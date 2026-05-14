日本茶の発展への願いや「お〜いお茶」のこだわりを表現した新TV-CM「お〜いお茶 純国産茶葉100％」篇を、5月18日（月）より放映開始

日本茶の発展への願いや「お〜いお茶」のこだわりを表現した新TV-CM「お〜いお茶 純国産茶葉100％」篇を、5月18日（月）より放映開始