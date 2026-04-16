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【藍野大学】大阪府議会議員うらべ走馬氏・茨木市議会議員西野貴治氏が来訪されました。
2026年4月9日(木)、大阪府議会議員 うらべ走馬氏および茨木市議会議員 西野貴治氏が藍野大学（所在地：大阪府茨木市、学長：角野文彦）に表敬訪問されました。
本学には、2026年２月にも両議員にご訪問いただいており、今回が本年２度目のご来訪となります。今回は、2026年４月に就任した角野文彦新学長へのご挨拶および地域連携を主な目的として実施されました。
当日は、角野文彦新学長をはじめとする大学関係者が多数出席し、地域社会への貢献や今後の発展に向けた意見交換を行い、特に、本学と茨木市との連携強化や地域課題の解決に資する教育・研究の推進について、活発な議論が交わされました。
本学は、今後も地域社会及び行政との連携を一層深め、産官学連携による教育・研究活動を通じた社会貢献に努めてまいります。
■大学概要
学校名：藍野大学
学 長：角野 文彦
所在地：〒567-0012 大阪府茨木市東太田4-5-4
URL：https://univ.aino.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
藍野大学 大阪茨木キャンパス事務局 大学事務センター
TEL：072-627-1711
メール：soumuka@kanri-u.aino.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本学には、2026年２月にも両議員にご訪問いただいており、今回が本年２度目のご来訪となります。今回は、2026年４月に就任した角野文彦新学長へのご挨拶および地域連携を主な目的として実施されました。
当日は、角野文彦新学長をはじめとする大学関係者が多数出席し、地域社会への貢献や今後の発展に向けた意見交換を行い、特に、本学と茨木市との連携強化や地域課題の解決に資する教育・研究の推進について、活発な議論が交わされました。
■大学概要
学校名：藍野大学
学 長：角野 文彦
所在地：〒567-0012 大阪府茨木市東太田4-5-4
URL：https://univ.aino.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
藍野大学 大阪茨木キャンパス事務局 大学事務センター
TEL：072-627-1711
メール：soumuka@kanri-u.aino.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/