24時間”頑張らないセルフケア”を提案するリカバリーウェア「HOGUSU（ホグス）」が４月10日（金）より発売　　　　　　ご褒美ギフトや大切な人へのプレゼントとして、現代人に贈りたい

■角谷リョウ日本睡眠学会学会員、日本認知療法・認知行動療法学会会員、日本サウナ学会学会員。 神戸市役所を退職後、トレーナーとして独立。フィットネス業界で最も権威ある雑誌で年間最優秀賞を受賞する。現在は、企業の健康経営・人材パフォーマンス向上を支援。自身のテーマをもとに、科学的かつ実践的なアプローチで成果を上げ続けている。Lifree株式会社 共同創業 開発責任者。■クロスプラス 会社概要会社名：クロスプラス株式会社代表者：山本大寛所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL ：https://www.crossplus.co.jpクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。