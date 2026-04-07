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「まるごと果実 いちご」の香りがする本屋が登場！アヲハタ初書籍「Is this “jam” or not?」の発売を記念して書店でのコラボレーションを実施
「まるごと果実 いちご」の香りが楽しめる本屋での展示やオリジナルブックカバーを配布。料理家 今井真実さんによる書店トークイベントも予定
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、2026年4月7日(火)に初書籍としてジャムの使い方を再提案するレシピ本「Is this“jam” or not?」を発売しました。書籍の発売に合わせ、春から夏にかけて各地の書店にてさまざまな展開を予定しています。
第1弾は4月24日(金)からスタートする、ジュンク堂書店 池袋本店、ジュンク堂書店 吉祥寺店、MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店、ジュンク堂書店 広島駅前店、丸善 広島店の5店舗とコラボレーションになります。「アヲハタ まるごと果実 いちご」の香りを感じることができるディフューザーを店内に設置し、書店に訪れた方々を「Is this “jam” or not?」の世界に誘います。
その他にも、梅田 蔦屋書店と教文館(銀座)にて掲載料理の一例を見ることができる特設パネルコーナーの展開、料理監修の今井真実さんによるトークイベントも企画中です。書店でのコラボレーションの詳細は、順次SNSなどで発表します。
「まるごと果実 いちご」の香りの本屋が登場！ブックカバーも期間限定でプレゼント
丸善ジュンク堂書店5店舗では、「まるごと果実 いちご」の香りがふんわり広がるディフューザーを設置するのとあわせて、同店舗で文庫本を購入の方に「まるごと果実 いちご」柄のオリジナルブックカバーをプレゼントします。
【アヲハタ特設展示ブースの実施期間】
4月24日(金)〜2週間程度
※ブックカバーはなくなり次第配布を終了します。
【実施店舗】
・ジュンク堂書店 池袋本店
・ジュンク堂書店 吉祥寺店
・MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店
・ジュンク堂書店 広島駅前店
・丸善 広島店
【配布条件】
上記5店舗にて文庫本を1冊購入につき、1セット配布
※対象は文庫本のみ、単行本や新書などの購入では付属しません。
書店との取り組みについて
＜1＞梅田 蔦屋書店にて「Is this “jam” or not?」の特設コーナーを展開。特別イベントも開催
【概要】
店舗内に設置された特設コーナーにて、本書で提案するライフスタイルを感じられるように、料理の一例をパネル展示します。また料理監修の今井真実さんによるトークイベントも企画中です。
【実施時期】
4月中旬
【実施店舗】
梅田 蔦屋書店（大阪/ ルクア イーレ9F）
＜2＞教文館での「Is this “jam” or not?」のパネル展示を実施
【概要】
教文館(銀座)2Fの料理書コーナーにて本書のミニパネル展を実施します。掲載している料理の一例を見ることができます。
【実施時期】
4月中旬
【実施店舗】
教文館(銀座)
【イベント一覧】
https://digitalpr.jp/table_img/2902/132394/132394_web_1.png
「Is this “jam” or not?」の料理監修 今井真実さんからのコメント
アヲハタさん初出版の「Is this “jam” or not?」のレシピを担当しました！瓶からすくうと、ごろごろした果肉感はまるでフルーツそのものです。もともと大好きだったジャムを使ったレシピ作り。私自身、とても楽しく、うきうきするような時間となりました。パンに塗るだけではなく、いつもの料理にジャムをひとさじ加えるだけで、美しい色と香りがその一皿をぐっと華やかにします。そしてなんといっても「まるごと果実」は果物のナチュラルな甘み、フレッシュな酸味や食感が瓶詰めされたよう。そのまま食べてもおいしくて、甘いケーキやスイーツに合わせると、まるでお店の味。一口食べるごとに嬉しくなります。すぐに試してみたい！味への好奇心を刺激して、シンプルだけどひとひねりある。「Is this “jam” or not?」はそんなレシピブックです。
ジャムの活用を提案するレシピ本「Is this “jam” or not?」
“未来に向けたジャム”の新価値創造の取り組みの第1弾として、アヲハタ初出版でもあるライフスタイルブック「Is this “jam” or not?」を発売しました。朝食で食べるジャムに限らず、さまざまなシーンで多様な使い方ができる、フルーツのある生活を提案します。
Amazon購入URL：https://amzn.asia/d/0fBhkb6P
＜書籍概要＞
【書名】Is this “jam” or not?
