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企業変革を加速する新ブランド「Corepeak」のリリースを開始 〜複雑化した課題構造を全体俯瞰し、構想から実装まで一貫して支援〜
プレスリリース
2026年4月8日
日鉄ソリューションズ株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下 「NSSOL」）は、企業のデジタル変革を支援する新ブランド「Corepeak（コアピーク）」の展開を2026年4月より開始いたします。
長年にわたり培ってきたIT活用の実績と先端技術を融合し、戦略・業務・組織・ガバナンス・テクノロジーの複数領域を全体俯瞰し、課題解決を「構想で終わらせない」ための変革の実装を一貫して支援します。
ブランド立ち上げの背景と目的
近年、経営環境の変化や事業変革の加速、人材不足、環境問題への対応など、企業を取り巻く課題はこれまで以上に複雑化しています。持続的な成長を実現し、「ありたい姿への道筋」を描くためには、従来の取り組みを超えた新たなアプローチが求められています。
NSSOLは、これまで多様な業界・業務領域において、コンサルティングからシステム開発・導入、運用までの一連のプロセスを担い、お客様と共に変革の実行と定着を支援してきました。こうした経験を通じて蓄積してきた実践的な知見や技術力を再整理・再定義し、企業変革をより体系的に支援するために立ち上げたのが、新ブランド「Corepeak」です。
「Corepeak」は、企業経営に関わる皆さまのお話を伺うことからスタートします。皆さまがお持ちの、お悩みや課題の核心（Core）を伺い、共に課題の構造を整理。お客様を変革の頂（Peak）へと根本的な変革の実現まで共に歩みます。
Corepeakが提供する価値
NSSOLのオファリングは、構想を描くだけでは終わらせず、実際の業務や現場で確実に形にすることを重視しています。また、お客様ご自身が変革を継続して推進できる状態を共に作り上げることを目指しています。
Corepeakは、複雑化・高度化する企業変革テーマに対し、課題の整理から実行までを段階的かつ着実に進めるための支援を提供します。
具体的には、以下のようなテーマに対して、全体像を踏まえた変革シナリオ(※1)を描き、実装までを支援します。
データドリブン経営の実現
AIやAIエージェント活用による業務改革
既存システムのモダナイゼーション
変革を支える組織・人材の強化
ガバナンスやセキュリティの高度化
NSSOLが培ってきた実践知をもとにした「変革シナリオ」により、検討すべき論点や進め方を明確にし、さらに業界やテーマごとにアセット化されたオファリングBlock(※2)（課題解決アセット群）を組み合わせることで、構想にとどまらず、事業や現場で実際に機能する変革の実装へとつなげます。
NSSOL 2030ビジョンの実現に向けて
NSSOLは、2030年代早期に営業利益1,000億円を目指す「NSSOL 2030ビジョン」の実現に向け、事業収益モデル・顧客アプローチ・技術獲得プロセス・社内業務変革という4つの抜本的変革を推進しています。今後も、「Corepeak」が有する変革シナリオやオファリングBlockの強化を通じて、お客様の経営・社会課題の解決と持続的な成長に貢献してまいります。
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、Corepeakを通じたお客様のビジネス変革とサステナブルな未来の実現を支援し続けます。
（※1）変革シナリオ：複雑な課題構造を整理し、経営課題から実装までの道筋を示すもの（変革のリファレンスガイドとなるもの）です。
（※2）オファリングBlock：描いたシナリオを実装可能な単位で確実に前に進めるために、従来は個別に提供していたソリューションやノウハウを、実装可能な単位として整理したものです。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
Corepeak推進センター
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、Corepeak、Corepeak（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です
本件に関するお問合わせ先
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/corepeak/inquiry/?page=pressrelease
関連リンク
Corepeak
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/corepeak/?utm_campaign=41780404-press&utm_source=corporate&utm_medium=pressrelease
NSSOL 2030ビジョン
https://www.nssol.nipponsteel.com/corporate/2030vision/
