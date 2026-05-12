授乳・マタニティブラ市場：製品タイプ、素材、価格帯、使用段階、流通チャネル別―2026-2032年の世界市場予測
授乳・マタニティブラ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均14.15%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、授乳・マタニティブラ市場調査レポートを発行・販売します。
「授乳・マタニティブラレポート」では現在の妊産婦の健康と小売業界の動向の中で、製品イノベーション、消費者行動、流通チャネルの進化を位置づける、授乳・マタニティブラカテゴリーの簡潔な枠組みを言及するほか、人口動態の変化、製品イノベーション、オムニチャネル小売戦略が、授乳・マタニティブラジャー分野における消費者の期待と競合ポジショニングをどのように再定義しているかを分析します。
世界の授乳・マタニティブラ市場規模は、2025年に28億9,000万米ドルと評価され、2026年の32億7,000万米ドルから2032年には73億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2011645-nursing-maternity-bras-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 授乳・マタニティブラ市場：製品タイプ別
第9章 授乳・マタニティブラ市場：素材別
第10章 授乳・マタニティブラ市場：価格帯別
第11章 授乳・マタニティブラ市場使用段階別
第12章 授乳・マタニティブラ市場：流通チャネル別
第13章 授乳・マタニティブラ市場：地域別
第14章 授乳・マタニティブラ市場：グループ別
第15章 授乳・マタニティブラ市場：国別
第16章 米国授乳・マタニティブラ市場
第17章 中国授乳・マタニティブラ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・授乳・マタニティブラ市場の成長を牽引する要因は何ですか？
人口動態の変化、製品イノベーション、オムニチャネル小売によって牽引されています。
・米国の関税政策の見直しは授乳・マタニティアパレルにどのような影響を与えていますか？
コスト構造の再調整をもたらし、調達地域やサプライヤーとの関係を見直すことを余儀なくされています。
・授乳・マタニティブラ市場における消費者の期待はどのように変化していますか？
新しい母親や妊婦は、快適さやモダンなデザインを損なうことなく機能的なサポートを提供する衣類を優先しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「授乳・マタニティブラレポート」では現在の妊産婦の健康と小売業界の動向の中で、製品イノベーション、消費者行動、流通チャネルの進化を位置づける、授乳・マタニティブラカテゴリーの簡潔な枠組みを言及するほか、人口動態の変化、製品イノベーション、オムニチャネル小売戦略が、授乳・マタニティブラジャー分野における消費者の期待と競合ポジショニングをどのように再定義しているかを分析します。
世界の授乳・マタニティブラ市場規模は、2025年に28億9,000万米ドルと評価され、2026年の32億7,000万米ドルから2032年には73億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2011645-nursing-maternity-bras-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 授乳・マタニティブラ市場：製品タイプ別
第9章 授乳・マタニティブラ市場：素材別
第10章 授乳・マタニティブラ市場：価格帯別
第11章 授乳・マタニティブラ市場使用段階別
第12章 授乳・マタニティブラ市場：流通チャネル別
第13章 授乳・マタニティブラ市場：地域別
第14章 授乳・マタニティブラ市場：グループ別
第15章 授乳・マタニティブラ市場：国別
第16章 米国授乳・マタニティブラ市場
第17章 中国授乳・マタニティブラ市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・授乳・マタニティブラ市場の成長を牽引する要因は何ですか？
人口動態の変化、製品イノベーション、オムニチャネル小売によって牽引されています。
・米国の関税政策の見直しは授乳・マタニティアパレルにどのような影響を与えていますか？
コスト構造の再調整をもたらし、調達地域やサプライヤーとの関係を見直すことを余儀なくされています。
・授乳・マタニティブラ市場における消費者の期待はどのように変化していますか？
新しい母親や妊婦は、快適さやモダンなデザインを損なうことなく機能的なサポートを提供する衣類を優先しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
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