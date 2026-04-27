【キル フェ ボン】公式アプリ「メンバーシッププログラム」開始のお知らせ

タルト専門店「キル フェ ボン」を運営するキルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、2026年4月27日(月)より公式アプリにて「メンバーシッププログラム」を開始いたします。キルフェボンの公式アプリのリニューアルに伴い、日頃のご愛顧の感謝を込め、新たに「メンバーシッププログラム」を導入いたしました。年間のご購入金額に応じた会員ステージをご用意しております。会員ステージは「Bleu（ブル）」・「Or（オール）」・「Platine（プラティーヌ）」の3段階。「お誕生日がもっと嬉しくなる。」をコンセプトに、お誕生日月には「バースデーチケット」をご用意いたしました。ステージに応じて内容が異なり、誕生月にご利用いただける特典です。大切な日を、ケーキや焼菓子とともに心弾むひとときとしてお過ごしいただけます。また、全ランク共通の特典として、お買い上げ100円ごとに1ポイントを付与。貯まったポイントは焼菓子やケーキチケットなどの特典との交換にお使いいただけます。さらに、アプリではご予約からポイントの付与・利用までスマートフォンで完結し、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。全国の店舗でのお買い物時に会員証としてお使いいただけるほか、公式オンラインストアでもご利用いただけます。加えて、プッシュ通知により新作ケーキやイベントなどの最新情報をタイムリーにお届けし、お使いいただくほどに、ブランドをより身近に感じていただけるアプリです。