【発売日】2026年4月7日(火)
【価格】1,430円(本体1,300円+税10%)
【販売】ライスプレス株式会社
【発行】アヲハタ株式会社
【概要】「アヲハタ まるごと果実」で日々のフルーツフルライフを。
新提案のジャムレシピ＆ライフスタイルフォトブック
【ターゲット】
・フルーツは好きだけれど、皮むきや処理が面倒と感じている。
・フルーツレシピのバリエーションを楽しみたい。
・器やテーブル、空間の演出も楽しみたい。
https://digitalpr.jp/table_img/2902/132394/132394_web_2.png
掲載レシピ（一部）
上段左から：いちごとヨーグルトの大人サラダ／ブルーベリーとサラダチキンのサラダ
下段左から：しめさばとりんご／オレンジ冷やしトマト
本件に関するお問合わせ先
bfpr@aohata.co.jp
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、2026年4月7日(火)に初書籍としてジャムの使い方を再提案するレシピ本「Is this“jam” or not?」を発売しました。書籍の発売に合わせ、春から夏にかけて各地の書店にてさまざまな展開を予定しています。
その他にも、梅田 蔦屋書店と教文館(銀座)にて掲載料理の一例を見ることができる特設パネルコーナーの展開、料理監修の今井真実さんによるトークイベントも企画中です。書店でのコラボレーションの詳細は、順次SNSなどで発表します。
「まるごと果実 いちご」の香りの本屋が登場！ブックカバーも期間限定でプレゼント
丸善ジュンク堂書店5店舗では、「まるごと果実 いちご」の香りがふんわり広がるディフューザーを設置するのとあわせて、同店舗で文庫本を購入の方に「まるごと果実 いちご」柄のオリジナルブックカバーをプレゼントします。
【アヲハタ特設展示ブースの実施期間】
4月24日(金)〜2週間程度
※ブックカバーはなくなり次第配布を終了します。
【実施店舗】
・ジュンク堂書店 池袋本店
・ジュンク堂書店 吉祥寺店
・MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店
・ジュンク堂書店 広島駅前店
・丸善 広島店
【配布条件】
上記5店舗にて文庫本を1冊購入につき、1セット配布
※対象は文庫本のみ、単行本や新書などの購入では付属しません。
書店との取り組みについて
＜1＞梅田 蔦屋書店にて「Is this “jam” or not?」の特設コーナーを展開。特別イベントも開催
【概要】
店舗内に設置された特設コーナーにて、本書で提案するライフスタイルを感じられるように、料理の一例をパネル展示します。また料理監修の今井真実さんによるトークイベントも企画中です。
【実施時期】
4月中旬
【実施店舗】
梅田 蔦屋書店（大阪/ ルクア イーレ9F）
＜2＞教文館での「Is this “jam” or not?」のパネル展示を実施
【概要】
教文館(銀座)2Fの料理書コーナーにて本書のミニパネル展を実施します。掲載している料理の一例を見ることができます。
【実施時期】
4月中旬
【実施店舗】
教文館(銀座)
【イベント一覧】
https://digitalpr.jp/table_img/2902/132394/132394_web_1.png
「Is this “jam” or not?」の料理監修 今井真実さんからのコメント
アヲハタさん初出版の「Is this “jam” or not?」のレシピを担当しました！瓶からすくうと、ごろごろした果肉感はまるでフルーツそのものです。もともと大好きだったジャムを使ったレシピ作り。私自身、とても楽しく、うきうきするような時間となりました。パンに塗るだけではなく、いつもの料理にジャムをひとさじ加えるだけで、美しい色と香りがその一皿をぐっと華やかにします。そしてなんといっても「まるごと果実」は果物のナチュラルな甘み、フレッシュな酸味や食感が瓶詰めされたよう。そのまま食べてもおいしくて、甘いケーキやスイーツに合わせると、まるでお店の味。一口食べるごとに嬉しくなります。すぐに試してみたい！味への好奇心を刺激して、シンプルだけどひとひねりある。「Is this “jam” or not?」はそんなレシピブックです。
ジャムの活用を提案するレシピ本「Is this “jam” or not?」
“未来に向けたジャム”の新価値創造の取り組みの第1弾として、アヲハタ初出版でもあるライフスタイルブック「Is this “jam” or not?」を発売しました。朝食で食べるジャムに限らず、さまざまなシーンで多様な使い方ができる、フルーツのある生活を提案します。
Amazon購入URL：https://amzn.asia/d/0fBhkb6P
＜書籍概要＞
【書名】Is this “jam” or not?
【発売日】2026年4月7日(火)
【価格】1,430円(本体1,300円+税10%)
【販売】ライスプレス株式会社
【発行】アヲハタ株式会社
【概要】「アヲハタ まるごと果実」で日々のフルーツフルライフを。
新提案のジャムレシピ＆ライフスタイルフォトブック
【ターゲット】
・フルーツは好きだけれど、皮むきや処理が面倒と感じている。
・フルーツレシピのバリエーションを楽しみたい。
・器やテーブル、空間の演出も楽しみたい。
https://digitalpr.jp/table_img/2902/132394/132394_web_2.png
掲載レシピ（一部）
上段左から：いちごとヨーグルトの大人サラダ／ブルーベリーとサラダチキンのサラダ
下段左から：しめさばとりんご／オレンジ冷やしトマト
本件に関するお問合わせ先
bfpr@aohata.co.jp