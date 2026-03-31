¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤Î¡ÖÀ¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¤òÂÎ¸³
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¾¾Àî¡¡¹§°ì¡¢°Ê²¼¡Ö±Ñ¸¡¶¨²ñ¡×¡Ë¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í ±§ÅÔµÜÂç³Ø¡ÊÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡¢³ØÄ¹¡§ÃÓÅÄ¡¡ºË¡¢°Ê²¼¡Ö±§ÅÔµÜÂç³Ø¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿½Ð´êÃæ¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¤Î»î¸³±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢±§ÅÔµÜÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤Î¿½ÀÁ¤ª¤è¤Ó¼õÎÎ¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¸¡¶¨²ñ¤ª¤è¤Ó±§ÅÔµÜÂç³Ø¤Ï¡¢À¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¢¨1¤Ë´ð¤Å¤¡¢Âç³Ø¡¦¹â¹»¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëPDF·Á¼°¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¡¢¡È¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ¡ÊVC¡Ë¡É¤È¤·¤Æ°·¤¦¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Í¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¢¨2¡£2025Ç¯11·î¤Î¼Â¾ÚÀ®²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»î¸³±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³¤·¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡ÖÁë¸ý¤Ø¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼êÂ³¤¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£¡×¤Ê¤É¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤È±§ÅÔµÜÂç³Ø¤¬¡ÖÀ¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿½Ð´êÃæ¡Ë¡×¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¡Ê2025Ç¯6·î2ÆüÉÕ¡Ë¡¡
https://www.eiken.or.jp/association/info/2025/pdf/20250602_info_ds.pdf
¢¨2¡§ ¡ÚÂ³Êó¡ÛÂç³Ø¡¦¹â¹»¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë PDF ·Á¼°¤ÎÀ®ÀÓ¾ÚÌÀ½ñ¤äºß³Ø¾ÚÌÀ½ñÅù¤ò"¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ"¤È¤·¤Æ°·¤¦¼Â¾Ú¤ÇÀ®²Ì¡Ê2025Ç¯11·î27ÆüÉÕ¡Ë
https://www.eiken.or.jp/association/info/2025/pdf/20251127_info_ds.pdf
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô»î¸³±¿ÍÑ¤Î³µÍ×¡Û
¡À¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÍøÍÑ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³¶³Ø½¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È(R)¤òÅÐÏ¿¡Ê³ØÀ¸¡Ë
¢À¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¿½ÀÁ¡Ê³ØÀ¸¡Ë
£¿½ÀÁ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤ÇÈ¯¹Ô¡Ê±§ÅÔµÜÂç³Ø¿¦°÷¡Ë
¤È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç¼õÎÎ¡Ê³ØÀ¸¡Ë
¢¨À¸³¶³Ø½¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È(R)¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¡¡¹ÊóÃ´Åö¡Êkouhou21@eiken.or.jp¡Ë
±Ñ¸¡¶¨²ñ¤ª¤è¤Ó±§ÅÔµÜÂç³Ø¤Ï¡¢À¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¢¨1¤Ë´ð¤Å¤¡¢Âç³Ø¡¦¹â¹»¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëPDF·Á¼°¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ò¡¢¡È¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ¡ÊVC¡Ë¡É¤È¤·¤Æ°·¤¦¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Í¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¢¨2¡£2025Ç¯11·î¤Î¼Â¾ÚÀ®²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»î¸³±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤È±§ÅÔµÜÂç³Ø¤¬¡ÖÀ¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿½Ð´êÃæ¡Ë¡×¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¡Ê2025Ç¯6·î2ÆüÉÕ¡Ë¡¡
https://www.eiken.or.jp/association/info/2025/pdf/20250602_info_ds.pdf
¢¨2¡§ ¡ÚÂ³Êó¡ÛÂç³Ø¡¦¹â¹»¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë PDF ·Á¼°¤ÎÀ®ÀÓ¾ÚÌÀ½ñ¤äºß³Ø¾ÚÌÀ½ñÅù¤ò"¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ"¤È¤·¤Æ°·¤¦¼Â¾Ú¤ÇÀ®²Ì¡Ê2025Ç¯11·î27ÆüÉÕ¡Ë
https://www.eiken.or.jp/association/info/2025/pdf/20251127_info_ds.pdf
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô»î¸³±¿ÍÑ¤Î³µÍ×¡Û
¡À¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÍøÍÑ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³¶³Ø½¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È(R)¤òÅÐÏ¿¡Ê³ØÀ¸¡Ë
¢À¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¿½ÀÁ¡Ê³ØÀ¸¡Ë
£¿½ÀÁ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤ÇÈ¯¹Ô¡Ê±§ÅÔµÜÂç³Ø¿¦°÷¡Ë
¤È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸³¶³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç¼õÎÎ¡Ê³ØÀ¸¡Ë
±Ñ¸¡¶¨²ñÃ´Åö¼Ô¤«¤é³ØÀ¸¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò
¢¨À¸³¶³Ø½¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È(R)¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ±Ñ¸ì¸¡Äê¶¨²ñ¡¡¹ÊóÃ´Åö¡Êkouhou21@eiken.or.jp¡Ë