2026年4月8日
日鉄ソリューションズ株式会社
企業変革を加速する新ブランド「Corepeak」のリリースを開始
〜複雑化した課題構造を全体俯瞰し、構想から実装まで一貫して支援〜
〜複雑化した課題構造を全体俯瞰し、構想から実装まで一貫して支援〜
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下 「NSSOL」）は、企業のデジタル変革を支援する新ブランド「Corepeak（コアピーク）」の展開を2026年4月より開始いたします。
ブランド立ち上げの背景と目的
近年、経営環境の変化や事業変革の加速、人材不足、環境問題への対応など、企業を取り巻く課題はこれまで以上に複雑化しています。持続的な成長を実現し、「ありたい姿への道筋」を描くためには、従来の取り組みを超えた新たなアプローチが求められています。
NSSOLは、これまで多様な業界・業務領域において、コンサルティングからシステム開発・導入、運用までの一連のプロセスを担い、お客様と共に変革の実行と定着を支援してきました。こうした経験を通じて蓄積してきた実践的な知見や技術力を再整理・再定義し、企業変革をより体系的に支援するために立ち上げたのが、新ブランド「Corepeak」です。
「Corepeak」は、企業経営に関わる皆さまのお話を伺うことからスタートします。皆さまがお持ちの、お悩みや課題の核心（Core）を伺い、共に課題の構造を整理。お客様を変革の頂（Peak）へと根本的な変革の実現まで共に歩みます。
Corepeakが提供する価値
NSSOLのオファリングは、構想を描くだけでは終わらせず、実際の業務や現場で確実に形にすることを重視しています。また、お客様ご自身が変革を継続して推進できる状態を共に作り上げることを目指しています。
Corepeakは、複雑化・高度化する企業変革テーマに対し、課題の整理から実行までを段階的かつ着実に進めるための支援を提供します。
具体的には、以下のようなテーマに対して、全体像を踏まえた変革シナリオ(※1)を描き、実装までを支援します。
データドリブン経営の実現
AIやAIエージェント活用による業務改革
既存システムのモダナイゼーション
変革を支える組織・人材の強化
ガバナンスやセキュリティの高度化
NSSOLが培ってきた実践知をもとにした「変革シナリオ」により、検討すべき論点や進め方を明確にし、さらに業界やテーマごとにアセット化されたオファリングBlock(※2)（課題解決アセット群）を組み合わせることで、構想にとどまらず、事業や現場で実際に機能する変革の実装へとつなげます。
NSSOL 2030ビジョンの実現に向けて
NSSOLは、2030年代早期に営業利益1,000億円を目指す「NSSOL 2030ビジョン」の実現に向け、事業収益モデル・顧客アプローチ・技術獲得プロセス・社内業務変革という4つの抜本的変革を推進しています。今後も、「Corepeak」が有する変革シナリオやオファリングBlockの強化を通じて、お客様の経営・社会課題の解決と持続的な成長に貢献してまいります。
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、Corepeakを通じたお客様のビジネス変革とサステナブルな未来の実現を支援し続けます。
以上
（※1）変革シナリオ：複雑な課題構造を整理し、経営課題から実装までの道筋を示すもの（変革のリファレンスガイドとなるもの）です。
（※2）オファリングBlock：描いたシナリオを実装可能な単位で確実に前に進めるために、従来は個別に提供していたソリューションやノウハウを、実装可能な単位として整理したものです。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
Corepeak推進センター
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
E-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、Corepeak、Corepeak（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の商標または登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です
本件に関するお問合わせ先
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/corepeak/inquiry/?page=pressrelease
関連リンク
Corepeak
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/corepeak/?utm_campaign=41780404-press&utm_source=corporate&utm_medium=pressrelease
NSSOL 2030ビジョン
https://www.nssol.nipponsteel.com/corporate/2030vision/