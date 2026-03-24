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国内最大級の宇宙系大学院誕生へ 大学院「宇宙地球フロンティア研究科（仮称）」設置構想を発表 2028年4月開設予定
2026年3月23日（月）、立命館大学（所在地：京都府京都市、学長：仲谷善雄）は、2028年4月に開設を予定する大学院「宇宙地球フロンティア研究科（仮称）」の設置構想を発表しました。
本学では、これまでに宇宙地球探査研究センター（通称「ESEC」）を中心とした研究推進や、学部・研究科横断型の宇宙マネジメントに関わる教育プログラムなどを通じて、宇宙探査・衛星データ活用・宇宙ビジネスなど多領域にまたがる次世代研究の基盤整備を進めてまいりました。
本研究科では、宇宙と地球のフロンティア領域を対象に、理学・工学・マネジメントを横断する教育を実施します。また、国内で初めて研究科の名称に「宇宙」を冠し（立命館大学調べ）、国内最大級の宇宙に関する高度専門人材育成を行う大学院として、未来の宇宙探査・開発を担う高度専門人材の育成を目指します。なお、本研究科の設置計画は予定であり、今後、内容に変更が生じる可能性があります。
世界の宇宙ビジネス市場は、2035年に向けて現在の約3倍規模へと成長することが見込まれています。衛星やロケットといった基盤技術に加え、衛星データを活用した新たなサービス領域が急速に拡大し、宇宙産業は構造変革の真っただ中にあります。こうした世界的な潮流とは対照的に、国内では市場拡大に対応できる専門人材の育成が追い付かず、深刻な人材不足が顕在化しています。
立命館大学は、この社会的要請を受け止め、宇宙分野の教育研究基盤をさらに強化すべく、新たな大学院教育の整備に踏み出しました。
仲谷善雄 立命館大学学長 コメント
立命館は、進展する宇宙利用時代に応えるため、新研究科の設置を通じて分野横断的な知と人材育成を推進します。社会の期待に応える大学として、持続的な価値創出に資する教育研究を着実に進めるとともに、未来社会を支える学術基盤の発展にも寄与してまいります。
中須賀真一 研究科長（就任予定） コメント
宇宙分野は現在、研究から産業へと大きく転換する局面にあり、分野横断的な知を統合しながら、実際のプロジェクトを推進できる人材が強く求められています。本研究科では、実際の宇宙ミッションや探査プロジェクトを基盤とした教育を通じて、構想から実装までを担う力を養い、宇宙開発・利用の現場を支える人材の育成に取り組んでまいります。
宇宙地球フロンティア研究科（仮称）ティザーサイト
▼本件に関する問い合わせ先
立命館大学 広報課
TEL：075-813-8300
メール：r-koho@st.ritsumei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本学では、これまでに宇宙地球探査研究センター（通称「ESEC」）を中心とした研究推進や、学部・研究科横断型の宇宙マネジメントに関わる教育プログラムなどを通じて、宇宙探査・衛星データ活用・宇宙ビジネスなど多領域にまたがる次世代研究の基盤整備を進めてまいりました。
世界の宇宙ビジネス市場は、2035年に向けて現在の約3倍規模へと成長することが見込まれています。衛星やロケットといった基盤技術に加え、衛星データを活用した新たなサービス領域が急速に拡大し、宇宙産業は構造変革の真っただ中にあります。こうした世界的な潮流とは対照的に、国内では市場拡大に対応できる専門人材の育成が追い付かず、深刻な人材不足が顕在化しています。
立命館大学は、この社会的要請を受け止め、宇宙分野の教育研究基盤をさらに強化すべく、新たな大学院教育の整備に踏み出しました。
仲谷善雄 立命館大学学長 コメント
立命館は、進展する宇宙利用時代に応えるため、新研究科の設置を通じて分野横断的な知と人材育成を推進します。社会の期待に応える大学として、持続的な価値創出に資する教育研究を着実に進めるとともに、未来社会を支える学術基盤の発展にも寄与してまいります。
中須賀真一 研究科長（就任予定） コメント
宇宙分野は現在、研究から産業へと大きく転換する局面にあり、分野横断的な知を統合しながら、実際のプロジェクトを推進できる人材が強く求められています。本研究科では、実際の宇宙ミッションや探査プロジェクトを基盤とした教育を通じて、構想から実装までを担う力を養い、宇宙開発・利用の現場を支える人材の育成に取り組んでまいります。
宇宙地球フロンティア研究科（仮称）ティザーサイト
▼本件に関する問い合わせ先
立命館大学 広報課
TEL：075-813-8300
メール：r-koho@st.ritsumei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/