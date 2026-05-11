航空宇宙材料市場2035年までに912億6000万米ドル規模へ拡大 次世代航空機需要を追い風にCAGR7.5％成長予測

航空宇宙材料市場2035年までに912億6000万米ドル規模へ拡大 次世代航空機需要を追い風にCAGR7.5％成長予測