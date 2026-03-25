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リチウムイオン二次電池「EnerCera」の事業を牽引する当社社員が国際的な賞「Women Leaders in Electronics Awards 2026」のファイナリストに選出
日本ガイシ株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）の社員である鈴木 千織（すずき ちおり）が、イギリスのエレクトロニクス専門メディア「Electronics Weekly」主催の国際的な賞「Women Leaders in Electronics Awards 2026」で、「Management / Small Team Leader of the Year」部門のファイナリストに選出されました。
「Women Leaders in Electronics Awards」は、エレクトロニクス業界において卓越したリーダーシップを発揮し、組織や社会に好影響を与えている女性リーダーを表彰する国際的な賞です。「Management / Small Team Leader of the Year」は、専門性の高いチームを率い、実践的なマネジメントとリーダーシップで事業や技術の成長に貢献したリーダーを表彰する部門です。組織の規模にとらわれず、チームの力を最大限に引き出し、現場で具体的な成果とインパクトを創造した点が評価されます。
ファイナリストに選出された鈴木千織は、新事業の開発と推進に取り組むNV推進本部のバッテリーアプリケーションのマネージャーとして、リチウムイオン二次電池 「EnerCera®（エナセラ）」 を中心としたグローバル事業を牽引しています。EnerCeraは、IoTデバイスやウエアラブル機器など次世代エレクトロニクス分野での活用が期待されている製品です。鈴木は、日本・米国・欧州にまたがるチームを率い、半導体メーカーや電子機器メーカーを中心に、大手企業からスタートアップ企業など幅広いパートナーとEnerCera関連の協業を推進してきました。このたびのファイナリスト選出は、グローバルな事業推進力、包摂的なリーダーシップ、そしてイノベーション創出への貢献が高く評価されたものです。
鈴木 千織 NV推進本部 DS事業開発 バッテリーアプリケーション マネージャー コメント
このたびは「Women Leaders in Electronics Awards 2026」のファイナリストに選出いただき、大変光栄に思います。今回の評価は、私個人のものではなく、国や専門分野を超えて協働してきたチーム全体の成果であると受け止めています。
現在事業で取り組んでいるEnerCeraは、次世代エレクトロニクス分野で新たな価値を提供する可能性を広げる技術であり、その社会実装に向けてさまざまなパートナーと連携しながら事業を推進してきました。今後も、多様な視点や強みを生かしながらイノベーション創出に取り組み、エレクトロニクス分野の発展と社会課題の解決に貢献していきたいと考えています。
当社では、一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境づくりを推進しており、性別を含むさまざまな背景に関わらず、働きやすさと成長機会の両立を支援する制度を整備してきました。今後も多様な人材が活躍できる組織づくりを通じて、社会課題の解決と価値の想像に取り組んでいきます。
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 / 井上、狩谷 TEL：052-872-7980 mail：ngk-cc@ngk.co.jp
関連リンク
プレスリリース
https://www.ngk.co.jp/news/20260325_1.html
「Women Leaders in Electronics Awards 2026」ファイナリスト
https://wiea.electronicsweekly.com/live/en/page/2026-finalist
ファイナリストに選出された鈴木千織は、新事業の開発と推進に取り組むNV推進本部のバッテリーアプリケーションのマネージャーとして、リチウムイオン二次電池 「EnerCera®（エナセラ）」 を中心としたグローバル事業を牽引しています。EnerCeraは、IoTデバイスやウエアラブル機器など次世代エレクトロニクス分野での活用が期待されている製品です。鈴木は、日本・米国・欧州にまたがるチームを率い、半導体メーカーや電子機器メーカーを中心に、大手企業からスタートアップ企業など幅広いパートナーとEnerCera関連の協業を推進してきました。このたびのファイナリスト選出は、グローバルな事業推進力、包摂的なリーダーシップ、そしてイノベーション創出への貢献が高く評価されたものです。
鈴木 千織 NV推進本部 DS事業開発 バッテリーアプリケーション マネージャー コメント
このたびは「Women Leaders in Electronics Awards 2026」のファイナリストに選出いただき、大変光栄に思います。今回の評価は、私個人のものではなく、国や専門分野を超えて協働してきたチーム全体の成果であると受け止めています。
現在事業で取り組んでいるEnerCeraは、次世代エレクトロニクス分野で新たな価値を提供する可能性を広げる技術であり、その社会実装に向けてさまざまなパートナーと連携しながら事業を推進してきました。今後も、多様な視点や強みを生かしながらイノベーション創出に取り組み、エレクトロニクス分野の発展と社会課題の解決に貢献していきたいと考えています。
当社では、一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境づくりを推進しており、性別を含むさまざまな背景に関わらず、働きやすさと成長機会の両立を支援する制度を整備してきました。今後も多様な人材が活躍できる組織づくりを通じて、社会課題の解決と価値の想像に取り組んでいきます。
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 / 井上、狩谷 TEL：052-872-7980 mail：ngk-cc@ngk.co.jp
関連リンク
プレスリリース
https://www.ngk.co.jp/news/20260325_1.html
「Women Leaders in Electronics Awards 2026」ファイナリスト
https://wiea.electronicsweekly.com/live/en/page/2026-finalist