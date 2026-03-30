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「はたらく」に関する情報が見やすく便利になります
ポータルサイトの開設やハローワークインターネットサービスのリニューアルなどの取り組みを進めます
厚生労働省は、このたび、みんなの労働ナビを開設しました。
このサイトでは、職業や職場に関する情報、スキルアップの手がかりや労働関連法令など、働く方や企業、支援者の方に役立つ情報を、利用者別・分野別に探すことができます。
また、職業情報提供サイト（job tag）、職場情報総合サイト（しょくばらぼ）、ハローワークインターネットサービスのリニューアルも実施するなど、厚生労働省として、働くために必要な情報に誰もが簡単にアクセスできるよう、取り組みを進めています。
詳細は以下のとおりです。
■ポータルサイト「みんなの労働ナビ」を開設
近年、転職やリスキリングの需要が高まる一方、企業の労働力確保も重要な課題となっています。
これに伴い、就職活動を控えた学生やお仕事をお探しの方はもちろん、現在の職場でキャリアアップや働き方の見直しをしたい方、企業の採用・人事担当者、転職・就職を支援するキャリアコンサルタントなど、幅広い方々から労働に関する信頼性の高い情報へのアクセスニーズが一層高まっています。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、さまざまなウェブサイトに掲載されている「はたらく」に関する情報を、利用者の目的に応じて簡単に見つけることができるよう案内するポータルサイト、「みんなの労働ナビ」を3月13日（金）に開設しました。
また、みんなの労働ナビには、ハローワークの求人や賃金に関する特設ページを作成しました。
これにより、自分が考えていた職種や地域のデータに加えて、別の職種や近隣県等のデータを比べて見ることができ、就職の選択肢を広げるきっかけをつかむこともできます。
▼サイトはこちら
https://www.mhlw.go.jp/roudou-navi/
■「職業情報提供サイト（job tag）」をリニューアル
job tagとは、500を超える職業について、ジョブ（職業、仕事）、タスク（作業）、スキル（技術・技能）等の職業情報を「見える化」し、求職者等の就職活動や企業の採用活動、人材育成等を支援するウェブサイトです。
気になる職業情報や自己診断ツールの検査結果など、保存した情報の確認がいつでも可能になるユーザー登録機能の追加や、新たに15職業の職業情報を追加する等のリニューアルを、3月17日（火）に行いました。
▼サイトはこちら
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/
■「職場情報総合サイト（しょくばらぼ）」をリニューアル
しょくばらぼとは、企業の職場情報を求職者、学生等に総合的・横断的に提供するウェブサイトです。
3月4日（水）に、ユーザー登録機能の追加等のリニューアルを行いました。
これにより、検索した職場情報や検索条件を保存することや、保存した情報をあとから見返すことが可能になりました。
▼サイトはこちら
https://shokuba.mhlw.go.jp/
■ハローワークインターネットサービスをリニューアル
ハローワークインターネットサービスとは、お持ちのパソコンやスマートフォン等で全国のハローワークの求人を検索することができるオンラインサービスです。
全国のハローワークの年間新規求人数は約1,000万人以上にのぼります。
3月23日（月）よりスマートフォンでの視認性を改善し、「かんたん検索」や「特集求人」の新設により検索の利便性が向上しました。
▼サイトはこちら
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
本件に関するお問合わせ先
▶みんなの労働ナビ、職場情報総合サイト（しょくばらぼ）、職業情報提供サイト（job tag）について
職業安定局 雇用政策課 労働市場情報整備推進企画室
▶ハローワークインターネットサービスについて
職業安定局 総務課 首席職業指導官室
関連リンク
みんなの労働ナビ
https://www.mhlw.go.jp/roudou-navi/
職業情報提供サイト（job tag）
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/
職場情報総合サイト（しょくばらぼ）
https://shokuba.mhlw.go.jp/
ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
厚生労働省は、このたび、みんなの労働ナビを開設しました。
このサイトでは、職業や職場に関する情報、スキルアップの手がかりや労働関連法令など、働く方や企業、支援者の方に役立つ情報を、利用者別・分野別に探すことができます。
また、職業情報提供サイト（job tag）、職場情報総合サイト（しょくばらぼ）、ハローワークインターネットサービスのリニューアルも実施するなど、厚生労働省として、働くために必要な情報に誰もが簡単にアクセスできるよう、取り組みを進めています。
■ポータルサイト「みんなの労働ナビ」を開設
近年、転職やリスキリングの需要が高まる一方、企業の労働力確保も重要な課題となっています。
これに伴い、就職活動を控えた学生やお仕事をお探しの方はもちろん、現在の職場でキャリアアップや働き方の見直しをしたい方、企業の採用・人事担当者、転職・就職を支援するキャリアコンサルタントなど、幅広い方々から労働に関する信頼性の高い情報へのアクセスニーズが一層高まっています。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、さまざまなウェブサイトに掲載されている「はたらく」に関する情報を、利用者の目的に応じて簡単に見つけることができるよう案内するポータルサイト、「みんなの労働ナビ」を3月13日（金）に開設しました。
また、みんなの労働ナビには、ハローワークの求人や賃金に関する特設ページを作成しました。
これにより、自分が考えていた職種や地域のデータに加えて、別の職種や近隣県等のデータを比べて見ることができ、就職の選択肢を広げるきっかけをつかむこともできます。
データは3か月ごとに更新予定
▼サイトはこちら
https://www.mhlw.go.jp/roudou-navi/
■「職業情報提供サイト（job tag）」をリニューアル
job tagとは、500を超える職業について、ジョブ（職業、仕事）、タスク（作業）、スキル（技術・技能）等の職業情報を「見える化」し、求職者等の就職活動や企業の採用活動、人材育成等を支援するウェブサイトです。
気になる職業情報や自己診断ツールの検査結果など、保存した情報の確認がいつでも可能になるユーザー登録機能の追加や、新たに15職業の職業情報を追加する等のリニューアルを、3月17日（火）に行いました。
▼サイトはこちら
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/
■「職場情報総合サイト（しょくばらぼ）」をリニューアル
しょくばらぼとは、企業の職場情報を求職者、学生等に総合的・横断的に提供するウェブサイトです。
3月4日（水）に、ユーザー登録機能の追加等のリニューアルを行いました。
これにより、検索した職場情報や検索条件を保存することや、保存した情報をあとから見返すことが可能になりました。
▼サイトはこちら
https://shokuba.mhlw.go.jp/
■ハローワークインターネットサービスをリニューアル
ハローワークインターネットサービスとは、お持ちのパソコンやスマートフォン等で全国のハローワークの求人を検索することができるオンラインサービスです。
全国のハローワークの年間新規求人数は約1,000万人以上にのぼります。
3月23日（月）よりスマートフォンでの視認性を改善し、「かんたん検索」や「特集求人」の新設により検索の利便性が向上しました。
▼サイトはこちら
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
本件に関するお問合わせ先
▶みんなの労働ナビ、職場情報総合サイト（しょくばらぼ）、職業情報提供サイト（job tag）について
職業安定局 雇用政策課 労働市場情報整備推進企画室
▶ハローワークインターネットサービスについて
職業安定局 総務課 首席職業指導官室
関連リンク
みんなの労働ナビ
https://www.mhlw.go.jp/roudou-navi/
職業情報提供サイト（job tag）
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/
職場情報総合サイト（しょくばらぼ）
https://shokuba.mhlw.go.jp/
ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/