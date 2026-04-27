【昭和医科大学】７月12日にリカレントカレッジ特別企画（夏）を開催　―水中写真家・中村征夫氏が語る“あきらめない力”―

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昭和医科大学は2026年7月12日（日）、リカレントカレッジ特別企画（夏）を開催します。

本企画では、日本をはじめ世界各地の海を舞台に活躍する水中写真家・中村征夫氏を講師に迎えます。「波のように生きる」をテーマに、これまでに撮影してきた数々の作品とともに、困難に直面しても前に進み続ける力や、海から学んだ人生観について語ります。

≪開催概要≫

■日時

　2026年7月12日（日）

　開場13:30／開演14:00

■会場

　昭和医科大学 上條記念館 上條ホール

　（東京都品川区旗の台1-1-20）

　［アクセス］

　・東急池上線・大井町線　「旗の台駅」　徒歩7分

　・東急池上線　「荏原中延駅」　徒歩10分

　・東急目黒線　「西小山駅」　徒歩12分

■内容

　写真家 中村征夫氏 特別講演

　「波のように生きる」

　〜海の写真が教えてくれる、あきらめない力〜

■料金

　2,000円（全席指定）

　※未就学児入場不可

■チケット販売方法

　【2026年5月12日（火）10:00より販売開始】

◆WEB

　公益財団法人品川文化振興事業団

　https://www.shinagawa-culture.or.jp/event/ticket.html

◆窓口

　きゅりあん、スクエア荏原、O美術館

◆電話（電話予約の場合は座席選択不可）

　TEL：03-5479-4140（チケットセンターCURIA）

▼講演に関するお問い合わせ

　昭和医科大学 リカレントカレッジ事務室

　TEL：03-3784-8143（平日9:00〜18:00）

　E-mail：recurrent@ofc.showa-u.ac.jp

▼本件リリース元

　学校法人 昭和医科大学 総務部総務課 大学広報係

　TEL：03-3784-8059

　E-mail：press@ofc.showa-u.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/