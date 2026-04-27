【キル フェ ボン】公式アプリ「メンバーシッププログラム」開始のお知らせ

写真拡大 (全6枚)

2026 年4月27日(月)より





タルト専門店「キル フェ ボン」を運営するキルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、2026年4月27日(月)より公式アプリにて「メンバーシッププログラム」を開始いたします。

キルフェボンの公式アプリのリニューアルに伴い、日頃のご愛顧の感謝を込め、新たに「メンバーシッププログラム」を導入いたしました。年間のご購入金額に応じた会員ステージをご用意しております。会員ステージは「Bleu（ブル）」・「Or（オール）」・「Platine（プラティーヌ）」の3段階。

「お誕生日がもっと嬉しくなる。」をコンセプトに、お誕生日月には「バースデーチケット」をご用意いたしました。ステージに応じて内容が異なり、誕生月にご利用いただける特典です。大切な日を、ケーキや焼菓子とともに心弾むひとときとしてお過ごしいただけます。

また、全ランク共通の特典として、お買い上げ100円ごとに1ポイントを付与。貯まったポイントは焼菓子やケーキチケットなどの特典との交換にお使いいただけます。

さらに、アプリではご予約からポイントの付与・利用までスマートフォンで完結し、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。全国の店舗でのお買い物時に会員証としてお使いいただけるほか、公式オンラインストアでもご利用いただけます。加えて、プッシュ通知により新作ケーキやイベントなどの最新情報をタイムリーにお届けし、お使いいただくほどに、ブランドをより身近に感じていただけるアプリです。





POINT１ 購入ポイントをためてプレゼントに交換

全ステージ共通で、お買い上げ税込100円ごとに1ポイントが貯まり、貯まったポイント数に応じて、お好きな特典をお選びいただけます。入会金・年会費は無料です。

200Pt ｜ 焼菓子チケット300円分

400Pt ｜ 焼菓子チケット600円分

600Pt ｜ カットケーキチケット1200円分

800Pt ｜ カットケーキチケット1600円分

※その他にもポイント数に応じた特典をご用意しています。

POINT 2 会員ステージ制度について

「Bleu」・「Or」・「Platine」の3つのステージをご用意しています。年間のご購入金額に応じてステージが上がり、ステージに応じた特別な特典をお楽しみいただける仕組みです。

※お誕生日特典のバースデーチケットは、ケーキおよび焼菓子のご購入時にご利用いただけます（公式オンラインストアではご利用いただけません)。ご利用はお誕生日月に限らせていただきます。なお、特典内容はステージに応じて異なります。

Platine会員の方には、ここでしか手に入らない特別デザインのチャージギフトカードをご用意。お一人様1枚まで、2,000円以上のチャージで発行いただけます。さらに、抽選で限定イベントへのご招待も予定しています。

※公式アプリのリニューアルの詳細は、下記の特設サイトをご覧ください。

https://www.quil-fait-bon.com/mtr/mobile_app.php



キル フェ ボンについて

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。









本件に関するお問合わせ先

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞

キルフェボン株式会社 広報担当　土井・伊東・春山・川端

TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00)　FAX：03-6447-2071　E-mail：pr1@quil-fait-bon.com

関連リンク

キルフェボンオフィシャルサイト

https://www.quil-fait-bon.com/

公式アプリのリニューアルについて

https://www.quil-fait-bon.com/mtr/mobile_app.php