ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：黒田真一）がマネジメントするリーグＨ（運営：一般社団法人日本ハンドボールリーグ）所属のジークスター東京は、甲斐昭人選手が今シーズンをもって現役を引退することになりましたのでお知らせします。 5月14日ホーム最終戦の試合終了後に引退セレモニーを予定しているほか、6月20日のファン感謝祭でファンのみなさまにご挨拶する予定です。

引退セレモニー

日程：2026年5月14日（木）試合後を予定（21:00ごろ～） 会場：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館、東京都墨田区錦糸4-15-1 錦糸公園内） 試合詳細：[https://www.zeekstar.tokyo/news/game/25803/]{https://www.zeekstar.tokyo/news/game/25803/} ※ファン感謝祭 詳細▶[https://www.zeekstar.tokyo/news/fanclub/25704/]{https://www.zeekstar.tokyo/news/fanclub/25704/}

プロフィール

甲斐 昭人（かい あきひと） 背番号：66 ポジション：GK 身長・体重：184cm・93kg 生年月日：1987年4月29日（39歳） 出身地：宮崎県 経歴：三松小学校→三松中学校→小林工業高校→日本体育大学→トヨタ車体→ジークスター東京（2020～）

おもな受賞歴

日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン ベスト7 5回（2014、15、18、19、22） 日本ハンドボールリーグ レギュラーシーズン シュート阻止率賞 7回（2013、14、15、16、18、19、22）

おもな代表歴

アジア選手権（2010、14、16、18） 世界選手権（2011、13、15、17、19） アジア競技大会（2018）

コメント

今シーズンをもちまして、現役を引退する運びとなりました。 2020年にジークスター東京へ移籍してからは、常にチャレンジの日々でした。改めてハンドボールの楽しさ、そして難しさを学べた濃密な6年間だったと思います。 これまで応援してくださったファンのみなさま、チーム運営に携わるすべての方々のおかげで、ここまで走り続けることができました。そして、どんな時も近くで支え、ともに戦ってくれた家族には言葉では言い表せないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。 素晴らしい仲間とともにプレーできた時間は、私にとって何物にもかえがたく、とても幸せなハンドボール人生でした。これまで関わってくださったすべてのみなさま、本当にありがとうございました。 チームの悲願達成のため、シーズン最後まで全力を尽くします。引き続き、熱い応援をよろしくお願いいたします。

https://twitter.com/https://x.com/ZeekstarTokyo/status/2034600503578136747/status/https://x.com/ZeekstarTokyo/status/2034600503578136747?ref_src=twsrc%5Etfw

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DXGLWZvGGu5//Twitter投稿 : https://twitter.com/https://x.com/ZeekstarTokyo/status/2034600503578136747/status/https://x.com/ZeekstarTokyo/status/2034600503578136747YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=QE4iT3H_yXE