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【キル フェ ボン】公式アプリ「メンバーシッププログラム」開始のお知らせ
2026 年4月27日(月)より
タルト専門店「キル フェ ボン」を運営するキルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、2026年4月27日(月)より公式アプリにて「メンバーシッププログラム」を開始いたします。
キルフェボンの公式アプリのリニューアルに伴い、日頃のご愛顧の感謝を込め、新たに「メンバーシッププログラム」を導入いたしました。年間のご購入金額に応じた会員ステージをご用意しております。会員ステージは「Bleu（ブル）」・「Or（オール）」・「Platine（プラティーヌ）」の3段階。
「お誕生日がもっと嬉しくなる。」をコンセプトに、お誕生日月には「バースデーチケット」をご用意いたしました。ステージに応じて内容が異なり、誕生月にご利用いただける特典です。大切な日を、ケーキや焼菓子とともに心弾むひとときとしてお過ごしいただけます。
また、全ランク共通の特典として、お買い上げ100円ごとに1ポイントを付与。貯まったポイントは焼菓子やケーキチケットなどの特典との交換にお使いいただけます。
さらに、アプリではご予約からポイントの付与・利用までスマートフォンで完結し、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。全国の店舗でのお買い物時に会員証としてお使いいただけるほか、公式オンラインストアでもご利用いただけます。加えて、プッシュ通知により新作ケーキやイベントなどの最新情報をタイムリーにお届けし、お使いいただくほどに、ブランドをより身近に感じていただけるアプリです。
POINT１ 購入ポイントをためてプレゼントに交換
全ステージ共通で、お買い上げ税込100円ごとに1ポイントが貯まり、貯まったポイント数に応じて、お好きな特典をお選びいただけます。入会金・年会費は無料です。
200Pt ｜ 焼菓子チケット300円分
400Pt ｜ 焼菓子チケット600円分
600Pt ｜ カットケーキチケット1200円分
800Pt ｜ カットケーキチケット1600円分
※その他にもポイント数に応じた特典をご用意しています。
POINT 2 会員ステージ制度について
「Bleu」・「Or」・「Platine」の3つのステージをご用意しています。年間のご購入金額に応じてステージが上がり、ステージに応じた特別な特典をお楽しみいただける仕組みです。
※お誕生日特典のバースデーチケットは、ケーキおよび焼菓子のご購入時にご利用いただけます（公式オンラインストアではご利用いただけません)。ご利用はお誕生日月に限らせていただきます。なお、特典内容はステージに応じて異なります。
Platine会員の方には、ここでしか手に入らない特別デザインのチャージギフトカードをご用意。お一人様1枚まで、2,000円以上のチャージで発行いただけます。さらに、抽選で限定イベントへのご招待も予定しています。
※公式アプリのリニューアルの詳細は、下記の特設サイトをご覧ください。
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/mobile_app.php
キル フェ ボンについて
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
公式アプリのリニューアルについて
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/mobile_app.php
タルト専門店「キル フェ ボン」を運営するキルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、2026年4月27日(月)より公式アプリにて「メンバーシッププログラム」を開始いたします。
キルフェボンの公式アプリのリニューアルに伴い、日頃のご愛顧の感謝を込め、新たに「メンバーシッププログラム」を導入いたしました。年間のご購入金額に応じた会員ステージをご用意しております。会員ステージは「Bleu（ブル）」・「Or（オール）」・「Platine（プラティーヌ）」の3段階。
また、全ランク共通の特典として、お買い上げ100円ごとに1ポイントを付与。貯まったポイントは焼菓子やケーキチケットなどの特典との交換にお使いいただけます。
さらに、アプリではご予約からポイントの付与・利用までスマートフォンで完結し、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。全国の店舗でのお買い物時に会員証としてお使いいただけるほか、公式オンラインストアでもご利用いただけます。加えて、プッシュ通知により新作ケーキやイベントなどの最新情報をタイムリーにお届けし、お使いいただくほどに、ブランドをより身近に感じていただけるアプリです。
POINT１ 購入ポイントをためてプレゼントに交換
全ステージ共通で、お買い上げ税込100円ごとに1ポイントが貯まり、貯まったポイント数に応じて、お好きな特典をお選びいただけます。入会金・年会費は無料です。
200Pt ｜ 焼菓子チケット300円分
400Pt ｜ 焼菓子チケット600円分
600Pt ｜ カットケーキチケット1200円分
800Pt ｜ カットケーキチケット1600円分
※その他にもポイント数に応じた特典をご用意しています。
POINT 2 会員ステージ制度について
「Bleu」・「Or」・「Platine」の3つのステージをご用意しています。年間のご購入金額に応じてステージが上がり、ステージに応じた特別な特典をお楽しみいただける仕組みです。
※お誕生日特典のバースデーチケットは、ケーキおよび焼菓子のご購入時にご利用いただけます（公式オンラインストアではご利用いただけません)。ご利用はお誕生日月に限らせていただきます。なお、特典内容はステージに応じて異なります。
Platine会員の方には、ここでしか手に入らない特別デザインのチャージギフトカードをご用意。お一人様1枚まで、2,000円以上のチャージで発行いただけます。さらに、抽選で限定イベントへのご招待も予定しています。
※公式アプリのリニューアルの詳細は、下記の特設サイトをご覧ください。
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/mobile_app.php
キル フェ ボンについて
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ＞
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
公式アプリのリニューアルについて
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/mobile_app.php