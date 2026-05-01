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明石家さんまさんが出演する新CMを5月4日より全国放映「さんまさん初ご来店」篇・「笑顔の査定室」篇を公開
テンポの良い掛け合いと自然体の演技で、初めての方でも安心できる買取体験を描く
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、明石家さんまさんを新たなCMキャラクターに起用した新CM「さんまさん初ご来店」篇、「笑顔の査定室」篇を、2026年5月4日（月）より全国で順次放映いたします。
今回の新CMでは、実際の「なんぼや」店舗内の温かみのある「完全個室の査定ブース」を忠実に再現したセットで撮影を行いました。さんまさんの自然体かつ親しみのある振る舞いを通じて、初めての方でも「まずは気軽に相談してみよう」と思える居心地の良さを表現しています。また、専門知識を持つ査定士（バリューデザイナー）による丁寧な対応を通じて、大切なお品物を預ける際の安心感も描いています。
本CMは、単に「モノを高く売る」という側面だけではなく、査定額が決まる瞬間の高揚感やワクワク感といった、“買取体験そのものの価値”を表現しています。まるで行きつけの場所へ相談に行くような感覚で一歩踏み出せる、「新しいリユースの価値」を提案いたします。
■放送／公開概要
タイトル ：「さんまさん初ご来店」篇・「笑顔の査定室」篇
出演者 ：明石家さんま
放映開始日：2026年5月4日（月・祝）
放映地域 ：全国（TVCM、YouTube、TVer等で展開）
■「さんまさん初ご来店」篇
セットに入った直後「個室か！ほな、しゃべり放題やな！」というさんまさんの第一声からCMは始まります。愛用の腕時計をルーペで覗き込む査定士に対し、「…で、なんぼや？なんぼや？…なんぼや？」といったさんまさんらしい軽快なトークが印象的なCMです。
YouTube（15秒）：https://youtu.be/pbh5BaTuh10
YouTube（30秒）：https://youtu.be/Ez2gcj9TIjM
YouTube（60秒）：https://youtu.be/7w98LgHMdaw
■「笑顔の査定室」篇
さんまさんが女性客のバッグ査定に立ち会うシチュエーションから始まります。緊張する女性客に「個室やから、なんでも聞き放題やで！」と寄り添いながら、査定額の提示直後に「あ、ほんまや！」と驚く、表情豊かなシーンを収録しました。査定士と女性客との軽妙なやり取りが見どころです。
YouTube URL（15秒）：https://youtu.be/5HAkec2W5PQ
YouTube URL（30秒）：https://youtu.be/faNhg-gHgDA
YouTube URL（90秒）：https://youtu.be/uYB8d6lxqB8
■一般公開メイキング動画
YouTube URL：https://youtu.be/Brmt_kEw6FE
※本動画については、上記URLリンクの掲載によるご紹介のみ可能となります。動画データの転載・編集・再アップロード等はご遠慮ください。
■撮影エピソード
監督との事前の演技指導の後、リハーサルを行わずそのまま撮影本番へ。さんまさんの自由な演技に合わせ、カットを割らずに長回しで収録されました。撮影中は、さんまさんのアドリブや査定士との掛け合いもあり、現場は終始和やかな雰囲気となりました。特に女性客との「あ、ほんまや！」の言い方にバリエーションを求められるシーンでは、現場が大きな笑いに包まれました。
■明石家さんまさんコメント
Q：CM撮影を終えて感想をお聞かせください
まぁ、早かった。早すぎた。「これでいいのか！？」と思うような感じでした（笑）。こういうセットまで組んでいただいてね。今回CM出演を決めた理由は、嵜本社長（バリュエンスホールディングス株式会社 代表取締役）から、是非出演してほしいとお話をいただいたんです。以前ある番組（さんまさんがMCを務める）に出演していただいたことがあって、その恩義を返さないかんなと（笑）。そういった経緯で今回CMに出演させていただきました。
Q：CM中の女性客役との「ほんまや！」アドリブやり取りについて
あれは、監督と演者さんが組んでやってはったと思うんですけどね（笑）。私はCMなんで「台本通りいこう。」「言われたとおりにやろう。」と思ったんですけども。先に（共演の）向こうからアドリブをかましてくるという、わけの分からん撮影でした（笑）。
Q：CMをご覧になる皆さんへメッセージ
ぜひ皆さん一度「なんぼや」さんに行ってみてください。ものすごく良いですから！私も今度行きたいと思います。とにかくいらないブランド品が私はいっぱいあるので、ちょっと本気で一回行ってみます。それでどうだったか、僕のラジオで感想を言いますね（笑）。
■出演者プロフィール
明石家さんま
お笑い芸人・タレント。1955年7月1日生まれ、和歌山県出身。B型。
2代目笑福亭松之助に師事。1981年にフジテレビ系バラエティ『オレたちひょうきん族』がスタート。以降、数多くの番組で司会を務める。長年に渡って高い好感度を誇っており、日本を代表するお笑い芸人としての地位を確立している。
■サービス概要
「なんぼや」は、時計、バッグ、ジュエリー、貴金属、骨董・美術品などを取り扱う買取専門店として、全国に130店舗以上※を展開しています。店頭買取に加え、出張・宅配・オンラインなど多様な買取方法に対応しており、お客さまのライフスタイルに合わせてご利用いただけます。専門知識を持つバリューデザイナーが一点一点丁寧に査定を行い、その価値や理由を分かりやすくご説明することで、納得感のある買取体験を提供しています。また、落ち着いた個室空間での接客により、周囲を気にせず相談できる環境を整えており、初めての方でも安心してご利用いただけます。
※2026年2月末時点
なんぼやURL：https://nanboya.com/
YouTube：https://www.youtube.com/@nanboya4mega（＠nanboya4mega）
Instagram：https://www.instagram.com/nanboya.official/（＠nanboya.official）
