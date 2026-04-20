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【イベントレポート】企業成長を加速する場としての WeWork ― CEO交流会を開催経営層同士の横のつながりと知見共有を促進
2026年2月18日、WeWork 渋谷スクランブルスクエアにて、入居企業のCEOを対象とした少人数制の交流会を開催しました。本イベントは、同一拠点に入居する経営層同士が直接対話できる場を提供し、横のつながりや経営課題の共有を目的としたものです。
WeWork コミュニティを通じて、WeWork の「オフィス」にとどまらない価値を体感いただき、経営層が互いに学び合い、信頼関係を築く機会創出となりました。
経営層の知見を共有する特別な時間
通常の交流会は夜の時間帯に開催されることが多い中、本交流会ではランチの部も設け、各社CEOの都合に合わせて参加いただきました。ランチの部では、参加各社のリーダーシップスタイルや企業カルチャーをテーマにディスカッションを行い、経営層同士が率直に意見を交換できる場を提供しました。夜の部では、最新のAI動向を中心に議論を展開し、実務に直結する知見の共有や、将来的なビジネス課題への示唆を得られる機会となりました。
参加企業：
・NBA Japan合同会社
・AlphaTheta株式会社
・株式会社プチバトージャパン
・ギークス株式会社
・オープンワーク株式会社
・株式会社Colorful HD
・monday.com 株式会社
・株式会社マイクロニティ(株式会社メタップスホールディングス)
CEOネットワークの価値を実感
参加者からは、「他社の経営者と直接話すことができ、非常に有意義で刺激的だった」「業界が近い経営者にも会ってみたい」といった声が寄せられ、WeWork コミュニティが企業間ネットワークの形成に大きな価値を提供できることが示されました。
また、自己紹介の中で共通の知人がいることがわかるなど、新たな横のつながりも生まれ、参加者同士の継続的なネットワーク構築につながっています。
交流を促す工夫
円滑な対話を促すため、事前に参加者へ話したいテーマやプロフィールのヒアリングを実施。各席にはプロフィールシートを配置し、自己紹介時に誰がどんなテーマに関心を持っているかを視覚的に示す工夫も行いました。
本イベントは、単なる情報交換の場にとどまらず、企業間ネットワークや社内エンゲージメント向上など、WeWorkコミュニティが持つ多面的な価値を経営層に体感いただく機会となりました。
WeWork Japanは今後も、テーマ別少人数制交流会をはじめ、経営層がつながり、学び合い、新たな価値を創出できる場を提供してまいります。入居企業にとっての「ビジネスの成長を加速するコミュニティ」として、今後もCEOネットワークをさらに強化していきます。
関連リンク
企業成長を加速する場としての WeWork 「 CEO交流会」を開催 経営層同士の横のつながりと知見共有を促進
https://wework.co.jp/contents/report/260402
WeWork コミュニティを通じて、WeWork の「オフィス」にとどまらない価値を体感いただき、経営層が互いに学び合い、信頼関係を築く機会創出となりました。
通常の交流会は夜の時間帯に開催されることが多い中、本交流会ではランチの部も設け、各社CEOの都合に合わせて参加いただきました。ランチの部では、参加各社のリーダーシップスタイルや企業カルチャーをテーマにディスカッションを行い、経営層同士が率直に意見を交換できる場を提供しました。夜の部では、最新のAI動向を中心に議論を展開し、実務に直結する知見の共有や、将来的なビジネス課題への示唆を得られる機会となりました。
参加企業：
・NBA Japan合同会社
・AlphaTheta株式会社
・株式会社プチバトージャパン
・ギークス株式会社
・オープンワーク株式会社
・株式会社Colorful HD
・monday.com 株式会社
・株式会社マイクロニティ(株式会社メタップスホールディングス)
ランチの部
CEOネットワークの価値を実感
参加者からは、「他社の経営者と直接話すことができ、非常に有意義で刺激的だった」「業界が近い経営者にも会ってみたい」といった声が寄せられ、WeWork コミュニティが企業間ネットワークの形成に大きな価値を提供できることが示されました。
また、自己紹介の中で共通の知人がいることがわかるなど、新たな横のつながりも生まれ、参加者同士の継続的なネットワーク構築につながっています。
交流を促す工夫
円滑な対話を促すため、事前に参加者へ話したいテーマやプロフィールのヒアリングを実施。各席にはプロフィールシートを配置し、自己紹介時に誰がどんなテーマに関心を持っているかを視覚的に示す工夫も行いました。
夜の部
本イベントは、単なる情報交換の場にとどまらず、企業間ネットワークや社内エンゲージメント向上など、WeWorkコミュニティが持つ多面的な価値を経営層に体感いただく機会となりました。
WeWork Japanは今後も、テーマ別少人数制交流会をはじめ、経営層がつながり、学び合い、新たな価値を創出できる場を提供してまいります。入居企業にとっての「ビジネスの成長を加速するコミュニティ」として、今後もCEOネットワークをさらに強化していきます。
関連リンク
企業成長を加速する場としての WeWork 「 CEO交流会」を開催 経営層同士の横のつながりと知見共有を促進
https://wework.co.jp/contents/report/260402