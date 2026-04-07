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【京都水族館】年間パスポート会員限定の特別プログラム「里山教室 稲作部〜やってみよう!お米づくり〜」を開催
田植えから精米まで稲の成長を記録する「観察ノート」を配布
京都水族館（所在地：京都市下京区、支配人：坂野 一義）は、年間パスポート会員向けの特別プログラム「里山教室 稲作部〜やってみよう!お米づくり〜」を2026年5月9日（土）〜2026年12月12日（土）の期間内に計6日間開催しますのでお知らせします。
当プログラムは、2012年の開館当初から続く体験プログラムで、里山の原風景を再現した「京の里山」エリアにて、お米づくりを春から秋にかけて実施します。飼育スタッフとともに、昔ながらの手法で田植え・稲刈り・脱穀・精米・しめ縄づくりを体験します。
昨年までは回ごとの参加制で、お米の成長を部分的に観察するプログラムでした。今年は複数回の体験を通して、いのちが育つ過程をより身近に子どもたちに学んでほしいとの思いから、第1回の田植えから第5回の脱穀・精米までの一連の流れを通して参加いただく形にリニューアルしました。また今年は新たに、参加者が観察記録を残すことで飼育スタッフとよりコミュニケーションがとれる「観察ノート」を配布します。
第2回と第3回は、水を張った田んぼにやってくるいきものを観察する「いきもの観察会」を予定しています。飼育スタッフとともに田んぼを歩きながら、見つけたいきものの特徴や生態を紹介するプログラムです。また、第5回終了後の12月には、番外編としてしめ縄作りを開催します。
当プログラムは、2021年から実施している、未来を担う子どもたちや地域社会と一緒に未来の地球にバトンをつなぐ活動「AQTION!（アクション）※」の取り組みの一環で実施します。
京都水族館では、これからも子どもたちが自然とふれあい、自然を大切に思う心を育む体験を提供してまいります。
※2021年12月20日付リリース：未来の地球にバトンをつなぐ、サステナビリティ推進プロジェクト「AQTION!（アクション）」
（https://www.kyoto-aquarium.com/news/details/4021.html）
1. 「里山教室 稲作部〜やってみよう!お米づくり〜」実施概要
料金：1,000円 ※別途京都水族館の年間パスポートが必要。
チケット購入サイトWebket（https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00293&ac=8001）よりチケットを事前にご購入の上ご参加ください。（先着順）
販売期間：4月7日（火）〜
場所：「京の里山」エリア
定員：15名
対象：小学生 ※保護者の同伴が必要です。（保護者も年間パスポートが必要）
特典：観察ノート・収穫したお米（約1合）
※稲の生育状況により内容を変更する可能性があります。
第1回「里山教室 稲作部〜田植え編〜」
お米に関するクイズや説明をした後、水を張った田んぼに入り、稲の苗を手作業で植えていきます。飼育スタッフや農家さんが植え方をレクチャーします。
開催日時：2026年5月9日（土）午前10時15分〜正午
第2・3回「里山教室 稲作部〜いきもの観察会編〜」
田植え後の田んぼの周りに集まってきたいきものを飼育スタッフと探し、間近で観察します。見つけたいきものの解説も行います。
開催日時：2026年6月6日（土）午前10時45分〜11時
：2026年7月11日（土）午前10時45分〜11時
※天候により日程は変更となる可能性があります。
第4回「里山教室 稲作部〜稲刈り編〜」
鎌で稲を根元から刈り取ります。その後、「はざ掛け」という刈った稲を束ねる方法で乾燥させます。
開催日時：2026年9月12日（土）午前10時15分〜正午
※稲の成長具合により日程は変更となる可能性があります。
第5回「里山教室 稲作部〜脱穀・精米編〜」
稲を千歯こきや唐箕（とうみ）を使い、もみ殻・玄米などに選別します。昔ながらの機具を使用し脱穀・精米をすることで、力のいる作業を体験できます。精米したお米はプレゼントします。
開催日時：2026年9月26日（土）午前10時15分〜正午
※稲の成長具合により日程は変更となる可能性があります。
■お米ができるまでの変化を記録できる「観察ノート」を配布
今回のプログラムは、田植えから精米までの一連の作業を体験できます。稲がどのように変化し、成長していくのかをじっくり観察記録できる「観察ノート」を用意しました。
観察ノートには写真を貼り付けたり、飼育スタッフとコミュニケーションを取りながらメモも取れるので、自分にとって特別な「観察ノート」を完成させてください。
2. 「里山教室 稲作部」で行うその他の取り組み
■番外編〜しめ縄作り〜
稲わらは収穫したものを使い、飼育スタッフと一緒にしめ縄を制作します。家内安全・厄よけのご利益があるとされる「しめ縄」をぜひお正月に飾ってください。
しめ縄作りご参加希望の方は別途お申し込みが必要です。
開催日時：2026年12月12日（土）午前10時15分〜正午
料金：無料 ※別途京都水族館の年間パスポートが必要。
場所：「京の里山」エリア
定員：20名
対象：小学1年生以上
応募方法：当館公式ウェブサイト「イベント・体験ページ
（https://www.kyoto-aquarium.com/event/index.html）」から事前申し込み
※応募期間が決定し次第、公式ウェブサイトでお知らせします。
※応募多数の場合は抽選となります。当選された方にはメールでご連絡します。
※小学生は保護者の同伴が必要です。（保護者も年間パスポートが必要）
※京都水族館はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
京都水族館 企画広報チーム 杉山・吉永
TEL：075-354-3116 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp
