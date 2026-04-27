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【昭和医科大学】７月12日にリカレントカレッジ特別企画（夏）を開催 ―水中写真家・中村征夫氏が語る“あきらめない力”―
昭和医科大学は2026年7月12日（日）、リカレントカレッジ特別企画（夏）を開催します。
本企画では、日本をはじめ世界各地の海を舞台に活躍する水中写真家・中村征夫氏を講師に迎えます。「波のように生きる」をテーマに、これまでに撮影してきた数々の作品とともに、困難に直面しても前に進み続ける力や、海から学んだ人生観について語ります。
≪開催概要≫
■日時
2026年7月12日（日）
開場13:30／開演14:00
■会場
昭和医科大学 上條記念館 上條ホール
（東京都品川区旗の台1-1-20）
［アクセス］
・東急池上線・大井町線 「旗の台駅」 徒歩7分
・東急池上線 「荏原中延駅」 徒歩10分
・東急目黒線 「西小山駅」 徒歩12分
■内容
写真家 中村征夫氏 特別講演
「波のように生きる」
〜海の写真が教えてくれる、あきらめない力〜
■料金
2,000円（全席指定）
※未就学児入場不可
■チケット販売方法
【2026年5月12日（火）10:00より販売開始】
◆WEB
公益財団法人品川文化振興事業団
https://www.shinagawa-culture.or.jp/event/ticket.html
◆窓口
きゅりあん、スクエア荏原、O美術館
◆電話（電話予約の場合は座席選択不可）
TEL：03-5479-4140（チケットセンターCURIA）
▼講演に関するお問い合わせ
昭和医科大学 リカレントカレッジ事務室
TEL：03-3784-8143（平日9:00〜18:00）
E-mail：recurrent@ofc.showa-u.ac.jp
▼本件リリース元
学校法人 昭和医科大学 総務部総務課 大学広報係
TEL：03-3784-8059
E-mail：press@ofc.showa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本企画では、日本をはじめ世界各地の海を舞台に活躍する水中写真家・中村征夫氏を講師に迎えます。「波のように生きる」をテーマに、これまでに撮影してきた数々の作品とともに、困難に直面しても前に進み続ける力や、海から学んだ人生観について語ります。
≪開催概要≫
■日時
2026年7月12日（日）
■会場
昭和医科大学 上條記念館 上條ホール
（東京都品川区旗の台1-1-20）
［アクセス］
・東急池上線・大井町線 「旗の台駅」 徒歩7分
・東急池上線 「荏原中延駅」 徒歩10分
・東急目黒線 「西小山駅」 徒歩12分
■内容
写真家 中村征夫氏 特別講演
「波のように生きる」
〜海の写真が教えてくれる、あきらめない力〜
■料金
2,000円（全席指定）
※未就学児入場不可
■チケット販売方法
【2026年5月12日（火）10:00より販売開始】
◆WEB
公益財団法人品川文化振興事業団
https://www.shinagawa-culture.or.jp/event/ticket.html
◆窓口
きゅりあん、スクエア荏原、O美術館
◆電話（電話予約の場合は座席選択不可）
TEL：03-5479-4140（チケットセンターCURIA）
▼講演に関するお問い合わせ
昭和医科大学 リカレントカレッジ事務室
TEL：03-3784-8143（平日9:00〜18:00）
E-mail：recurrent@ofc.showa-u.ac.jp
▼本件リリース元
学校法人 昭和医科大学 総務部総務課 大学広報係
TEL：03-3784-8059
E-mail：press@ofc.showa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/