティックになったシナリオ・世界観演出
・シナリオ
本作では動きのある演出も増やしながらシナリオのドラマ性を強化。
未解決事件の謎は、散りばめられた伏線に新たな事件が絡み合いながら結末へ向かいます。序盤から結末まで奥深さと緊張感を伴った展開をお楽しみください。
また、ミステリー研究会のメンバーたちの胸の内も明らかにされていきます。
・世界観演出
シリーズの特徴である、美しく鮮明な絵による現代、レトロなドット絵による過去、いずれのグラフィックも描き込みとバリエーションが１作目から向上。
動く背景やムービーといったアニメーション演出のボリュームも増強し、より臨場感が高まった世界観演出をお楽しみいただけます。
▼美しく鮮明な現代のグラフィック
▼レトロな過去のグラフィック
▼臨場感を生むアニメーションシーン
■フルボイスで彩られる登場人物たちの人間ドラマ
深く造形された登場人物たちの心理・言動が織りなす人間ドラマは、シリーズの見どころの一つとなっています。
本作でも現代パートの掛け合いは、実力派人気声優によるフルボイスで表現。ミステリー研究会へ新たに加わるメンバーなど本作から登場する人物たちを交え、より個性的になった掛け合いを立体的にお楽しみいただけます。
■１作目ダウンロード版33.3%OFF記念セール開催
本作の発売を記念し2026年5月21日（木）〜6月14日（日）の期間限定で、『ミステリーの歩き方』１作目のダウンロード版セールを実施しています。ニンテンドーeショップ及びMy Nintendo Storeにて33.3%オフでご購入いただけます。
詳細は公式Ｘ（https://x.com/mysterywalkinfo）や公式HP（https://mysterywalk.jp/）にてご確認ください。
・セール期間：2026年5月21日（木）〜6月14日（日）
・セール対象：『ミステリーの歩き方』ダウンロード版
・割引率：33.3%オフ
・My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084402
■公式HPや公式Ｘにて登場人物や物語など最新情報を配信！
『ミステリーの歩き方』の公式HP（https://mysterywalk.jp/）や公式Ｘアカウント（https://x.com/mysterywalkinfo）では、本作の登場人物や物語など様々な最新情報を順次配信しますので、フォローの上、お楽しみください。
■商品概要
商品名：『ミステリーの歩き方2 人魚伝説殺人事件』
対応機種：Nintendo Switch 2、Nintendo Switch
ジャンル：ミステリーアドベンチャー
価格：4,980円(税込)
発売日：2026年9月（予定）
プレイ人数：１人
対象年齢：審査予定
発売元：イマジニア株式会社
公式HP：https://mysterywalk.jp/
公式X：https://x.com/mysterywalkinfo
© Imagineer Co., Ltd. / TOYBOX Inc.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
以 上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
社長室 杉浦
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
ミステリーの歩き方Ｘ
https://x.com/mysterywalkinfo
ミステリーの歩き方HP
https://mysterywalk.jp/