【ゴルフ５限定販売】アウトドア界で話題の「OWL MILS」から、初のゴルフ専用モデルが登場！





















スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）が運営する「ゴルフ５」は、高い光学技術でアウトドア愛好家から絶大な支持を得ているアイウェアブランド「OWL MILS（アウルミルズ）」のブランド初となるゴルフ専用ラインを2026年4月10日（金）より、全国のゴルフ５店舗およびオンラインストアにて限定販売いたします。世界有数の眼鏡の産地・福井県鯖江市で生まれた本製品は、長年眼鏡業界に携わってきた知見と、最先端の光学技術を掛け合わせた一本です。ゴルフ５限定モデルとして「Apollon（アポロン）」および「Sif（シフ）」の2モデルを展開。登山やフィッシングの過酷な環境で磨かれた「偏光×高コントラスト」のレンズ技術をゴルフに最適化し、これまでの常識を覆す「芝目の読みやすさ」を提供します。■商品の特徴1. 世界が認める眼鏡産地・鯖江発の設計思考と、確かな品質管理本製品は、世界三大眼鏡生産地の一つである福井県鯖江市で企画・デザインされています。検品や品質確認は長年眼鏡業界に携わってきたスタッフが担っており、フィッティングバランスや仕上がりにも細やかな目を行き届かせています。激しいスイングを伴うゴルフシーンはもちろん、強い日差しや長時間の着用が求められる屋外環境でも、安心して使用できる品質に仕上げています。2. 独自の「MILS LENS」がグリーンの起伏を浮き彫りにするサングラスの本質であるレンズには、協業する鯖江のメーカーと開発した独自レンズ「MILS LENS」を搭載。ギラつきを抑える偏光機能に、色彩を鮮明にする高コントラスト機能を加えたハイブリッド仕様の「MILS LENS」は、グリーンのわずかな傾斜や芝の順目・逆目を立体的に捉えパッティングの精度をサポートします。有害な紫外線や乱反射をカットしながらも、自然でクリアな視界を維持することで、ゴルフに求められる見やすさと使い易さを高次元で両立しています。3. ゴルフ特化のストレスフリー設計「超軽量×高フィット」スイング時のズレや、長時間の着用による疲労はゴルファーの天敵です。共に超軽量素材を採用し、驚くほど軽く、柔軟性に優れたフレームになっています。また日本人の骨格に合わせた設計で、激しいスイング中もしっかりとホールド。耳や鼻への圧迫感を軽減し、プレーへの集中力を削ぎません。■商品ラインナップApollon（アポロン）ゴルフにも最適なアースグリーンの MILS LENS（偏光 × ハイコントラストレンズ） を搭載したハイスペックモデル。晴天時の強い眩しさを効果的に抑えながら、曇天時でも十分な明るさを確保。グリーン・イエロー・レッドのコントラストを鮮明に際立たせ、プレー中の視認性を高めます。フレームには軽量で柔軟性に優れたTR90素材を採用。顔に沿う独自のフレキシブルテンプル構造により、高いフィット感と安定性を実現しました。テンプル先端にはカラビナデザインを装備し、グラスコードの装着も可能。長時間のラウンドでも快適に着用できる、機能性と存在感を兼ね備えたモデルです。・展開カラー：マットブラック/アースグリーン、クリアマットオリーブグレー/アースグリーン・販売価格：17,050円(税込)Sif（シフ）ゴルフにも最適なアースグリーンの MILS LENS（偏光 × ハイコントラストレンズ） を搭載したハイスペックモデル。晴天時の強い眩しさを効果的に抑えながら、曇天時でも十分な明るさを確保。グリーン・イエロー・レッドのコントラストを鮮明に際立たせ、プレー中の視認性を高めます。軽量なTRナイロンと金属ブリッジを組み合わせたコンビネーションフレームを採用。約22gの軽さで一日中快適な掛け心地を実現しました。街中やアウトドアにも自然に馴染むデザインで、機能性とファッション性を高い次元で両立した偏光ハイコントラストサングラスです。・展開カラー：マットブラック/アースグリーン、クリアグレー/アースグリーン・販売価格：15,400円(税込)商品詳細ページはこちら【取り扱い店舗】全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jspOWLMILSについて・公式ブランドサイト・オンラインストア： https://owlmils.com/・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/owlmils/・公式インスタグラム(ゴルフ用)：https://www.instagram.com/owlmils.golf/日本発のサングラスブランド「OWL MILS」は、過酷な環境下での使用を想定して開発された素材を活用し、都市での日常使いからアウトドアフィールドまで、幅広いシーンで高いパフォーマンスを発揮する製品づくりを行っています。デザインの根底にあるのは、「機能美」に基づく合理的な設計思想。機能と意匠を高い次元で両立させた、高性能サングラスの企画・設計・開発を追求しています。登山、トレイルランニング、マラソンなど、過酷な環境や激しい動きを伴うアクティビティにおいても、優れた視界性能とズレにくいフィット感で高く評価されています。株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営