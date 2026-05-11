航空宇宙材料市場2035年までに912億6000万米ドル規模へ拡大 次世代航空機需要を追い風にCAGR7.5％成長予測
航空宇宙材料市場は、2025年の442億8,000万米ドルから2035年には912億6,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年～2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）7.5％という安定した成長が見込まれています。航空機の軽量化ニーズ、燃費改善への圧力、宇宙開発投資の拡大、そして防衛力強化を背景に、先端複合材料や高性能合金への需要が急速に高まっています。特に、航空宇宙産業は単なる輸送産業ではなく、国家安全保障、脱炭素戦略、次世代モビリティ、宇宙経済を支える戦略的インフラとして位置づけられており、材料技術が市場競争力を左右する重要領域へと変化しています。航空機メーカーは、性能・安全性・環境対応を同時に実現できる新素材の採用を急速に進めており、材料メーカーとの共同開発も活発化しています。
燃費効率向上ニーズが軽量材料革命を後押し
世界の航空会社が直面する最大の経営課題の一つが燃料コストの上昇です。加えて、欧州連合（EU）の「ReFuelEU」政策をはじめとする環境規制強化により、航空機メーカーには二酸化炭素排出量削減が強く求められています。この流れを受け、航空宇宙材料市場では軽量化技術への需要が急拡大しています。最新鋭の航空機では、先進複合材料を活用することで旧世代機より15～20％もの燃料消費削減が実現されており、航空会社にとっては収益性改善とESG対応を同時に達成できる重要な投資領域となっています。特に長距離ワイドボディ機では軽量化の経済効果が大きく、材料メーカーに対する需要は今後さらに高まる見通しです。
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エアバス・ボーイングの巨大受注残が市場成長を長期支援
航空宇宙材料市場の成長を裏付ける最大級の根拠の一つが、航空機メーカーによる膨大な受注残です。2025年時点で、エアバスとボーイングの受注残は合計16,133機に達しており、これは今後10年以上にわたる生産需要を示唆しています。特に次世代機では複合材料使用比率が急増しており、航空宇宙材料メーカーにとっては安定した長期需要が確保される構造となっています。さらに航空旅客数の回復、新興国における航空需要拡大、LCC市場の成長が新規機体導入を後押ししており、市場全体の生産能力増強投資も加速しています。材料サプライヤーにとっては、単なる供給ビジネスではなく、航空機OEMとの長期戦略提携が競争優位性を左右する時代に突入しています。
主要な市場のハイライト
● 航空宇宙材料市場は2025年の442億8,000万米ドルから2035年には912億6,000万米ドルへ拡大予測
● 2026年～2035年の予測期間におけるCAGRは7.5％
● 燃費効率向上を目的とした軽量複合材料の採用が加速
● エアバスおよびボーイングの受注残は合計16,133機超
● CFRP（炭素繊維強化ポリマー）廃棄物リサイクル市場が新たな成長機会に
● 民間航空機セグメントが市場シェア52％を占有
● 複合材料セグメントが収益ベースで69％を占有
● 外装用途セグメントが83％の圧倒的シェアを形成
● 欧州が航空エンジン材料技術を背景に市場収益35％を獲得
● 航空宇宙産業における脱炭素戦略が先端材料投資を加速
高コストな炭素繊維が市場拡大のボトルネックに
航空宇宙材料市場で最も注目される炭素繊維材料ですが、その普及には依然として大きな課題が存在しています。炭素繊維は卓越した強度対重量比を実現できる一方で、アルミニウムや鋼材と比較して極めて高価です。さらに、製造工程では安定化処理や炭化工程など大量のエネルギー消費を伴うため、生産コストが高止まりしています。このため、防衛や航空宇宙といった高付加価値分野では採用が進む一方、コスト感度の高い量産市場では導入障壁が残されています。また、エネルギー多消費型プロセスは環境負荷問題にも直結するため、製造効率改善や低炭素生産技術の開発が今後の重要テーマとなっています。
燃費効率向上ニーズが軽量材料革命を後押し
世界の航空会社が直面する最大の経営課題の一つが燃料コストの上昇です。加えて、欧州連合（EU）の「ReFuelEU」政策をはじめとする環境規制強化により、航空機メーカーには二酸化炭素排出量削減が強く求められています。この流れを受け、航空宇宙材料市場では軽量化技術への需要が急拡大しています。最新鋭の航空機では、先進複合材料を活用することで旧世代機より15～20％もの燃料消費削減が実現されており、航空会社にとっては収益性改善とESG対応を同時に達成できる重要な投資領域となっています。特に長距離ワイドボディ機では軽量化の経済効果が大きく、材料メーカーに対する需要は今後さらに高まる見通しです。
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エアバス・ボーイングの巨大受注残が市場成長を長期支援
航空宇宙材料市場の成長を裏付ける最大級の根拠の一つが、航空機メーカーによる膨大な受注残です。2025年時点で、エアバスとボーイングの受注残は合計16,133機に達しており、これは今後10年以上にわたる生産需要を示唆しています。特に次世代機では複合材料使用比率が急増しており、航空宇宙材料メーカーにとっては安定した長期需要が確保される構造となっています。さらに航空旅客数の回復、新興国における航空需要拡大、LCC市場の成長が新規機体導入を後押ししており、市場全体の生産能力増強投資も加速しています。材料サプライヤーにとっては、単なる供給ビジネスではなく、航空機OEMとの長期戦略提携が競争優位性を左右する時代に突入しています。
主要な市場のハイライト
● 航空宇宙材料市場は2025年の442億8,000万米ドルから2035年には912億6,000万米ドルへ拡大予測
● 2026年～2035年の予測期間におけるCAGRは7.5％
● 燃費効率向上を目的とした軽量複合材料の採用が加速
● エアバスおよびボーイングの受注残は合計16,133機超
● CFRP（炭素繊維強化ポリマー）廃棄物リサイクル市場が新たな成長機会に
● 民間航空機セグメントが市場シェア52％を占有
● 複合材料セグメントが収益ベースで69％を占有
● 外装用途セグメントが83％の圧倒的シェアを形成
● 欧州が航空エンジン材料技術を背景に市場収益35％を獲得
● 航空宇宙産業における脱炭素戦略が先端材料投資を加速
高コストな炭素繊維が市場拡大のボトルネックに
航空宇宙材料市場で最も注目される炭素繊維材料ですが、その普及には依然として大きな課題が存在しています。炭素繊維は卓越した強度対重量比を実現できる一方で、アルミニウムや鋼材と比較して極めて高価です。さらに、製造工程では安定化処理や炭化工程など大量のエネルギー消費を伴うため、生産コストが高止まりしています。このため、防衛や航空宇宙といった高付加価値分野では採用が進む一方、コスト感度の高い量産市場では導入障壁が残されています。また、エネルギー多消費型プロセスは環境負荷問題にも直結するため、製造効率改善や低炭素生産技術の開発が今後の重要テーマとなっています。