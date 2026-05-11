積水ハウス、積水ハウス建設 3年連続100名超えとなる112名のクラフターが入社

積水ハウスグループの積水ハウス建設ホールディングス（以下、積水ハウス建設）は、高校卒業予定者を中心とした住宅建築を担う社員工“クラフター”の積極採用を2023年より実施しており、2024年3月時点から10年後の2033年4月時点で約3倍となるクラフター1000名体制を計画しています。2024年134名、2025年134名、2026年は112名が入社し、3年連続で100名超えの採用となりました。2026年新卒と、同じく強化を進めているキャリア採用などを合わせ、2026年4月1日時点で683名のクラフターが在籍しています。

入社したクラフターはこれより訓練生として半年間の訓練校に入校するため、5月8日に全国三か所で入校式を行いました。訓練校では、クラフターとして必要な基礎・建方（外装・躯体）・内装の基礎技術を身につけ、半年後には現場での実践を積み重ねていきます。





建設・住宅業界では、職方の高齢化や若年就業者の減少の加速による人手不足が常に課題となる一方、国内の底堅い住宅需要への対応と、高い耐震性・断熱性を備えた良質な住宅ストックの形成に向けた担い手が強く求められています。積水ハウス建設は、2023年の社員工“クラフター”の積極採用以来、訓練校での指導人員の増員や訓練後の育成強化、定着率を上げるための体制整備や待遇改善など、さまざまな施策に取り組んできました。今後も、“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というグローバルビジョンの実現に向けて、積水ハウス建設のクラフターとして働く魅力をさらに向上させるとともに、クラフターの技能向上に取り組み、質の高い施工力を強化してまいります。

※1 チーフクラフター：積水ハウス建設の建設現場で、施工チームを率いて安全・効率的に施工する役割、クラフターの指導を担う

【魅力ある積水ハウス建設の“クラフター”】

積水ハウス建設のクラフターはお客様との距離も近く、基礎・建方等の住宅建築を担う社員工としてお客様の安全を守り、家族の幸せを形にする魅力ある職業です。住宅づくりには多様な技能を持つ多能工が求められることから、積水ハウス建設では育成に力を入れ、クラフターの魅力をさらに高めます。

【クラフターの教育・キャリア形成体制】

■訓練校での技能習得

・入校式後、訓練生として訓練校に半年間入校し、建築技術を確実に習得できる環境で技術力を高めていきます。施工の基本である各種作業器具の取り扱いといった基礎知識から、実習棟で実際の部材を用いて一から施工する基礎実技、事故なく安全に活動するための安全衛生を学びます。また、将来的にはクラフターとして求められるマルチスキルを身につけた「多能工」となるべく、基礎・建方（外装・躯体）・内装の基礎技術を学習することができます。

・お客様の大切な家づくりに対し、クラフターは高い責任意識、チームでの協調性、誠実さといった豊かな人間性が求められます。そのため、訓練校では全寮制を採用し、快適な環境を提供することで、訓練生同士の交流や充実した訓練課程を経て魅力ある人間力を養います。

■一人ひとりに目が届く訓練校体制

・講師役のトレーナーの多くはクラフター経験者のため、訓練生は研修段階から現場のリアルな技術を習得することが可能になります。

・躯体外装コースでは、訓練生は１班12名以下で構成され、3名のトレーナーが研修を担当するため、一人ひとりに適切な指導が行き渡り育成効果を高めることが可能です。





■現場での継続した指導・育成体制

・積水ハウス建設の一般的な戸建の施工現場では、チームのリーダー役となるチーフクラフターとクラフターの2～3名の班で施工を行います。クラフターの採用強化により、現場で指導を行うチーフクラフターの増員が必要となっており、2025年より19名増員し、2026年4月時点で92名がチーフクラフターとして在籍しています。これにより、訓練校卒業後の新クラフターは、多様な技術を有し経験豊富なチーフクラフターのもとで指導や育成が行われ、リアルな現場を通じて段階的かつ着実に技能を高めていくことが可能となります。

■定着体制整備

・新クラフターが安心して働き続けられるよう、デジタルツールを活用した定着サポートサービスを運用しています。新クラフターに毎月アンケートを配信し、全国の積水ハウス建設の育成担当者が回答を確認することで、コンディションが低下した新クラフターをタイムリーに検知し、速やかに面談等のフォローを行います。

■明確な等級整備とキャリア形成を支援

・住宅1棟を建てるために必要な多様な技術・知識の習得状況や、現場での豊富な経験を踏まえ、クラフターの等級を明確化しています。

・クラフターから工事責任者への職種変更といったキャリア形成も可能とし、生涯安心して働ける職場環境を提供します。