TikTok：https://www.tiktok.com/@nanboyaofficial（＠nanboyaofficial）
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
なんぼやURL
https://nanboya.com/
YouTube
https://www.youtube.com/@nanboya4mega
Instagram
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バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、明石家さんまさんを新たなCMキャラクターに起用した新CM「さんまさん初ご来店」篇、「笑顔の査定室」篇を、2026年5月4日（月）より全国で順次放映いたします。
今回の新CMでは、実際の「なんぼや」店舗内の温かみのある「完全個室の査定ブース」を忠実に再現したセットで撮影を行いました。さんまさんの自然体かつ親しみのある振る舞いを通じて、初めての方でも「まずは気軽に相談してみよう」と思える居心地の良さを表現しています。また、専門知識を持つ査定士（バリューデザイナー）による丁寧な対応を通じて、大切なお品物を預ける際の安心感も描いています。
■放送／公開概要
タイトル ：「さんまさん初ご来店」篇・「笑顔の査定室」篇
出演者 ：明石家さんま
放映開始日：2026年5月4日（月・祝）
放映地域 ：全国（TVCM、YouTube、TVer等で展開）
■「さんまさん初ご来店」篇
セットに入った直後「個室か！ほな、しゃべり放題やな！」というさんまさんの第一声からCMは始まります。愛用の腕時計をルーペで覗き込む査定士に対し、「…で、なんぼや？なんぼや？…なんぼや？」といったさんまさんらしい軽快なトークが印象的なCMです。
YouTube（15秒）：https://youtu.be/pbh5BaTuh10
YouTube（30秒）：https://youtu.be/Ez2gcj9TIjM
YouTube（60秒）：https://youtu.be/7w98LgHMdaw
■「笑顔の査定室」篇
さんまさんが女性客のバッグ査定に立ち会うシチュエーションから始まります。緊張する女性客に「個室やから、なんでも聞き放題やで！」と寄り添いながら、査定額の提示直後に「あ、ほんまや！」と驚く、表情豊かなシーンを収録しました。査定士と女性客との軽妙なやり取りが見どころです。
YouTube URL（15秒）：https://youtu.be/5HAkec2W5PQ
YouTube URL（30秒）：https://youtu.be/faNhg-gHgDA
YouTube URL（90秒）：https://youtu.be/uYB8d6lxqB8
■一般公開メイキング動画
YouTube URL：https://youtu.be/Brmt_kEw6FE
※本動画については、上記URLリンクの掲載によるご紹介のみ可能となります。動画データの転載・編集・再アップロード等はご遠慮ください。
■撮影エピソード
監督との事前の演技指導の後、リハーサルを行わずそのまま撮影本番へ。さんまさんの自由な演技に合わせ、カットを割らずに長回しで収録されました。撮影中は、さんまさんのアドリブや査定士との掛け合いもあり、現場は終始和やかな雰囲気となりました。特に女性客との「あ、ほんまや！」の言い方にバリエーションを求められるシーンでは、現場が大きな笑いに包まれました。
■明石家さんまさんコメント
Q：CM撮影を終えて感想をお聞かせください
まぁ、早かった。早すぎた。「これでいいのか！？」と思うような感じでした（笑）。こういうセットまで組んでいただいてね。今回CM出演を決めた理由は、嵜本社長（バリュエンスホールディングス株式会社 代表取締役）から、是非出演してほしいとお話をいただいたんです。以前ある番組（さんまさんがMCを務める）に出演していただいたことがあって、その恩義を返さないかんなと（笑）。そういった経緯で今回CMに出演させていただきました。
Q：CM中の女性客役との「ほんまや！」アドリブやり取りについて
あれは、監督と演者さんが組んでやってはったと思うんですけどね（笑）。私はCMなんで「台本通りいこう。」「言われたとおりにやろう。」と思ったんですけども。先に（共演の）向こうからアドリブをかましてくるという、わけの分からん撮影でした（笑）。
Q：CMをご覧になる皆さんへメッセージ
ぜひ皆さん一度「なんぼや」さんに行ってみてください。ものすごく良いですから！私も今度行きたいと思います。とにかくいらないブランド品が私はいっぱいあるので、ちょっと本気で一回行ってみます。それでどうだったか、僕のラジオで感想を言いますね（笑）。
■出演者プロフィール
明石家さんま
お笑い芸人・タレント。1955年7月1日生まれ、和歌山県出身。B型。
2代目笑福亭松之助に師事。1981年にフジテレビ系バラエティ『オレたちひょうきん族』がスタート。以降、数多くの番組で司会を務める。長年に渡って高い好感度を誇っており、日本を代表するお笑い芸人としての地位を確立している。
■サービス概要
「なんぼや」は、時計、バッグ、ジュエリー、貴金属、骨董・美術品などを取り扱う買取専門店として、全国に130店舗以上※を展開しています。店頭買取に加え、出張・宅配・オンラインなど多様な買取方法に対応しており、お客さまのライフスタイルに合わせてご利用いただけます。専門知識を持つバリューデザイナーが一点一点丁寧に査定を行い、その価値や理由を分かりやすくご説明することで、納得感のある買取体験を提供しています。また、落ち着いた個室空間での接客により、周囲を気にせず相談できる環境を整えており、初めての方でも安心してご利用いただけます。
※2026年2月末時点
なんぼやURL：https://nanboya.com/
YouTube：https://www.youtube.com/@nanboya4mega（＠nanboya4mega）
Instagram：https://www.instagram.com/nanboya.official/（＠nanboya.official）
TikTok：https://www.tiktok.com/@nanboyaofficial（＠nanboyaofficial）
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
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