退職サポートラボ「会社を辞める時のお金チェックリスト」を無料公開
～40代・50代管理職の“辞められない不安”を解消する給付金・制度ガイド～
人材領域のコンサルティング事業を展開する退職サポートラボは、40代～60代の正社員を対象としたホワイトペーパー『知らないと損する！会社を辞める時のお金チェックリスト：権利と制度の完全ガイド』を公開いたしました。
■背景｜“辞めたいのに辞められない”中高年の実情
近年、40代～50代の管理職やベテラン社員を中心に、
・「体調や更年期の影響で仕事を続けるのがつらい」
・「責任ある立場のため退職を言い出せない」
・「退職後の生活費が不安で決断できない」
といった悩みが増えています。
実際に、40代の管理職層や50代女性を中心に、退職方法や退職代行に関する相談も増加傾向にあります。
一方で、
・失業保険の延長制度
・未払い残業代の請求可能期間
・退職前に申請すべき各種給付金
といった制度を知らないまま退職し、本来得られるはずの権利を逃してしまうケースも少なくありません。
■なぜ今ダウンロードすべきなのか
退職に関する制度の多くは、「申請しなければ受け取れない」仕組みです。
さらに、
・申請期限がある
・退職前でなければ適用できない制度がある
・手続きの順序によって受給額が変わる
といった特徴があります。
そのため、正しい知識がないまま退職すると数十万円～数百万円単位で損失が発生する可能性があります。
本ホワイトペーパーは「退職前に確認すべき重要ポイント」を整理したチェックリスト形式で構成されており、損を回避するための実務的な判断材料として活用いただけます。
■対象となる方
本資料は、以下のような方に特におすすめです。
・経済的不安を抱える40代の方
失業保険の延長などを活用し、収入リスクを最小限に抑えたい方
・責任過多で限界を感じている管理職
立場上退職を切り出せず、心身ともに負担が大きくなっている方
・セカンドキャリアを見据えている方
退職金交渉や未払い残業代の請求など、有利な条件で退職したい方
他にも有給消化を拒否されている方や専門家に相談しながら退職を進めたい方にも対応。
■「退職サポートラボ」の支援について
退職サポートラボが運営するキャリア支援サービス「退職サポートラボ」では、単なる退職手続きの代行ではなく、“退職後に損をしないこと”を重視した支援を提供しています。
主な支援内容：
・有給取得や退職時トラブルへの対応アドバイス
・退職金交渉や法的対応に関する専門家連携
・給付金・制度の最適活用サポート
退職代行とは異なり「退職そのもの」ではなく「退職後の損失回避」にフォーカスしている点が特徴です。
■ホワイトペーパーの入手方法
以下のページより無料でダウンロードいただけます。
ダウンロードはこちら
https://taishoku.help/download/
■退職サポートラボについて
名称：退職サポートラボ
公式サイト：https://taishoku.help/
■お問い合わせ先
退職サポートラボ広報担当
公式LINE：https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40428cmoaf&lp=mLxfb3&liff_id=2006997526-aDvWOPv2
■退職サポートラボ人気コンテンツ紹介
>人気記事ランキング
https://taishoku.help/ranking/
>仕事辞め方に関する記事一覧
https://taishoku.help/category/quitting-guide/
人材領域のコンサルティング事業を展開する退職サポートラボは、40代～60代の正社員を対象としたホワイトペーパー『知らないと損する！会社を辞める時のお金チェックリスト：権利と制度の完全ガイド』を公開いたしました。
■背景｜“辞めたいのに辞められない”中高年の実情
近年、40代～50代の管理職やベテラン社員を中心に、
・「体調や更年期の影響で仕事を続けるのがつらい」
・「責任ある立場のため退職を言い出せない」
・「退職後の生活費が不安で決断できない」
といった悩みが増えています。
実際に、40代の管理職層や50代女性を中心に、退職方法や退職代行に関する相談も増加傾向にあります。
一方で、
・失業保険の延長制度
・未払い残業代の請求可能期間
・退職前に申請すべき各種給付金
といった制度を知らないまま退職し、本来得られるはずの権利を逃してしまうケースも少なくありません。
■なぜ今ダウンロードすべきなのか
退職に関する制度の多くは、「申請しなければ受け取れない」仕組みです。
さらに、
・申請期限がある
・退職前でなければ適用できない制度がある
・手続きの順序によって受給額が変わる
といった特徴があります。
そのため、正しい知識がないまま退職すると数十万円～数百万円単位で損失が発生する可能性があります。
本ホワイトペーパーは「退職前に確認すべき重要ポイント」を整理したチェックリスト形式で構成されており、損を回避するための実務的な判断材料として活用いただけます。
■対象となる方
本資料は、以下のような方に特におすすめです。
・経済的不安を抱える40代の方
失業保険の延長などを活用し、収入リスクを最小限に抑えたい方
・責任過多で限界を感じている管理職
立場上退職を切り出せず、心身ともに負担が大きくなっている方
・セカンドキャリアを見据えている方
退職金交渉や未払い残業代の請求など、有利な条件で退職したい方
他にも有給消化を拒否されている方や専門家に相談しながら退職を進めたい方にも対応。
■「退職サポートラボ」の支援について
退職サポートラボが運営するキャリア支援サービス「退職サポートラボ」では、単なる退職手続きの代行ではなく、“退職後に損をしないこと”を重視した支援を提供しています。
主な支援内容：
・有給取得や退職時トラブルへの対応アドバイス
・退職金交渉や法的対応に関する専門家連携
・給付金・制度の最適活用サポート
退職代行とは異なり「退職そのもの」ではなく「退職後の損失回避」にフォーカスしている点が特徴です。
■ホワイトペーパーの入手方法
以下のページより無料でダウンロードいただけます。
ダウンロードはこちら
https://taishoku.help/download/
■退職サポートラボについて
名称：退職サポートラボ
公式サイト：https://taishoku.help/
■お問い合わせ先
退職サポートラボ広報担当
公式LINE：https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40428cmoaf&lp=mLxfb3&liff_id=2006997526-aDvWOPv2
■退職サポートラボ人気コンテンツ紹介
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