関連リンク
京都水族館
https://www.kyoto-aquarium.com
オリックス不動産 水族館運営事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
京都水族館（所在地：京都市下京区、支配人：坂野 一義）は、年間パスポート会員向けの特別プログラム「里山教室 稲作部〜やってみよう!お米づくり〜」を2026年5月9日（土）〜2026年12月12日（土）の期間内に計6日間開催しますのでお知らせします。
当プログラムは、2012年の開館当初から続く体験プログラムで、里山の原風景を再現した「京の里山」エリアにて、お米づくりを春から秋にかけて実施します。飼育スタッフとともに、昔ながらの手法で田植え・稲刈り・脱穀・精米・しめ縄づくりを体験します。
昨年までは回ごとの参加制で、お米の成長を部分的に観察するプログラムでした。今年は複数回の体験を通して、いのちが育つ過程をより身近に子どもたちに学んでほしいとの思いから、第1回の田植えから第5回の脱穀・精米までの一連の流れを通して参加いただく形にリニューアルしました。また今年は新たに、参加者が観察記録を残すことで飼育スタッフとよりコミュニケーションがとれる「観察ノート」を配布します。
第2回と第3回は、水を張った田んぼにやってくるいきものを観察する「いきもの観察会」を予定しています。飼育スタッフとともに田んぼを歩きながら、見つけたいきものの特徴や生態を紹介するプログラムです。また、第5回終了後の12月には、番外編としてしめ縄作りを開催します。
当プログラムは、2021年から実施している、未来を担う子どもたちや地域社会と一緒に未来の地球にバトンをつなぐ活動「AQTION!（アクション）※」の取り組みの一環で実施します。
京都水族館では、これからも子どもたちが自然とふれあい、自然を大切に思う心を育む体験を提供してまいります。
※2021年12月20日付リリース：未来の地球にバトンをつなぐ、サステナビリティ推進プロジェクト「AQTION!（アクション）」
（https://www.kyoto-aquarium.com/news/details/4021.html）
1. 「里山教室 稲作部〜やってみよう!お米づくり〜」実施概要
料金：1,000円 ※別途京都水族館の年間パスポートが必要。
チケット購入サイトWebket（https://webket.jp/pc/ticket/index?fc=00293&ac=8001）よりチケットを事前にご購入の上ご参加ください。（先着順）
販売期間：4月7日（火）〜
場所：「京の里山」エリア
定員：15名
対象：小学生 ※保護者の同伴が必要です。（保護者も年間パスポートが必要）
特典：観察ノート・収穫したお米（約1合）
※稲の生育状況により内容を変更する可能性があります。
第1回「里山教室 稲作部〜田植え編〜」
お米に関するクイズや説明をした後、水を張った田んぼに入り、稲の苗を手作業で植えていきます。飼育スタッフや農家さんが植え方をレクチャーします。
開催日時：2026年5月9日（土）午前10時15分〜正午
第2・3回「里山教室 稲作部〜いきもの観察会編〜」
田植え後の田んぼの周りに集まってきたいきものを飼育スタッフと探し、間近で観察します。見つけたいきものの解説も行います。
開催日時：2026年6月6日（土）午前10時45分〜11時
：2026年7月11日（土）午前10時45分〜11時
※天候により日程は変更となる可能性があります。
第4回「里山教室 稲作部〜稲刈り編〜」
鎌で稲を根元から刈り取ります。その後、「はざ掛け」という刈った稲を束ねる方法で乾燥させます。
開催日時：2026年9月12日（土）午前10時15分〜正午
※稲の成長具合により日程は変更となる可能性があります。
第5回「里山教室 稲作部〜脱穀・精米編〜」
稲を千歯こきや唐箕（とうみ）を使い、もみ殻・玄米などに選別します。昔ながらの機具を使用し脱穀・精米をすることで、力のいる作業を体験できます。精米したお米はプレゼントします。
開催日時：2026年9月26日（土）午前10時15分〜正午
※稲の成長具合により日程は変更となる可能性があります。
■お米ができるまでの変化を記録できる「観察ノート」を配布
今回のプログラムは、田植えから精米までの一連の作業を体験できます。稲がどのように変化し、成長していくのかをじっくり観察記録できる「観察ノート」を用意しました。
観察ノートには写真を貼り付けたり、飼育スタッフとコミュニケーションを取りながらメモも取れるので、自分にとって特別な「観察ノート」を完成させてください。
2. 「里山教室 稲作部」で行うその他の取り組み
■番外編〜しめ縄作り〜
稲わらは収穫したものを使い、飼育スタッフと一緒にしめ縄を制作します。家内安全・厄よけのご利益があるとされる「しめ縄」をぜひお正月に飾ってください。
しめ縄作りご参加希望の方は別途お申し込みが必要です。
開催日時：2026年12月12日（土）午前10時15分〜正午
料金：無料 ※別途京都水族館の年間パスポートが必要。
場所：「京の里山」エリア
定員：20名
対象：小学1年生以上
応募方法：当館公式ウェブサイト「イベント・体験ページ
（https://www.kyoto-aquarium.com/event/index.html）」から事前申し込み
※応募期間が決定し次第、公式ウェブサイトでお知らせします。
※応募多数の場合は抽選となります。当選された方にはメールでご連絡します。
※小学生は保護者の同伴が必要です。（保護者も年間パスポートが必要）
※京都水族館はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
京都水族館 企画広報チーム 杉山・吉永
TEL：075-354-3116 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp
関連リンク
京都水族館
https://www.kyoto-aquarium.com
オリックス不動産 水族館運営事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html